料理功夫／可樂滷豬腳

可樂滷豬腳

小妹很喜歡吃親家母滷的豬腳，所以我也自己嘗試做了幾次，還找出了可樂滷豬腳，滷出來的豬腳格外Q彈，非常好吃，顛覆了我對豬腳肥膩的印象。因為可樂軟化了肉筋纖維，縮短滷肉時間，也去除了油脂；可樂中的糖分替代冰糖，滷出來的醬汁香甜而不膩，作法特別簡單。

材料：

豬前腿1支（可請肉販處理好）、可樂235毫升、洋蔥半顆、薑片1片、青蔥2根、醬油3湯匙、醬油膏1湯匙。

可樂滷豬腳食材

作法：

1.豬腳洗淨、汆燙去血水，再用冷水反覆沖洗乾淨備用。

2.洋蔥去皮切半，薑片切塊，青蔥去頭洗淨。醬油和醬油膏混合均勻，備用。

3.將豬腳和上述食材、可樂倒入鍋中，放進電鍋，外鍋放3杯水蒸，電鍋跳起後燜30分鐘。

所有材料放入鍋中

4.接著整鍋移到瓦斯爐，用大湯匙翻攪，使豬腳能夠均勻沾到湯汁，豬腳顏色會更漂亮入味。用小火燉煮30分鐘收汁，注意火候，隨時翻攪一下，避免黏鍋底。

小叮嚀：

喜歡豬皮者可以額外多加些，這樣滷起來更加多汁。

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