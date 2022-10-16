我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

娛樂／香港流行音樂50年

娛樂新聞組
許冠傑「鬼馬雙星」專輯封面。（取材自新京報）
許冠傑「鬼馬雙星」專輯封面。（取材自新京報）

香港流行音樂（以下簡稱「港樂」）指由香港音樂人製作和創作的音樂作品，和香港這座城市一樣，港樂的風格雜糅多元且多變，既傳統又現代，既獨特又包容。它記錄了少年的熱血、青春的無畏和追尋「理想都」的百折不撓，也表達了人生的徬徨和歸家的渴望，以及對世事如棋的哲學思考；它讚歎英雄人物的俠義無雙，也認同市井小民的樂觀通達；它在愛情和親情裡柔腸百轉，於人們最隱秘的內心深處激起漣漪輕漾，引發廣泛的共振與迴響。

當一種流行音樂文化潤物細無聲地參與了幾代人的日常生活，成為眾多普通個體人生故事的伴奏與註腳，它也就成為一個時代難以磨滅的青春片段，於時光深處寫下不朽的香江名句。港樂因何而獨特？又為何能成為一個時代的聲音，並承載了幾代中國人的青春記憶？它的未來又將有怎樣的呈現？在香港回歸25年的2022年，透過多位香港流行音樂從業者和觀察者解讀「港樂與我」的時光密碼。

此時此處此模樣

1970年代，港樂找到了自己的聲音

香港流行文化研究者大都認同，1970年代是港樂的啟蒙年代，也是港樂開始確立風格的重要時期。因為在此之前，香港社會對於粵語流行歌接受程度並不高，甚至還有一些偏見和歧視，認為其難登大雅之堂。英文歌才是當時香港流行音樂的主角。連後來公認為開創了粵語流行歌（Cantopop）先河的許冠傑，在1974年「鬼馬雙星」專輯大獲成功之前也都是專注於英文歌的，出版過不少英文歌的唱片。

1972年4月，許冠傑在跟哥哥許冠文一起主持的無線（TVB）喜劇情景節目「雙星報喜」裡，演唱了他自己譜曲、許冠文作詞的粵語歌曲「就此模樣」。歌詞根據許冠文遊歷世界各地之後寫下的一首英文詩改編而成，詞中體現了香港人的自我身分認同——看過艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）、富士山、檀香山的海灘這些地方的景色之後，自己還是很懷念香港，覺得哪裡都比不上此時此處此模樣的「漁燈在彼邦（香港）」。這首歌後來更名為「鐵塔凌雲」，收錄在「鬼馬雙星」專輯，被認為是粵語流行歌的開山之作。

1970年代，電視、電影、廣播電台等媒體的助推對港樂的發展起到了舉足輕重的作用，「鬼馬雙星」就是許冠文、許冠傑兄弟與嘉禾電影公司合作推出的同名喜劇電影的主題曲，該片1974年上映後登頂年度票房冠軍，這首歌也唱到街知巷聞。再比如無線在同一年（1974）推出的電視劇「啼笑姻緣」找來顧嘉輝作曲、葉紹德填詞、仙杜拉演唱同名粵語主題曲，也大受歡迎。香港已故知名作曲家兼填詞人黃霑在其博士論文「粵語流行曲的發展與興衰：香港流行音樂研究」裡稱「啼笑姻緣」為香港流行音樂的分水嶺。「此曲面世之後，香港人不再歧視粵語歌曲。接著下來，一連串作品湧現，香港音樂找到了自己的獨特聲音。」

「啼笑姻緣」被香港已故音樂人黃霑認為是香港流行音樂的分水嶺。（取材自新京報）
「啼笑姻緣」被香港已故音樂人黃霑認為是香港流行音樂的分水嶺。（取材自新京報）

在港樂尋找自己聲音的過程中，許冠傑居功至偉，黃霑在論文裡梳理了1949年至1997年香港流行音樂發展的脈絡，其中專闢了一節來剖析許冠傑這位比他小7歲的音樂人。黃霑稱許冠傑是「傳奇神話，絕非刻意，樂壇功臣，少人能及」。

1970、80年代擔任「寶麗金」唱片公司高層的馮添枝，則形容許冠傑有一種中西合璧的感覺，「他創作了許多到現在還很好聽的歌曲，也帶起了cantopop（粵語流行曲）的熱潮。」香港一代傳奇人物泰迪羅賓說過，許冠傑是粵語流行曲最多成功作品的歌手，「這是無可否認的」。

許冠傑在香港流行音樂史上有著獨特的地位，他創作的歌曲旋律優美，與歌詞相得益彰，如「浪子心聲」「天才白痴夢」等歌曲都經久傳唱，至今不衰；他寫詞的能力尤為出色，真正做到了雅俗共賞。他的歌詞既可以把略顯深奧的人生哲理講得通俗而淺白，也擅長觀察眾生百態，用活潑有趣的俚語俗語刻畫市井小民的心態，讓人一聽就生出親切的共鳴，如「半斤八兩」「佛跳牆」等。某種程度而言，許冠傑更像一位用音樂觀察並記錄當下的社會學家。

「天才與白痴」「半斤八兩」「賣身契」是1970年代見證「許氏電影」的三張專輯，專...
「天才與白痴」「半斤八兩」「賣身契」是1970年代見證「許氏電影」的三張專輯，專輯收錄了多首電影主題曲和配曲，如「半斤八兩」中「浪子心聲」「梨渦淺笑」都成為經典。許冠傑也被視為推動港樂發展的代表人物。（取材自新京報）

迎接光輝歲月

1980-90年代，港樂成為時代的聲音

1980-90年代香港經濟騰飛，一躍成為亞洲最發達的國際化大都市，也是赫赫有名的「亞洲四小龍」之一，港樂也迎來了「神仙打架」的黃金時代。許冠傑、羅文、關正傑、林子祥等70年代崛起的歌手越戰越勇，樂壇新星如梅艷芳、張國榮、呂方，以及90年代的「四大天王」等不斷湧現，一時之間，萬千星輝耀香江，港樂的影響力達到了巔峰，不僅成為中國大陸幾代人的青春記憶，甚至世界上任何一處華人聚居的地方都可以聽得到港樂的旋律。

梅艷芳、張國榮是港樂黃金時代的見證者，他們那一代歌手的作品也是無數港樂歌迷心中的...
梅艷芳、張國榮是港樂黃金時代的見證者，他們那一代歌手的作品也是無數港樂歌迷心中的青春回憶。（取材自微博）

回溯過往，香港自1970年代末就開始舉辦的各種歌唱比賽和填詞比賽為港樂的這段「光輝歲月」奠定了堅實的基礎。如林夕、小美就因為參加填詞比賽獲獎而逐漸培養出了信心，後來成為這一時期港樂重要的詞作者。歌唱比賽則是發掘新人歌手的重要渠道，無線電視舉辦的「新秀歌唱大賽」更是個中佼佼者，被譽為「歌星的搖籃」，梅艷芳、呂方、杜德偉、李克勤、許志安、黎明、鄭秀文等均出自這項大賽。其他歌唱比賽也為港樂輸送了「新血」，如「全港18區業餘歌唱比賽」的第一屆冠軍就是張學友。

香港大學教授、香港文化研究者朱耀偉在「香港流行文化的（後）青春歲月」一書中寫道：「70年代香港的歌唱比賽參賽者以唱英語歌為主，80年代幾乎全是粵語歌，時移世易，粵語歌盡領風騷。」80-90年代的港樂仍通過改編吸納不同地區的流行音樂文化，很多歌曲都改編自日文、韓文、英文的流行歌，百川匯海混雜而成只此一家的流行音樂。朱耀偉分析，因為當時港樂已經是華語流行音樂的中心，當紅歌手帶領潮流的形象能有效將外文歌改編挪為己用，使得港樂的風格既多元化又自成一格。

另一方面，得益於經濟的高速發展，香港市民享有更富足的物質生活之後，1980年代中期開始追求個人風格，嘗試擺脫相對大眾化的消費形式來彰顯個人品味。這種消費趨勢催生了香港的一波「樂隊潮」，其中就包括了Beyond樂隊。和20世紀70年代的樂隊唱歐美流行曲不同，這批樂隊以創作粵語歌曲為主，題材和創作手法與當時主流歌曲有所區別，但都很擅長表達青年人的困惑與孤寂。他們中的不少人後來都成為了香港流行樂壇的生力軍，比如劉以達、黃家駒、黃家強、劉卓輝等。

影響亞洲流行音樂文化甚鉅的香港Beyond樂隊。（取材自豆瓣電影）
影響亞洲流行音樂文化甚鉅的香港Beyond樂隊。（取材自豆瓣電影）
「再見理想」是Beyond樂隊自出資發行的第一張粵語專輯。（取材自新京報）
「再見理想」是Beyond樂隊自出資發行的第一張粵語專輯。（取材自新京報）

此外，隨著香港體育館（簡稱「紅館」）的正式啟用（1983年4月27日），自1970年代就興起的演唱會文化越發興盛。第一位在紅館開演唱會的是許冠傑，林子祥與陳百強緊隨其後。80-90年代，到紅館聽演唱會逐漸變成了香港的一項文化盛事。很多歌迷從中國大陸，甚至國外專門飛到香港來聽喜愛歌手的演唱會。直到現在，到紅館開演唱會依然是衡量一個歌手成功與否的重要標誌。朱耀偉也指出，香港流行音樂由聽覺發展到視覺，紅館演唱會起了關鍵作用。「紅館有效推展了香港的流行音樂工業，更重要的是為香港人提供了一個建立集體回憶的場所。」

北漂開拓市場

2000年之後，港樂與大陸互相交融

張學友、劉德華、黎明、郭富城「四大天王」在1990年代掀起了一輪港樂的熱潮，隨著亞洲金融風暴（1997）的到來而逐漸退去。2000年以後，儘管陳奕迅、楊千嬅、容祖兒、TWINS等新一代歌手也有不錯的表現，卻始終難以重現港樂黃金時代的輝煌。網路時代之下的中國大陸也湧現出很多優秀的音樂節目，不少的香港音樂人選擇北漂發展，為自己開拓更廣闊的市場，也讓中國大陸的觀眾對熟悉的港樂有了更深入的了解。

香港四大天王張學友（左起）、郭富城、劉德華、黎明。（本報資料照片）
香港四大天王張學友（左起）、郭富城、劉德華、黎明。（本報資料照片）
容祖兒（左起）陳慧琳、楊千嬅和梁詠琪（右一）是千禧年香港代表歌手。（本報資料照片...
容祖兒（左起）陳慧琳、楊千嬅和梁詠琪（右一）是千禧年香港代表歌手。（本報資料照片）

事實上，中國大陸與香港流行樂壇的交流從1980年代就開始了，從未間斷並且越來越密切。早在1985年，周潤發、趙雅芝、呂良偉等主演的電視劇「上海灘」在中國大陸播出。顧嘉輝作曲、黃霑填詞、葉麗儀演唱的歌曲「上海灘」「浪奔，浪流，萬里滔滔江水永不休」在大江南北廣為傳唱。中國大陸歌手崔健的「一無所有」，王虹的「血染的風采」也在差不多同一時期傳入香港。

1994年，「搖滾中國樂勢力」演唱會在香港紅館舉行，「魔岩三傑」的張楚、何勇、竇唯，再加上「唐朝樂隊」的張炬向香港觀眾展示了中國大陸歌壇的年輕面貌。2001年，那英在紅館開唱，並邀請了劉德華和孫燕姿作為助唱嘉賓。而後，刀郎、周筆暢、李榮浩等中國大陸歌手也相繼登陸紅館開個唱。於此同時，香港歌手到中國大陸開演唱會也變得很頻繁——譚詠麟、張國榮、張學友、劉德華、黎明……等。

劉德華2021年和那英同台演唱。（取材自微博）
劉德華2021年和那英同台演唱。（取材自微博）
TWINS合體在中國大陸節目「乘風破浪3」登台演出。（取材自微博）
TWINS合體在中國大陸節目「乘風破浪3」登台演出。（取材自微博）

如今中國大陸的文藝創作者都是聽著港樂長大的，譬如歌手李健在「聲生不息」裡就提到，港樂在他的青春時代扮演了心理輔導師的角色，「它能夠紓解你很多額外的情感，將一個懵懵懂懂的青少年帶上正確的人生之路。」有的文藝創作者還會把喜歡的港樂和自己的作品有機地結合起來，賦予全新的生命力。而導演賈樟柯是葉蒨文的歌迷，他執導的電影「山河故人」「江湖女兒」都用了葉蒨文的歌作為插曲，營造出與劇情契合又令人動容的氛圍。

（取材自新京報）

香港 電影 歧視

上一則

旅遊補給站／好市多套裝行程 旅遊省更多

下一則

娛樂／台灣綜藝 大吹露營風

延伸閱讀

從香港轉機回中國 小心滯留

從香港轉機回中國 小心滯留
罕見爆發 香港29例類鼻疽6死 感染病例年升7成

罕見爆發 香港29例類鼻疽6死 感染病例年升7成
港區國安法對未成年人判刑 聯合國人權組織譴責

港區國安法對未成年人判刑 聯合國人權組織譴責
香港幼稚園雜費 1學年最貴收逾千美元

香港幼稚園雜費 1學年最貴收逾千美元

熱門新聞

全美有九所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。（Getty Images）

教育／長者拿文憑 9大學免費讀

2022-10-09 11:30
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

2022-10-09 02:20
疫情後一度成為主流遠距上班，已經打破傳統辦公室的上班模式。（Getty Images）

封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

2022-10-09 16:40
在家上班成新常態，求職不受地域限制，獲得許多專業人士青睞。(本報檔案照)

封面故事／擺脫朝九晚五 樂當合約工

2022-10-09 02:28
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。（取材自ingimage）

醫藥／提早1小時上床睡覺 憂鬱症風險大大降低

2022-10-09 02:07
紐約的辦公室使用率遠低於全國平均，全面回歸正常的時間也可能會比其他地方晚。(本報檔案照)

封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

2022-10-09 11:41

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見