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封面故事／新Chinatown 法拉盛房市40載起落沉浮

記者鄭怡嫣
位於法拉盛市中心黃金地段的「法拉盛一號」平價屋項目落成。（本報檔案照）
位於法拉盛市中心黃金地段的「法拉盛一號」平價屋項目落成。（本報檔案照）

法拉盛的地產走勢，近幾十年來發展迅猛，且仍具不斷突破、豪華化之態勢，本文以在地產業搏擊已久的老前輩、不二家實業公司總裁洪逸次的視角，梳理法拉盛地產的起落沉浮及背後之機緣。

1960年代，台灣東海大學化學專業畢業後，洪逸次隨台灣留學潮，來美攻讀高分子化學的研究專業，化工專業卻已然飽和，經朋友介紹，他在博士肆業情況下開始涉足房產業，當時，貫通地鐵七號線及長島鐵路的法拉盛，已是交通喧嘩，愛爾蘭酒吧人聲鼎沸；考察後，他在一號線終點布朗士及七號線終點作抉擇，做新一代的中國城，「事實上，布朗士的地形及位置更優，但是有意與無意，法拉盛成了終選。」

1964年：世博會第二次在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，行經法拉盛的幾條高速公路得以修建。

世博會在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，帶動法拉盛周邊高速公路的發展。（許振輝／攝影）
世博會在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，帶動法拉盛周邊高速公路的發展。（許振輝／攝影）

1964至1973年：台灣及外國留學生潮。

1969至1975年：紐約市經濟大蕭條，連帶法拉盛空店林立。

1975至1981年：除了台灣外，南韓、印度、巴基斯坦……愈來愈多的亞洲移民來到法拉盛定居或是開店。空店漸次「復活」。同期，紐約市的經濟亦恢復繁榮，1976年，洪逸次以30萬元價格，買下曼哈頓東44街七層商用樓，1981年，這棟樓以近300萬元價格高拋。

1979至1986年：法拉盛地產業的黃金期，樓盤價格以十至20倍速急速增長，時任皇后區區長Donald Manes在1983年有言「法拉盛，已然變成新的中國城」。

法拉盛地少人多，房市火熱，尤其是Coop公寓大受新移民青睞。（本報檔案照）
法拉盛地少人多，房市火熱，尤其是Coop公寓大受新移民青睞。（本報檔案照）

箇中原因，一來，曼哈頓的房價在同期也以十倍速增長，帶動法拉盛地產業的發展，二來70年代末期的能源危機，促使更多人由長島搬遷至皇后區，三來，房價由供需比決定，1980年後，台灣有2萬移民額度，加之中國大陸與香港的2萬配額，致使亞裔移民在法拉盛急速增加，許多移民由於無車，棲居法拉盛鬧市，新樓盤甫一推出，有時甚至未動工，便已售罄，最後，1980年後，房貸利率由固定的8.5%轉為可調，房貸率的下降，也造成房市大爆。

1986年：總統雷根簽法稅改案，消除諸多有關房地產投資的避稅，美國房屋價格與土地價格走向高點，但隨著1986年國際石油市場的震盪和1987年紐約股市「黑色星期一」等一系列突發事件的影響下，房地產泡沫破裂，1988至1994年間，經歷黃金期的法拉盛地產回落，在1994年，洪逸次以1萬7000元低價，幫助顧客入手位於北法拉盛的一套一臥室的共有公寓(co-op)，行情甚至低於車價。

根據房地產網站報告統計，自2010年到2019年紐約市各社區房產交易，皇后區法拉...
根據房地產網站報告統計，自2010年到2019年紐約市各社區房產交易，皇后區法拉盛北部以1萬1623套交易位列榜首。（本報檔案照）

1997至2002年：法拉盛的房市經觸底反彈，穩健回升，其時，總統柯林頓簽法，規定住滿兩年的業主若賣房，個人或夫妻售屋利得若在25萬及50萬元以下，則可減免售屋利得稅，促使更多股市投資人把目光投向房市，也使更多民眾以首付買房，同期，來自香港及中國大陸的新移民迅速增長，亦促進法拉盛房市交易及租金上漲。

1997年5月，法拉盛一臥室的租金為695元，至1998、1999、2000、2001及2002年，租金則相應漲至775、850、1000、1250及1150元。1993年，法拉盛的二戶磚房(2-family brick house)的估值為38萬元，至1998、1999、2000、2001及2002年，估值則漲至48萬、53萬、59萬、63萬及75萬元。

2001年：九一一恐襲爆發後，在曼哈頓華埠的商家及民眾搬至法拉盛。

2002年：隨著華人新移民的湧入，2002年往後，從酒店、商用樓、公寓至獨立屋，華人建商幾乎承包了所有法拉盛市中心的開發。沿緬街的兩層商業樓，次第加蓋成四層，兩年之中，中國建商在法拉盛市中心建造了近1萬套公寓，緬街及大學點大道間的羅斯福大道路段，各建築的持有人幾乎均為華人。

天景豪苑與天景購物中心樓盤改變法拉盛的面貌。(本報檔案照)
天景豪苑與天景購物中心樓盤改變法拉盛的面貌。(本報檔案照)
根據房地產網站報告統計，自2010年到2019年紐約市各社區房產交易，皇后區法拉...
根據房地產網站報告統計，自2010年到2019年紐約市各社區房產交易，皇后區法拉盛北部以1萬1623套交易位列榜首。（本報檔案照）
世博會在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，帶動法拉盛周邊高速公路的發展。（許振輝／攝影）
世博會在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，帶動法拉盛周邊高速公路的發展。（許振輝／攝影）
天景豪苑與天景購物中心樓盤改變法拉盛的面貌。(本報檔案照)
天景豪苑與天景購物中心樓盤改變法拉盛的面貌。(本報檔案照)
法拉盛地少人多，房市火熱，尤其是Coop公寓大受新移民青睞。（本報檔案照）
法拉盛地少人多，房市火熱，尤其是Coop公寓大受新移民青睞。（本報檔案照）

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