封面故事／從蕭條到熱鬧 華人盤活法拉盛

以華人為主的亞裔移民湧入法拉盛，帶來了全新的人口結構與蓬勃的發展。（本報檔案照）

紐約法拉盛 ，是全美發展最迅速的華人 社區，建鎮已有377年，它的前緣與華人、與亞裔雖不相關，卻也是早期移民 實現經濟與宗教自由的重要一筆，它與亞裔的淵源，可以追溯至上世紀70年代，而美國及各國移民外交政策與國情的變換，也為法拉盛帶來了全新的人口結構與蓬勃的發展。

1971年，中華民國退出聯合國，席位由中華人民共和國取代，不少台灣民眾對於政權存續缺乏信心，飄洋過海來到美國，70年代中期，台灣進一步放寬留學政策，一股留學之潮由此掀起，其中不乏學成留美、域外生根的學子，1979年，美國正式宣布與中華人民共和國建交，與中華民國斷交，老百姓的恐懼心理加深，也促使移民美國的台灣人口大幅增長。

經過數十年發展，法拉盛的面貌在慢慢地改變，富有歷史印記的凱斯戲院已不復存在。（本報檔案照）

「當時，小蔣(蔣經國)與老爸的不同之處是，他主張根留台灣，不再想反攻大陸，這形成了台灣七分政治、三分軍事的局面，對老百姓的約束也更輕鬆。」法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得在這個時期由台灣移民到法拉盛，他說：「但不容諱言的，是老百姓的陰影；80年以前，台灣人財不露白，賺的錢藏好掖好，但1979年以後，(錢)不花幹嘛，他們買進口車，發展自由貿易市場，供子女到國外發展，於是忽然間，大量移民湧入」。

「讀完大學，服完兵役，來美讀研究所，好像就是很自然、也很必然的一個過程」，被問及為何在1980年台北念完大學後以研究生身分選擇留美，法拉盛發展中心主席傅鶴鳴搖搖頭說，「沒有為什麼」，當時，他住在離市立大學不遠的北曼哈頓165街，畢業後搬到皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)住一年，1988年搬遷至法拉盛。

許多台灣留學生也與傅鶴鳴一樣，來美讀書時便有意定居在此，他們多散居在曼哈頓或皇后區，但到華埠卻遭遇意外的「排斥」，買東西時被質問：「唐人何不說唐語？」耳邊又全是不能應答的粵語與台山話。

法拉盛已經成為自給自足的社區，位於市中心的梅西百貨在購物季擠滿了人。（本報檔案照）

一位老記者形容當時在華埠做新聞，說講粵語的同事每走幾步，便遇到熟人攀談聊天，不知不覺素材已然攢夠，走回報社，篤悠悠把放下的網一一收起來，無奈只會講國語的自己，還要絞盡腦汁地尋找內容。

語言相通 吸引台灣移民

語言的不通有離心力，語言的相通則是黏合劑，早期台灣移民向法拉盛發展的一個因素，杜彼得回憶，也同樣是語言。在華人進入法拉盛以前，法拉盛一度住著不少日本人及日本僑民，日據時代，台灣接受日本教育，不少會說日語的台灣家庭，也由於共通的語言和相似的飲食習慣選擇了法拉盛。例如，1970年，來自台灣的日本僑民蔡仁泰，攜帶家眷「二度移民」，在法拉盛開了第一家亞裔超市「大道」，供應商為日本的西本貿易，當時的經理、收銀員也均為日裔。

華人開始在法拉盛開超市、餐廳，逐漸形成市場。（許振輝／攝影）

如此延續到1980年代，部分畢業的台灣留學生及家庭在法拉盛謀生與創業，一些有先見之明的一代移民，也把投資的目光轉向法拉盛的地產。

「1969年至1975年之間，紐約經濟大蕭條，法拉盛亦不例外。」1969年就來到紐約的第一批台灣建商洪逸次說：「1973年，紐約市瀕臨破產，羅斯福大道及北方大道間的緬街，以及王子街及緬街間的羅斯福大道，空店林立，然而1975年以降，亞洲移民陸續把空店盤活占滿」。

華人開始在法拉盛開超市、餐廳…逐漸形成市場。（許振輝／攝影）

傳遞資訊 世報功不可沒

在傅鶴鳴看來，法拉盛的亞洲化，世界日報也是肱骨之臣。

當時尚據地華埠的中文第一大報世界日報，發行的是午報，考慮到居住在皇后區90%員工約凌晨三點到華埠，時任社長馬克任將報社遷址法拉盛。由此，有關法拉盛的資訊與廣告也多了起來，吸引了更多散居紐約客的注意，「此前一段時間，法拉盛街上人煙荒蕪，報紙在地上飛來飛去，許多牆面都被塗黑」。

具有華人特色的春節遊行是法拉盛的年度盛事，也宣揚了傳統文化。(本報檔案照)

1981年時，有建商妙語，在世界日報打一整版廣告推法拉盛的新樓盤，文案浩大簡潔，稱「法拉盛：紐約的新Chinatown」，洪逸次說，沒想到反應空前地好，1974年來美、風雲一時的建商黃仲連在36、37大道蓋的新房，動工後便銷售一空。

也是在這一時期之間，華人開始在法拉盛開超市、餐廳、銀行，逐漸形成市場，住在森林小丘、新鮮草原、雷哥公園、瑞吉屋等周遭地區的華人，不再需要去曼哈頓華埠，就近到法拉盛購物成為了一種習慣。

由於華人移民越來越多，法拉盛的華人超市也越開越多，周遭社區的華人不再需要遠赴曼哈頓華埠去採購中式食品。(本報檔案照)

包括法拉盛華商會、華人選民協會等，許多重要的華人社團與商會也值此期間成立，進一步帶動社區的發展，法拉盛已經成為一個亞洲化的自給自足的社區，並有了現代的雛形。

另一邊，儘管1978年中國大陸開始實施改革開放，1978年恢復高考政策，然而根據傅鶴鳴的回憶，70、80年代前期，以學生簽證來美的中國大陸留學生屈指可數，除有大陸幹部考察外，大多數都是在改革開放前教書、以J1交換學者而來的留學生，公費相比美國物價，仍捉襟見肘，許多學生在白飯上蒸香腸，聊作一餐，修理丟棄街頭的電視機。當時的地鐵票只要5毛錢，但仍寧可徒步半小時回家，「他們唯一的娛樂，是在超市中東張西望」，而簽證的限制，也阻礙了他們學成後留在美國發展。

法拉盛的華人移民增多，開展了富有特色的文化生活。（本報檔案照）

如此韌性也可以從80年代後期、90年代來美的中國大陸早期移民身上洞見，共通的語言使他們落腳在法拉盛，「(他們)從事的行業你想不到」。杜彼得說，街上開始有人問你要不要打電話回台灣，1997年在長島鐵路橋下，開始出現炒米粉1元、豆漿8毛的超低價；在當時石油漲價的背景下，往返曼哈頓與法拉盛間的小巴，反而從5元降回1元，「賠錢的生意沒人做，但斷頭的生意有人做」，這樣的心境不僅使這些新移民立足，也拉動了法拉盛的經濟發展。

許多銀行進駐法拉盛，滿足當地民眾的金融需求。（本報檔案照）

人口大增 房地產更興旺

1993年，市城市規畫局出台了一套法拉盛的土地重畫方案，時任市府城市規畫師的鄭向元介紹，1980年至1990年代，法拉盛人口躍進20%，亞裔占比由19%增至41%，規畫局經調研，建議將王子街以西至河濱地段由工業區改為商業區，並且擴大社區其他商業及住宅區地段，計畫在1998年得到實施，法拉盛由此「得天獨厚」，高樓不斷入駐。

911過後 華埠大遷徙

2001年，九一一恐襲發生後，曼哈頓下城受到污染，許多服務業的執照律師、醫生、會計，由華埠搬到法拉盛，租下這些新高樓中的一室開業，「連廣東人也搬來，而在這以前，法拉盛仍以一樓門店的商業經濟為主」，眼見這一變化的早期地產商殷人琪說。

而在2014年，時任美國總統歐巴馬簽署行政令，將中國大陸來美商業及旅遊簽證延長至十年，中國大陸公民來美邁入黃金時代，中國大陸民眾攜大量資金來美置產或投資，首選的法拉盛房地產市場，也再攀一層樓。

華人移民落腳法拉盛，帶動商業及民用住宅的發展。（本報檔案照）

法拉盛交通發達，多條公車經過，還可轉乘地鐵，為民眾帶來便利。（本報檔案照）

「1980年剛到皇后區艾姆赫斯特，事實上當時艾姆赫斯特比法拉盛更像Chinatown」；回首近幾十年的發展，傅鶴鳴感嘆，但到1982年至1985年，法拉盛已然自給自足，幾十家銀行與超市的入駐，也助長社區的發展，而反觀艾姆赫斯特，因無法發展商業，始終停留在居住區，法拉盛卻已能滿足基本的供給及高檔的消費，儼然成為了一個不假外力、供需平衡的小型都市。

「都說少不入川，老不離蜀，但對很多華人來說，住進法拉盛，就不會再離開法拉盛了。」已在這裡居住了34年的傅鶴鳴說。