封面故事／法拉盛傳：你應該知道的5件事

法拉盛張開雙臂歡迎新移民,新移民也把法拉盛視為第二故鄉。​圖為許多華人民眾在緬街觀看農曆新年大遊行。(本報檔案照)

紐約客心中的唐人街,不會只有曼哈頓下城的中國城,在皇后區已建鎮377年的法拉盛 ,是更多華人 新移民 心中的中國城。

在法拉盛377歲生日之際,我們以閱讀《法拉盛傳》一書來走進這個鎮的歷史。

《法拉盛傳》封面。(維基共享資源)

《法拉盛傳》是一部關於法拉盛的社會學田野資料和研究專著。同時概括介紹了法拉盛300多年前移民和開創的歷史。本書兩位作者羅慰年、邱辛曄,以發表的各種文本為基礎,法拉盛現代社會經濟、商業、政治和文化等各層面及其關係為框架,較為深入地探討了法拉盛這一移民社會,尤其是蓬勃發展的華人社區。

本書的作者羅慰年、邱辛曄是上世紀八、九○年代來美的華裔移民,在法拉盛生活多年,並在當地從事教育和文化工作。從2016年起動筆的這本著作,歷時三年完成,約30萬字。

兼容並蓄 締造繁榮

前紐約市市議員顧雅明在此書的序中提到:

「之所以說我們幸運,因為這一代移民,擁有天時、地利、人和。古人常說,成功需要順勢而為,除了個人努力外,華人在法拉盛開天闢地,也得到了得天獨厚的環境優勢。六○年代,前總統甘迺迪放寬移民政策,大批華人留學生看中紐約市多元文化兼融並蓄,而法拉盛又有連接東皇后區及曼哈頓的地利之便,為我們這一代的法拉盛『追夢者』,提供了發展的土壤。因此我一直認為,美國包容移民的精神,配合華人移民的努力,是締造今日法拉盛繁華局面的主因。」

「曾幾何時,華人移民圈地而居,自給自足。」《美國唐人街》作者徐靈鳳(Bonnie Tsui)曾經形容,「Chinatown」(唐人街)是華人移民「逃避種族主義帶來痛苦的避風港」。因為在150年前,第一批來到紐約的華人語言不通、文化不同,選擇自我隔離,他們在曼哈頓下東城落腳,在那開中餐店、洗衣店。

但是隨著更多移民湧入,加上第二代、第三代華裔開始在紐約扎根,避風港的角色逐漸淡出。時至今日,紐約已有三個唐人街,分別位於下曼哈頓東城、皇后區法拉盛及布魯克林八大道,這些「新唐人街」,都是一個沒有明確藩籬的華人生活圈,其文化上的意義,已多於地理和實質上的意義。」

華族似水 流向各處

紐約聖若望大學亞洲研究所所長李又寧也在序中提到:

「在法拉盛,什麼都是滿滿的。滿滿的街、滿滿的店,街上有許多小攤小販;銷售自家做的粽子和糕餅、後園種的青菜、番茄和大蔥。貨真價實,童叟無欺。超市越開越大,應有盡有。餐館的密集,獨步當今,不僅提供大江南北美食,還有跨文化的創意新作。超市,原始於西方;現在華人開的超市,在規模上和內涵上,遠遠超過老美開的。別的不說,就以醬油、醬料、香料等等作料而言,超市架上一望,就連我這老中,也常常覺得耳目一新,買了新產品,回家動口兩下,更是歎為嚐止。『民以食為天』,是永恆的道理,放之世界而皆準。我親見法拉盛發展一甲子,可為這道理作一見證。

有一名老美曾對我說:『You Chinese are like water, flow to everywhere.』此人未讀過中國學,他這句話倒是頗有識見。華族似水,華夏文明也似水,在歷史上早已隨著絲綢之路與留學之路,與世界上許多地方有過接觸。今後,將隨著全球化以更大幅度和速度流向世界各處。」

以下為書摘:

1.名字的由來

1628年是法拉盛歷史上很重要的一年。一艘荷蘭探測船進入了如今的法拉盛地區。這個地區當時為美國土著印第安人屬地。資料顯示,這段時期荷蘭人和當地土著還算關係良好。可以推測,荷蘭人進入屬於印第安人地區並購買土地的可能性是存在的,按照歐洲人習慣的「科學」精神,探測在先,購買在後。況且荷蘭人已經在附近的哈德遜河、在曼哈頓地區落腳有年了。荷蘭人在探測船所到之地,便馬上在地圖上標上了記號,同時也給出了一個地名──Vlissigen。

法拉盛的原文是荷蘭語Vlissigen。Vlissigen是荷蘭的伊蘭省(province of Zeeland)的一個主要港口。Vlissigen意思「鹹水草地」,或潮水灌出的濕地。也許那名船長踏足的是今天法拉盛草原公園一帶(Flushing Meadow Park),看到類似荷蘭家鄉的景象而生出靈感,在地圖上標了Vlissigen(弗利辛根)。

兩年之後,1630年,Vlissigen第一次出現在荷蘭出版的一份地圖;這樣做的動機,可能是荷蘭殖民當局為了吸引當地人民前往海外殖民,連無人居住之地都標出地名,予以居民眾多的印象。當然,原住民美國人,即印第安人作為所謂異族,並不在荷蘭人的「居民」之列 。雖然荷蘭人踏足這塊土地並予以標記,1628年或1630年,這塊土地還不在荷蘭殖民地的管轄之下。

在以畜力為主要交通工具的時代,居民的行動節奏是緩慢的。又過了多年,1638年,第四任荷蘭總督威廉‧基弗(William Kieft)抵達了新阿姆斯特丹,他與印第安人Mechoswodt部落的首領達成了又一筆土地購買協議,將今天皇后區和納蘇郡在內的土地納入了荷蘭殖民地,法拉盛也包括在這個土地交易之中。直到這個時候,法拉盛依然在正式歸入荷蘭人的管轄。

1645年,荷蘭總督基夫核准在如今法拉盛一帶居住的英國人的居住權,建立了荷蘭殖民地管轄、但是由英國人共推的當地紳士管理的法拉盛鎮。英國人在荷蘭殖民者手中獲得了一塊「經濟特區」,一塊殖民地中的「飛地」。從華人重振法拉盛的角度看當年這段歷史,在某種程度上,今天的華人在紐約建立起一個規模龐大的新華人社區,可謂重演著300多年前那一幕歷史正劇。

英國人來了以後,按照英文發音拼寫,把這個地方寫作Flushing。 荷蘭語的原地名成為今天英語的拼法和讀法。數百年後,中國人移居這個小鎮,按中文發音,把Flushing翻譯成「法拉盛」。這個翻譯,非常典雅,可惜,已經找不到譯者。不知道是誰最早翻譯「法拉盛」這個中文地名。

邦恩一家曾居住過的舊址現在是法拉盛高中,法拉盛高中已經成為當地新地標。(本報檔案照)

2.10月10日建鎮

1645年,法拉盛尚在荷蘭人控制之下。10月10日,得到荷蘭總督批准,正式成為荷蘭西印度公司所轄新尼德蘭省的一個行政區,獲得一個小鎮(town)的地位。當地的官員從居民中推舉後受到任命,成立小鎮的「憲章」上特別提出尊重良心的自由即宗教權利;新荷蘭省法拉盛是獨一無二的「英國人鎮」(English town)。但在官方文件中採用荷蘭語。

當地居民主要是英國人,他們向荷蘭總督威廉‧基夫請求獲取這塊土地居住,核准的形式是取得獨享的權利(patent)。

法拉盛作為英國人鎮建立之後,陸續吸引了更多英國人前來。法拉盛歷史上最為著名的居民約翰‧邦恩,於1651年,和父親、姊妹一起從波士頓來到法拉盛。約翰‧邦恩1627年出生於英國,22歲時和父親托馬斯‧邦恩、姊姊多羅希一起移民麻薩諸塞的波士頓。1651年約翰來到法拉盛,購買了一大塊土地,大約現在的三福街、友聯街、35大道和帕森斯大道的範圍。

邦邦恩屋建於1661年,是法拉盛今天可以見到的最古老建築。(本報檔案照)

約翰短暫居住後回麻薩諸塞,照顧那裡的生意,他的父親和姊姊則留在法拉盛。三年後,約翰回到法拉盛,這回是永久居住,從事農莊耕作。他們一家住在現在法拉盛高中位置的一棟房子,直到1661年。約翰於1656年和有個名叫漢娜的姑娘結婚。漢娜的家族是早期新英格蘭移民,親戚之中有兩位擔任麻薩諸塞和康乃狄格殖民地總督。約翰的姊姊嫁則給了愛德華‧法靈頓──法拉盛鎮的一名知事,他也是《法拉盛宗教自由陳情書》(Flushing Remonstrance,又稱《法拉盛抗議書》)署名者。

3.《法拉盛抗議書》

荷蘭總督史岱文森上任之後,嚴厲管制法拉盛的非正統宗教活動。總督下令,任何收留貴格教徒的荷蘭殖民地居民──主要就是那些「飛地」中一向不服從,老想著自治的英國居民──將受到嚴厲的懲罰,包括罰款和驅逐。

結果出於總督意料之外,更多的英國居民了接納貴格教徒,秘密為他們提供庇護。亨利‧湯森是法拉盛元老家族的成員,也被逮捕和罰款。史岱文森發布文告,告誡殖民地各個小鎮的所有居民:接待一個貴格教徒留宿一夜,罰款50佛羅林斯,一種當時的荷蘭貨幣單位;其中半數獎賞給告密者;任何接送貴格教徒的船隻將被沒收充公。

當時,宗教生活是居民最重要的精神生活。史岱文森禁止路德派信徒、施洗派教徒和貴格教徒傳教,導致了不可調和的矛盾。這種矛盾積累、醞釀後,最後終於爆發。出於對於總督的不滿,認為他侵犯了法拉盛憲章中「良心自由」條款,法拉盛地方官員和居民共28人,於1657年12月27日簽署了一份抗議書──宗教自由權利陳情書。陳情書是當時荷蘭允許和鼓勵表達不同意見,公開陳述其理由的一種方式,現在也翻譯為抗議書;兩者表述的修辭有所不同,但實質是相同的。

《法拉盛抗議書》。(翻攝自紐約州檔案)

這份陳情書是由法拉盛鎮的主事,也是法拉盛最早的居民哈特先生起草,在法拉盛居民麥克‧彌訥家聚集,哈特、費克以及鎮務官威廉‧諾貝爾簽名後在鎮正式會議上閱讀、通過;之後未參加會議的如愛德華‧法靈頓等也陸續簽名。

12月29日,由鎮警長費克按照程序,在荷蘭殖民管理議會的會議上,遞交給史岱文森總督本人。抗議書的簽名人一共28位,除了法拉盛英國居民,還有兩位牙買加鎮人。抗議書開頭是這樣的:

「尊敬的總督閣下,我們收到了您下達的有關禁止接納款待教徒的命令,其理由是有人稱之為蠱惑人心的騙子。然而,就我們的立場而言,我們絕不譴責教徒,也不能有份於任何迫害之事。因為出於神基督的,是烈火,而落入活神之手被裁判,是可畏的。」

這份抗議書並未說服荷蘭總督對於教徒的迫害。遞交文書的警長立刻被總督下令逮捕,另外兩名署名者,鎮官員法靈頓和諾貝爾遭到拘審;鎮主事哈特作為起草者被立刻關押。哈特堅持說,這份抗議書是簽署人自願行為,是鎮公務會議上大家的提議和行為,是法拉盛所有居民的「感情表達」。可惜,那次鎮務會議的紀錄毁於1789年的一場大火。

4.最著名古蹟

至今尚存的古建築,位於邦恩街(Bowne Street)的約翰‧邦恩舊居(John Bowne House)、邦恩街社區教堂(Bowne Street Community Church),都是當年英國移民留下的歷史遺跡。

邦邦恩屋建於1661年,是法拉盛今天可以見到的最古老建築。(本報檔案照)

邦恩屋(Bowne House)位於今天的邦恩街(Bowne Street)37-01號。邦恩街因邦恩之名而命名。邦恩屋建於1661年,是法拉盛今天可以見到的最古老的一棟建築,至今已經350多年,它見證當年教友在油燈下崇拜聚會神聖的時刻。這棟咖啡色的小樓,四周用石頭壘起一道石牆。這種石牆,今天在美國的農村還常常見到,但在紐約市已經很少見。

邦恩屋是法拉盛最古老的建築,記載著其家族與法拉盛的歷史。(本報檔案照)

遙想當年,法拉盛是典型的「鄉村」。邦恩屋北邊有一棵山毛櫸樹,植於1847年。這棵樹曾目睹法拉盛的興衰和變遷。它曾經是紐約市古跡之一,可惜1998年枯死。

老貴格會堂建於1694年,是貴格教徒的聚會所。1717年因為信眾增加,不敷使用,擴建為現在的規模,增加一倍面積(當時法拉盛居民不足700人)。現在的建築基本上是18世紀擴建後的格局,也是早期美國殖民地建築的一個珍貴範本。因為貴格不具備購置土地和建立會所的資格,購買時土地在約翰‧邦恩和另一位英國居民的名下。貴格聚會所不自稱為教堂,和貴格教教義有關,認為教堂在每個人心中。貴格聚會所至今還在使用,並對外開放。貴格聚會以安靜坐思方式進行,並無崇拜儀式。這是紐約州現存最古老的宗教崇拜場所。

羅斯福大道上的邦恩街社區教堂,是皇后區第二古老的教堂。(本報檔案照)

5.華人占多少?

法拉盛社區人士傅鶴鳴說:「從台灣來參加世界博覽會的人,有些留下來沒有回去。這些人成為法拉盛最早的華人居民。」1964年世博會對法拉盛的發展,功不可沒。

1964年紐約世界博覽會對法拉盛的發展功不可沒。(本報檔案照)

2017年3月26日,在聖若望大學亞洲研究所舉辦的「法拉盛發達史研討會」(The Flushing Forum)上,與會者回憶說:「80年代的法拉盛,大學點和羅斯福大道交界的地方有很多房子,都是燒黑的屋子。窗戶被用木板釘起來。因為經濟不景氣,一些屋主付不出房屋貸款,乾脆一把火把房子燒了,到保險公司那裡詐保險金。領個保險算了。」

法拉盛中國人開的商店不多,街上的中文招牌還很稀少;當年的艾姆赫斯特的華人不比法拉盛少。當時,皇后區的華人主要集中在法拉盛、艾姆赫斯特這兩個新唐人街。人口密集的法拉盛,是華人新移民的首選,是新移民進入紐約的第一站。法拉盛華人的比率2010年時已達51.7%,五年來,持續增長,2014年,法拉盛華人比率高達55%。2010年的人口調查數據顯示,法拉盛區的人口7萬2000人──其中69.2%是亞洲人,14.9%是西班牙語裔,9.5%是白人,4.2%是非洲裔美國人。城市規畫部(Department of City Planning) 2013年對新移民構成的觀察報告顯示:法拉盛人口中三分之二是外國人的後裔。隨著1990年代華人大舉進入法拉盛,第一代的移民的數量在增加。

法拉盛街頭常常可見攤販隨意擺賣蔬菜、水果。(本報檔案照)

2015年「全美社區調查」(American Community Survey,簡稱ACS)的數據顯示:2015年全市亞裔人口達123萬,占全市人口的15%。在移民人口,亞裔占26%,有七個選區亞裔人口超過5萬人;亞裔人口最多的是第20選區,有10.8萬人,占總人口數量的79%。下東城第1選區(涵蓋華埠)占總人口的66%;第23選區(奧克蘭花園周邊的皇後區東北部)占總人口的60%;第38選區(日落公園)占51%,這些選區近四分之三的亞裔是移民。在移民人口中,法拉盛有6萬7464人使用華語,布魯克林日落公園有4萬2523人;華埠有3萬9984人,貝瑞及(Bayridge)有3萬8058人。

華人移民逐漸成為法拉盛的主流,中文招牌隨處可見。(本報檔案照)

法拉盛有許多小攤小販,來來往往的行人塞滿街頭。(本報檔案照)

「北方人以前不願意背井離鄉來美國,但是後來人們覺得,能夠出來多見見世面也不錯,」從遼寧來的薩布麗娜‧張說。四年前,她和母親離開遼寧省會瀋陽,來美與父親團聚。她現在攻讀會計學學位,並在法拉盛一家教育培訓機構找了份兼職,幫助其他新移民註冊語言學校。北方人能夠在法拉盛扎根,得益於法拉盛的開放和包容。法拉盛與其他華人移民社區不同,來法拉盛的華人來自中國幾乎所有的省份,法拉盛顯然承繼了它的歷史和文化開放包容的基因,張開雙臂歡迎新移民。新移民也把法拉盛視為第二故鄉。