我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

新聞眼／Line被駭 要求代買儲值卡

洛杉磯記者
多位僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（圖：讀者提供）
多位僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（圖：讀者提供）

南加華人社區近日傳出多位僑領的Line被駭，他們的親朋好友並從Line上，收到假裝是當事人、實則是騙子的簡訊，要求收訊者替他們購買iTunes儲值卡。

據了解，這幾位僑領的Line之所以會被騙子接收，是因為他們收到好友從Line上發來訊息，要求他們幫忙「Line好友輔助認證」，並附上一個連結。然而一旦點進連結，按照上面的要求照辦後，自己的line的帳號就會被強制登出，無法使用，也暫時不能透過手機重新認證登入。

爆料者指出，南加有多位華人日前紛紛從Line上收到這些僑領的簡訊，上面往往以「在忙嗎？」做開場白；有些人的經驗是，騙子連寒暄都省了，在收訊者回覆「不忙」或「還好」後，騙子馬上就說「可以幫我買一下iTunes嗎？」騙子表示有急用，並指名要買一張500元，共四張的iTunes儲值卡，並說明天會給錢等等。

有些收訊者還信以為真，回信表示，從來沒買過，要去哪裡買呢？對方則回以在超商就可以買到。

爆料者稱，由於有被駭的僑領是公司負責人，其員工在收到「老闆」（假冒者）從Line傳來「在忙嗎？」的簡訊，感覺很突兀和不尋常，不禁警覺起來。有些收訊者則正好就是同一部門的同事，收訊後不禁面面相覷，心想究竟是怎麼回事？但從對方馬上就開門見山的要求幫忙買iTunes時，頓時莞爾，知道這應該是詐騙事件。

另有同一人從Line上收到不同的被駭僑領的簡訊，都是開門見山要求購買iTunes儲值卡，還不禁忍不住回覆「這就被盜號了，你們也真行，還真是無孔不入」，酸了騙子一下。

聖蓋博谷東區社區治安人人有責組織也收到貼文，發文者指出最近Line的詐騙又興起，一位很久未見的朋友被駭客入侵，完全取代他的戶頭，利用其戶頭和這位發文者對話，要求發文者幫忙買價值500元的iTunes卡，並稱在旅遊不方便，令發文者感到懷疑。因為他和對方的交情沒有那種關係，況且對方根本不會是要求別人購買東西的人。最後發文者致電對方，才發現對方的Line戶頭已被駭。

Line戶頭被駭的一位僑領，在本報致電求證時，證實確有其事，對方並表示感到非常沮喪，因為「活到這麼大，竟然還被騙。」另有僑領表示，Line被駭最麻煩的是一時無法和台灣的親友聯絡。

騙子使用僑領的Line，要求收訊者代購iTunes禮物卡，反被收訊者識破，並酸了...
騙子使用僑領的Line，要求收訊者代購iTunes禮物卡，反被收訊者識破，並酸了對方一下。（圖：讀者提供）

南加 華人 詐騙

上一則

有藝思／沒有最美、只有更美 全球令人驚嘆的8座歌劇院

下一則

新聞眼／Line輔助認證？ 假的啦

延伸閱讀

新聞眼／中華民國沒有不見 只是淪雙十鬧劇道具

新聞眼／中華民國沒有不見 只是淪雙十鬧劇道具
Android無法「偷看Line訊息」 網曝1款手機可開掛預覽

Android無法「偷看Line訊息」 網曝1款手機可開掛預覽
新聞眼／徵兵逃難潮 俄花滑皇帝：我不逃

新聞眼／徵兵逃難潮 俄花滑皇帝：我不逃
僑領Line被駭 波及一堆親友 受害者嘆「非常沮喪」

僑領Line被駭 波及一堆親友 受害者嘆「非常沮喪」

熱門新聞

全美有九所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。（Getty Images）

教育／長者拿文憑 9大學免費讀

2022-10-09 11:30
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

2022-10-09 02:20
疫情後一度成為主流遠距上班，已經打破傳統辦公室的上班模式。（Getty Images）

封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

2022-10-09 16:40
在家上班成新常態，求職不受地域限制，獲得許多專業人士青睞。(本報檔案照)

封面故事／擺脫朝九晚五 樂當合約工

2022-10-09 02:28
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。（取材自ingimage）

醫藥／提早1小時上床睡覺 憂鬱症風險大大降低

2022-10-09 02:07
紐約的辦公室使用率遠低於全國平均，全面回歸正常的時間也可能會比其他地方晚。(本報檔案照)

封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

2022-10-09 11:41

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見