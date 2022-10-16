新聞眼／Line被駭 要求代買儲值卡

多位僑領就是因為點進這個連結，並完成要求，自己的Line的帳戶就被騙子接收。（圖：讀者提供）

南加華人 社區近日傳出多位僑領的Line被駭，他們的親朋好友並從Line上，收到假裝是當事人、實則是騙子的簡訊，要求收訊者替他們購買iTunes儲值卡。

據了解，這幾位僑領的Line之所以會被騙子接收，是因為他們收到好友從Line上發來訊息，要求他們幫忙「Line好友輔助認證」，並附上一個連結。然而一旦點進連結，按照上面的要求照辦後，自己的line的帳號就會被強制登出，無法使用，也暫時不能透過手機重新認證登入。

爆料者指出，南加有多位華人日前紛紛從Line上收到這些僑領的簡訊，上面往往以「在忙嗎？」做開場白；有些人的經驗是，騙子連寒暄都省了，在收訊者回覆「不忙」或「還好」後，騙子馬上就說「可以幫我買一下iTunes嗎？」騙子表示有急用，並指名要買一張500元，共四張的iTunes儲值卡，並說明天會給錢等等。

有些收訊者還信以為真，回信表示，從來沒買過，要去哪裡買呢？對方則回以在超商就可以買到。

爆料者稱，由於有被駭的僑領是公司負責人，其員工在收到「老闆」（假冒者）從Line傳來「在忙嗎？」的簡訊，感覺很突兀和不尋常，不禁警覺起來。有些收訊者則正好就是同一部門的同事，收訊後不禁面面相覷，心想究竟是怎麼回事？但從對方馬上就開門見山的要求幫忙買iTunes時，頓時莞爾，知道這應該是詐騙 事件。

另有同一人從Line上收到不同的被駭僑領的簡訊，都是開門見山要求購買iTunes儲值卡，還不禁忍不住回覆「這就被盜號了，你們也真行，還真是無孔不入」，酸了騙子一下。

聖蓋博谷東區社區治安人人有責組織也收到貼文，發文者指出最近Line的詐騙又興起，一位很久未見的朋友被駭客入侵，完全取代他的戶頭，利用其戶頭和這位發文者對話，要求發文者幫忙買價值500元的iTunes卡，並稱在旅遊不方便，令發文者感到懷疑。因為他和對方的交情沒有那種關係，況且對方根本不會是要求別人購買東西的人。最後發文者致電對方，才發現對方的Line戶頭已被駭。