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新聞眼／重要信件 別放在郵箱過夜

周靜芝
USPS提醒，不要讓信件在郵箱裡過夜，若是外出度假，最好請朋友或鄰居代勞。（取自pexels）
USPS提醒，不要讓信件在郵箱裡過夜，若是外出度假，最好請朋友或鄰居代勞。（取自pexels）

美國郵政設置給民眾投遞郵件的藍色郵箱，幾乎已是街頭熟悉的一道風景。不過現在這項便民的措施，可能會讓人付出高昂代價。因為當你將信件、支票和其他文件丟進郵箱時，便已冒著它們會被偷竊的風險。

近日丹佛的一位婦女Kathleen Bailey當她把裝著一張支票的信封丟進郵箱後，結果被偷了，竊賊將她的支票金額塗改為5000元，並且迅速提領。

這類案件或許不像我們想像的那麼少，今年4月，華盛頓郵局一份報告顯示，歹徒鎖定的目標正是像Bailey這樣的例子，他們從全美各地郵箱偷取支票、竄改金額、提領現金。

幸運的是Bailey的大通銀行將這筆交易註記為「可疑」，讓她沒有損失一毛錢，她在事後告訴當地的電視台她學到了教訓。

「當我去丹佛警局報案時，他們告訴我這種案子現在是個大問題，平均每天都有2至3人來投訴。我再也不會使用美國郵政服務(USPS)的藍色郵箱了，絕不！下次要寄信或支票時，我會親自到郵局去寄。」

外出度假 請人代勞

Bailey的作法是明智的，避免支票成為歹徒竊取目標的最好方法就是直接到附近的郵局去寄。同時郵局也建議民眾，如果要將信件投遞至郵箱，最好選在當天郵差最後一次收信的時間前去投遞。

USPS也提醒，不要讓你的信件在郵箱裡過夜，若是外出度假，最好也是請朋友或鄰居代勞。

支票 美國郵政

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