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新聞眼／Zelle詐騙 他帳戶被清零

洛杉磯記者
詐騙者透過Zelle瞬間將男子的銀行帳戶清光。（示意圖，Unsplash.com）
詐騙者透過Zelle瞬間將男子的銀行帳戶清光。（示意圖，Unsplash.com）

前言：周刊2010期（9月25日出刊）的封面故事「誰盗走我的存款」，除報導多名受害人在銀行的存款遭不明竊走及受害後的應對方式，也刊出讀者描述自己眼睜睜看著丈夫一步步落入詐騙分子陷阱的過程；詐騙的手法愈來愈多，受害的範圍也擴大。

我們再舉出以下案例，提醒讀者。

ABC7電視台報導，一名男子在電視節目「早安美國」(Good Morning America) 上分享他的故事，他說他的銀行帳戶在收到一條似乎是來自他銀行的短信後被提領光光。

邁爾斯(Marcas Miles)告訴「早安美國」說， 我完全措手不及，但我覺得我還不如走出我的前門，把我所有的錢都給了我看到的第一個人。他提及他收到的文字簡訊很簡單：「你是否試著將500元透過Zelle轉帳戶？」

Zelle是一種嵌入在銀行應用程序中的移動支付轉帳戶服務，可讓消費者在銀行帳戶之間直接向他人匯款。

然而，邁爾斯在回覆說他沒有試圖匯款，並表示他想與他認為是他存款銀行的人員交談。「我被說服了，因為對方一直在說，看起來有人正在從德州的IP地址訪問我的銀行帳戶」，邁爾斯回憶起上當的往事，前後不過16分鐘的操縱，「那人真的做得太天衣無縫了」。

轉發短信 帳戶就空了

電話交談後不久，邁爾斯再收到一條短信，用意在確認他的用戶名和登錄信息。他說，因為他收到一條短信，於是把它發回去。過了一會兒，他說「我的帳戶就完全是空的」。

隨著Zelle騙局變得愈來愈頻繁，邁爾斯的故事是來自全國各地的眾多受騙者的故事之一。立法者現在正在努力使這些匯款更安全。

全國消費者聯盟執行董事薩莉格林伯格(Sally Greenberg)說，國會正在考慮一項提案草案，以確保被誘騙的消費者得到保護，並讓銀行業或他們使用的任何平台彌補受害者的錢。

Zelle則在自己的TikTok上發帖提醒客戶，和公司合作的銀行永遠不會要求提供個人信息，因為他們已經擁有了這些信息。

要了解更多信息，可訪問Zelle關於欺詐和詐騙的網頁https://www.zellepay.com/financial-education/pay-it-safe/understanding-fraud-scams。

詐騙 德州 TikTok

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