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新聞眼／Line輔助認證？ 假的啦

記者劉子為
點進「輔助認證」的鏈接就會出現這個界面，但這是騙子設立的假的Line網址。（記者劉子為／後製Fake字樣）
點進「輔助認證」的鏈接就會出現這個界面，但這是騙子設立的假的Line網址。（記者劉子為／後製Fake字樣）

南加州近日社交軟件LINE詐騙猖獗，不少用戶反映收到好友發來請求「輔助認證」的消息和鏈接，用戶完成所謂的認證後，帳號立馬被駭，無法正常使用。然而此類詐騙並非新手段，LINE官方也已表示該鏈接是假，官方從未推出任何「輔助認證」的機制。

該詐騙行為得以實施，主要是騙子利用用戶對熟人放鬆警惕的心理，只要先成功入侵一名用戶的帳號，便能利用該用戶的帳號去入侵其LINE的聯繫人。用戶點進好友發來的「輔助認證」的鏈接後，會被要求輸入手機號、帳戶密碼和一次性認證碼(OTP)。一次性認證碼是透過帳戶所有人提供的手機號碼隨後傳來，一旦填寫完畢並點擊「認證」，用戶的帳號信息就進入了騙子手中。

在該詐騙過程中，最關鍵的信息是一次性認證碼，騙子能利用一次性認證碼來修改用戶的帳號密碼。因此，建議用戶謹慎對待所有要求輸入一次性驗證碼的信息，查看信息來源是否可靠，比如用瀏覽器搜索收到的網址和鏈接，看是否已被標記為「詐騙網站」(scam)。

在用戶帳號被盜之後，騙子會進一步擴大詐騙範圍，包括詢問LINE聯繫人信息、要求聯繫人購買itunes儲值卡或直接要錢等等。建議用戶在被盜號後，盡快通過其他渠道告知親友們，以防親友上當受騙。

那被盜號後該怎麼辦呢？如果帳號信息洩露後立馬意識到問題，可以點擊LINE主頁(Home)右上角的設定按鍵-「我的帳號」(Account)- 取消「允許自其他裝置登入」(Allow login)，趕在騙子更換密碼前改掉密碼。

LINE台灣官方社群的說明。（記者劉子為／翻攝）
LINE台灣官方社群的說明。（記者劉子為／翻攝）

如果被盜號後過了一陣子才發現，此時密碼已被騙子更改，用戶還可以通過臉書登錄LINE並修改密碼，當然前提是帳號事先已經綁定臉書。

此外，為了避免手機遺失被冒用，可以點擊「設定」-「隱私設定」(Privacy)-「密碼鎖定」(Passcode lock)通過密碼鎖保證帳戶安全。

如果仍不知如何應對盜號，可以在不登錄的情況下求助LINE官方，點擊鏈接https://contact-cc.line.me/?continue_without_login=true ，並根據指令進行申訴。

防止五花八門的電信詐騙需要用戶不斷提高安全意識，LINE用戶可通過「設定」-「支援中心」(Help center)-「使用時的安全性」(Safety/Security)，獲得更多關於保護帳號安全的提示和建議。

Line官方申訴頁面的截圖。（記者劉子為／翻攝）
Line官方申訴頁面的截圖。（記者劉子為／翻攝）

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