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醫師的話／七分飽 延壽抗衰老

顏世蓮

食物是維持生命的必需品，只是太多太少都不健康。對於追求養生的現代人來說，要求更多，認為飲食不僅是要維持生命，最好還能對抗衰老和延遲疾病的發生。

最近發表的動物實驗綜合報告，調查過去對蠕蟲、蒼蠅、鼠類動物和猴子的多項研究，發現提供所有必需營養素之後，嚴格的限制入口食物的總卡洛里量，還可以延長平均壽命。

最近的人類營養學報告中提出，若將每日平均卡洛里量減少三分之一，也就是俗話說的七分飽，最能避免疾病、抗衰老和延長壽命。

七分飽的好處，科學上有證明嗎？

有的，首先是，可以控制體重，避免暴飲暴食的容易發胖。

第二是，可以保護大腦，吃過飯、大量血液會流入腸胃道來幫助消化。如果長期吃太飽，就會導致腦部供血不足。

第三是，經常飽食的人，常會感覺昏昏欲睡。這是因為吃飽後，體內血液都集中在腸胃道中，大腦處於缺氧的狀況下，自然精神狀態不會很好。

第四是，減少腸胃毛病，少食多餐控制食量，可改善身體對葡萄糖水平和胰島素的敏感度，同時減緩新陳代謝的壓力和速度，維持主要器官和內臟的年輕健康狀態。且有利於腸蠕動，增加食物消化和吸收，減少毒素廢物在體內停留的時間。

(作者為大華府地區執業醫師)

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