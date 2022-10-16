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醫師的話／中風頻率 會有多高

顏世蓮

根據美國疾病防治中心的數據，2020年每40秒就有一人中風，每三分半鐘就有一人死於中風。平均來說每年約有79萬5000人中風住院，其中新病人高達61萬人。四分之一是曾中風者再次發病。

最常見的中風是哪一種？

中風有三類，第一種是缺血性中風，通向大腦供應氧氣的動脈血管被阻塞的時候就會發生。第二類是出血性中風，大腦中的動脈破裂而引起，進而損害周圍組織。第三類的中風是短暫性的腦缺血引起的，俗稱TIA(Transit  ischemic accident)，也稱為「小中風」，大腦中血液暫時阻塞時引起，通常不會超過5分鐘。

最常見的中風是第一種，約87%的中風，是流向大腦的血流受阻而引起的缺血性中風。

年紀大的人才會得中風？

中風的風險的確是隨年齡增長而增加，但是中風可發生在任何年齡。據報導，2014年時，38%的中風患者年齡在65歲以下。2020年，79萬5000名中風患者中，15%是18到45歲之間的年輕人。

(中風的症狀就是突然麻木嗎？ 

遇到中風要立即想到四個英文字母，FAST。就是Face、Arm、Speech和Time(FAST)，簡單說就是面部、手臂突然麻木或虛弱。腦筋突然混亂、說話困難或者無法理解、行走困難失去平衡等。一旦有這種情形，立刻打911，否則就晚了。)

中風之後能夠活多久？

一般來說，72%的患者在第一次中風後皆能夠存活一個月以上。59%的患者能夠存活一年以上。只有18%的患者在一年內死亡。主要關鍵在是否及時得到診治，控制了高血壓、血管硬化以及糖尿病等疾病，另外是否改善了生活、飲食和進行了復健。

中風 高血壓 糖尿病

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