醫師的話／六齡齒沒得補 需多加保護

六齡齒也是所有恆牙中最早萌出的，由於長出來的時間比較早，許多家長往往誤以為是乳牙，於是未有多加保護。(本報資料照片)

林媽媽十分懊惱，因為八歲的女兒面臨著第一磨牙(first molar)嚴重蛀牙而要被拔除的狀況。本來以為乳牙會脫落換成恆牙的，就算蛀牙也不用理會，誰料到原來女兒蛀掉的是第一磨牙，也就是俗話中的六齡齒。

六齡齒顧名思義，就是在六歲開始萌出的大牙，在口腔中一共有四顆，分別是#3, #14, #19, #30，上頜與下頜的左右兩邊均有一顆。

六齡齒也是所有恆牙中最早萌出的，也承擔咀嚼功能的重任。由於長出來的時間比較早，許多家長往往誤以為是乳牙，於是未有多加保護。再加上窩溝深、長，兒童多愛好甜食的緣故，許多兒童年紀輕輕，六齡齒就受到嚴重破壞。

如果六齡齒齲齒嚴重，對於成人來講往往需要進行根管治療。可是，對於兒童來說，六歲時萌出的六齡齒，一般到9-10歲牙根才會完成發育，因此，如果齲齒發生在牙根還沒有發育完全的時候，根尖未完全閉合，就不適用根管治療，而需要其他治療如根尖誘導成形術等等甚至拔除。

如果六齡齒在年幼的時候需要拔除，考慮到18歲才可以進行植牙手術 ，患者需要度過漫長的缺失對於咀嚼功能至關重要的六齡齒的兒童以及青少年時期，長時間缺牙（如果不帶空間保持器）也會導致鄰近的牙齒移位、傾斜，從而對咬合、頜面部位發育造成不良影響。

因此，家長需要特別留意。除此之外，窩溝封閉也可以作為一種預防手段被採用。窩溝封閉一般在孩童的牙齒萌出並成長到咬合水平線的時候就適宜進行，牙醫會清潔牙齒的窩溝，並將材料填在位置內用光固化，從而達到物理阻隔的目的，防止細菌進行造成齲齒。家長也應該與孩子建立良好的衛生習慣，早晚刷牙、減少含糖量高的食物的進食頻率，並且定時帶孩子進行專業的口腔檢查。

(作者為紐約公立醫院牙科醫生；文中病例均為杜撰，旨在普及知識，如有雷同實屬巧合；歡迎讀者來信針對口腔保健問題提問，電郵：[email protected])