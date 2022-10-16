旅遊補給站／好市多套裝行程 旅遊省更多

墨西哥坎昆是知名度假勝地。（取自Omni Cancun Hotel Villas網站）

好市多 提供會員成千上萬種省錢機會，從食物、衣服和電器等，更有旅遊套裝行程等著被好好利用。好市多會員可以獨家購買優惠方案，花少點錢前往心中夢幻的渡假地點。要注意的是，價格可能會隨著出發日期變動。

坎昆家庭渡假套餐 Family-Friendly Escape to Cancun

價格：每人$369起

日期：2022年12月21日前

如果夢想前往墨西哥坎昆渡假，這個套裝行程包括餐飲、酒類飲料無限供應，以及落地交通往返和其他優惠服務。

入住旅客可獲得渡假村$50折價券，4到12歲兒童可以參加渡假村內的兒童俱樂部活動。

體驗羅馬、巴黎經典歐洲風情。（取自Sofitel Arc de Triomphe網站）

羅馬、巴黎頭等假期 First-Class Travel in Rome and Paris

價格：兩人$3015

日期：即日至2022年12月31日

好市多此一旅遊行 程提供三晚住宿羅馬的NH Collection Roma Giustiniano、三晚住宿巴黎的Hotel du Collectionneur，或同等級旅館。白天有各種不同的活動，但內容要看所住宿的酒店而定。

享受多明尼加的尼克樂恩歡樂假期。（取自Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana網站）

多明尼加尼克樂恩假期 Nickelodeon Fun in the Dominican Republic

價格：兩人$1650

日期：2023年3月15日前

小孩和青少年可能會喜歡這個五晚、待在多明尼加共和國蒙塔卡納海灘（Uvero Alto Beach）渡假村的旅遊行程。渡假村內提供夜晚娛樂節目、健身課程、水上運動和尼克樂恩主題樂園 ，孩子白天可以待在Just Kiddin’兒童俱樂部、Aqua Nick水上樂園等景點。

大人可以享受渡假村提供的無限量供應美食、飲料和點心，但要注意的是，帶兩名兒童至少會加收$750。

牙買加希爾頓玫瑰渡假村。（取自Hilton Rose Hall Resort網站）

牙買加希爾頓玫瑰渡假村 Historic Luxury at Jamaica’s Hilton Rose

價格：兩人$1540

日期：2023年4月20日前

輕鬆躺在棕櫚樹下、眺望遠山，徜徉加勒比海碧海藍天……，透過好市多可預訂希爾頓玫瑰渡假村的統包式套裝行程。渡假村為18世紀糖廠舊址，內有Sugar Mill水上樂園，提供滑水道、漂流等設施。

套裝行程包含好市多現金卡和離境時機場內的貴賓室，此外餐飲、點心無限量供應，以及提供地面交通往返。

賭城柯夢波丹酒店之旅。（取自Shutterstock）

賭城柯夢波丹酒店之旅 Quick Cosmopolitan Getaway to Sincity

價格：兩人約$470

日期：2023年7月1日前

兩晚的拉斯維加斯柯夢波丹酒店之旅，兩人成行只需不到$500，價格平實，適合想要短期體驗奢華酒店的人。

套裝方案包含住宿、價值$75的食物、飲料券，可以享受三個不同的游泳池、在世界級餐廳用餐，或是在酒店內商店閒逛。