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旅遊補給站／去歐洲比遊美國 更舒適划算

周芳苑
今年搭機前往歐洲可能比留在美國境內跨州旅遊來得划算。（取自pexels）
今年搭機前往歐洲可能比留在美國境內跨州旅遊來得划算。（取自pexels）

新冠疫情爆發後，2020年、2021年美國民眾傾向留在境內旅遊，不過今年前往歐洲旅遊似乎是更棒的選擇，主要有三大理由：

一、歐元兌美元便宜

全球通貨膨漲、俄烏戰爭等多重因素，導致歐盟貨幣兌美元貶值，美國人到歐洲旅遊成本比以前低得多。全球領先外匯交易商Oanda數據顯示，今年1月買1歐元要花1.15美元，幾年前要1.3美元，如今兩者兌換匯率幾乎是1：1，是2002年歐元登場以來首見。

二、國際航班票價划算

價格搜尋應用程式Hopper首席經濟學家伯格說，查查國際航班，可能會發現前往國外的航班和美國境內航班票價差不多。以6月暑假之初的行情，美國境內機票比2019年同期貴47%，飛歐洲漲幅小得多。

三、飛歐洲航班較守時

歐洲航空公司比其他國家航空業者更嚴守時刻表。在美國，達美航空7月初取消約1%定期航班，捷藍航空最近將載運量削減8%到10%，紐約時報報導，捷藍、邊境航空和忠實航空主要提供美國境內航班，約三分之一班機延誤。

不過，今年夏天到歐洲旅遊也碰到麻煩事，例如等候隊伍很長、服務人員短缺，托運行李堆積如山。

但歐洲跨國長途航班的取消率比本地航班低，從美國搭機到歐洲盡可能直飛到目的地，避免歐洲內陸轉機，或者飛抵歐洲後轉搭火車或公車到歐洲其他地方。▪

邊境 匯率 紐約時報

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