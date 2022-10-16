旅遊／66號公路振興 不再孤獨

亞利桑納州賽里門小鎮街景，每年4月底到5月初，會有骨董車遊行等活動。（圖片皆由作者提供）

二次大戰結束，杜魯門總統認為美國西部沒有一條南北向的公路，交通不便，於是簽署了66號公路的興建提案。公路北起芝加哥，貫穿伊利諾州、密蘇里州、堪薩斯、奧克拉荷馬州 、德克薩斯州、新墨西哥州、亞利桑納州 、加州 等8州，一路到達洛杉磯，帶動沿線各地的便利和繁榮。

那可是美國的黃金時代，大型汽車、搖滾樂、貓王、電視機、麥當勞、保齡球等都成為生活的一部分，走上66號公路就代表時尚和潮流。好景不常，軍人出身的艾森豪將軍出任總統，認為東西向的公路才是戰略國防的重點，隨即簽署從10號到90號、9條橫貫東西向的州際公路。

老物件令人懷舊。（圖片皆由作者提供） 老式加油槍。（圖片皆由作者提供）

66號公路被40號公路切割得柔腸寸斷，或完全取代，昔日繁華化為烏有，整條公路成為鬼域，留下「美國最孤獨的公路」的之名。

但亞利桑納州賽里門（Seligman）小鎮的一對兄弟Angel和Juan，不向現實屈服，一面向政府要求振興公路，另一面組織公路友好後援會，呼籲當年居民、過客和訪客感念懷舊，共創新猷。結果一呼百應，各地粉絲成立後援會，將小鎮打扮成為打卡景點，每年4月底到5月初，會有骨董車遊行等活動。

Angel在他的理髪店接受記者採訪。（圖片皆由作者提供）

Angel在鎮上開了一家理髪店和撞球店，現已改成紀念品店，Juan就在隔壁經營速食店，並將院子改成小型遊樂園。附近的店家也多經營餐廳、旅館、小商店和相關服務業，小鎮規模不大但充滿活力。巧遇一洋妞，年約40，是後援會成員之一，自費開車由加州前來美化路標，令人感動。

洋妞義工自費由加州來美化路標。（圖片皆由作者提供）

當年的小夥子，如今多為銀髪族群，疫情舒緩後揪團出遊，此鎮必列為首選，閒話當年，高潮迭起，笑聲不斷。身穿紀念T-shirt，手拿啤酒，唱著老歌，有誰敢說66號公路是孤獨的？

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