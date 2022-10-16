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旅遊／從長毛象湖到半月灣 遨遊舊金山山海

曉亞
船艙內的廚房一隅。（圖片皆由作者提供）
船艙內的廚房一隅。（圖片皆由作者提供）

住在北加州的朋友是一名業餘帆船教練，擁有一艘長約40英尺的帆船，停靠於鄰近舊金山的半月灣（Half Moon Bay）。這幾年間我們多次造訪，住在船上，過著彷彿船夫的與世無爭生活。從南加州前往半月灣大約六小時車程，此行先去拜訪彷若加州「後花園」的長毛象湖（Mammoth Lakes），計畫先徜徉在芬多精豐富、與世隔絕的綠野山林，再轉往海濱享受船中生活，是一趟山海遨遊之旅。

長毛象湖湖水晶瑩剔透，遠方山頭還有皚皚白雪。（圖片皆由作者提供）
長毛象湖湖水晶瑩剔透，遠方山頭還有皚皚白雪。（圖片皆由作者提供）

長毛象湖 藏「加州死海」

由洛杉磯出發，沿著395號公路筆直往北開便能抵達長毛象湖，沿途一邊是高山巍峨聳立，一邊是沙陵旱漠，中途經過內華達山麓奇石林立的阿拉巴馬丘（Alabama Hills），還有紅色砂岩景色壯麗的莫哈比沙漠（Mojave Desert）。

長毛象湖位於內華達山脈東側，海拔7800英尺，碧綠湖水星羅棋布，冬天是滑雪勝地，金秋夢幻色彩絢麗，夏日蒼松翠柏環繞，藍天綠樹倒映湖中波光瀲灩，每個季節都有不同的迷人風貌。

這裡的湖泊湖水湛藍，常可見三兩遊客於湖邊垂釣，或是捧書閱讀，氣氛悠閒寧靜。每一處湖泊都有各自獨特的樣貌風情，雙子湖（Twin Lakes）是由兩座湖泊相連形成的天然景觀，藍天白雲倒映湖水中，夢幻迷離，還可以遠眺雙子瀑布；瀑布的水流來自於瑪密湖（Lake Mamie）。

位於長毛象湖最北邊的夢諾湖（Mono Lake）非常特別，是沙漠盆地湖泊，形成於76萬年前，是鹽晶體形成的內陸湖，為北美最古老的湖泊之一；湖水蒸發後鹽分和礦物質不斷積累，鹽分據說已達太平洋的三倍，被稱為「加州死海」。

湖泊周圍一片綠色森林，景色幽深靜美。（圖片皆由作者提供）
湖泊周圍一片綠色森林，景色幽深靜美。（圖片皆由作者提供）

除了秀麗的湖泊外，還可以乘坐纜車登上1萬多英尺的山頂，視野豁然開朗，鳥瞰四方青山翠湖。我們是夏日時節去的，所以微風吹拂涼爽宜人；如果是冬季造訪，雖然白雪皚皚迷濛美麗，零下氣溫想必寒冽凍人。

船上生活 如大自然教室

離開長毛象湖後直奔半月灣，從395號公路進入優勝美地國家公園東邊入口，轉120公路穿越整座國家公園，一路走馬看花。當天天氣晴朗，大塊雲朵在藍天上飄移，我們在群山環伺的公路上奔馳，一路上有清澈倒映天光雲影的美麗湖泊、有奇岩亂石恍若電影場景的漠原，風景美不勝收。

隨著帆船遨遊在無邊無際大海中暢快寫意。（圖片皆由作者提供）
隨著帆船遨遊在無邊無際大海中暢快寫意。（圖片皆由作者提供）

抵達半月灣時已是夜幕低垂，在船長朋友帶領下直奔支柱點港灣（Pillar Point Harbor），準備體驗海上船夫生活。朋友的帆船前後艙各有一個房間，從甲板樓梯往下走右邊是廚房，麻雀雖小五臟俱全，鍋碗瓢盆一應齊全，靠近後艙房間還有一間廁所。

這是我們首次體驗在船上生活，每件事都很新鮮。晚上下榻船上，船身隨著海浪輕輕搖晃，彷彿搖籃，疲憊的旅人沉沉進入夢鄉。

早晨的海濱霧氣朦朧，碧海青天融合一色，彷彿遺世獨立的孤島。帆船停靠的港口挨著不少船隻，灣區房價高昂，有些人乾脆買艘船，每個月支付幾百元港口費用，他們將船艙布置得溫馨舒適，養一隻小狗，就像是真正的家。進出碼頭需要電子鑰匙，閒雜人等不能隨意出入，相對安全。

住在船上最好玩的是，隨處可見野生海洋動物，海星、水母、海豹就在旁邊悠哉地游來游去。我們丟麵包餵食，一群鵜鶘簇擁過來，一點也不怕生。

從海裡捕捉的螃蟹都需使用專用螃蟹尺測量大小。（圖片皆由作者提供）
從海裡捕捉的螃蟹都需使用專用螃蟹尺測量大小。（圖片皆由作者提供）

伸手往海裡一撈，便有肥美的淡菜；小孩做了誘餌放在網籃裡，丟進海中幾分鐘後撈起來，籃子裡已經有好幾隻大螃蟹，每一隻都需使用專用螃蟹尺測量，如果小於5.75英寸必須放回海裡。新鮮的螃蟹放進大鍋子丟一些薑片、倒入白酒清蒸，起鍋後拿到甲板上直接開吃，肉質豐腴鮮美，孩子們說是吃過最美味的螃蟹。

朋友的船上備有電動馬達橡皮艇，小孩穿上救生衣，坐上橡皮艇在港口遊繞，和海鳥、海中的小動物近距離接觸，是身歷其境的大自然教室。古人說「行萬里路，勝讀萬卷書」，親手體驗的活知識遠勝書本上的千字萬言 。

半月灣碧海晴空漁帆點點美麗如畫。（圖片皆由作者提供）
半月灣碧海晴空漁帆點點美麗如畫。（圖片皆由作者提供）

摩斯海灘 保育區活動多

沿著一號公路往北開大約20分鐘車程，來到位於摩斯海灘的「費茲傑羅海洋生態保育區」（Fitzgerald Marine Reserve），也是一處值得探訪的地點。因為特殊地質擁有豐富多樣的海洋生物，退潮時可以觀賞潮間帶的各種鮮豔海藻、螃蟹、海葵、海星、魚類等。

保育區也是多種濱鳥、海豹的棲息地，偶爾可以看到海獺到海邊覓食。保育區會不定期舉辦各類教育性質活動、解說，夏天還有為小朋友舉辦的自然科學營。

船停靠的港灣海豹戲水隨處可見。（圖片皆由作者提供）
船停靠的港灣海豹戲水隨處可見。（圖片皆由作者提供）

除了海岸區，旁邊沿著懸崖的小徑可供步行、慢跑，並有沼澤地可以賞鳥。保育區延伸到支柱點斷崖（Pillar Point Bluff），懸崖峭壁風景秀麗，視野極佳，遠眺太平洋波瀾壯闊海景，神清氣爽塵勞盡消。

往南邊沿路徑而行，春天如果運氣好可以看見遠處灰鯨蹤影，在旁邊礁岩上也有成群海獅享受日光浴。為了保護自然資源，十人以上團體參訪需提前預約；保育區內不能釣魚，所有石頭、貝殼、浮木禁止順手牽羊帶離園區。

緊鄰太平洋的半月灣由十餘處海灘組成，因獨特的半月形狀海岸線得名，這裡有英格蘭風情的港口、新鮮美味的海鮮料理、趣味盎然的海洋生態保育區；市中心街道兩旁古老建築林立，氣氛悠閒，遊客三三兩兩漫步其間，或坐在精緻的露天咖啡屋，消磨午後時光，沉浸在海灣風情裡。

這幾年間我們陸續去了幾趟半月灣，朋友展現高超的駕駛帆船技巧，帶我們揚帆出海。

最難忘的一次，是在舊金山海灣裡，有一隻寬吻海豚沿途在我們船隻旁邊馳騁跳躍，距離非常近，彷彿觸手可及，好像在跟我們玩捉迷藏，令我們驚喜連連。

可愛的海豚就在船側與我們玩捉迷藏，觸手可及。（圖片皆由作者提供）
可愛的海豚就在船側與我們玩捉迷藏，觸手可及。（圖片皆由作者提供）

從長毛象湖到半月灣，從湖光山色、松林羅列的深山中，到海天一色的壯麗大洋，整個旅程就是大自然山與水、天與地的絕妙融合。無論是上山，還是下海，大自然的瑰麗神奇與療癒能量，總是讓人心馳神往流連忘返。

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