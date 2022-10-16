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旅遊／乘火車 登萬呎阿爾卑斯山峰

麗蘋
阿爾卑斯山的冰川。（圖片由作者提供）
阿爾卑斯山的冰川。（圖片由作者提供）

依著位於海拔1447呎「蒂拉諾」的旅館窗戶往下看，一列紅色小火車「貝爾尼納快車」呈現在眼前。上午8時半，我們一行15人在導遊和瑞士嚮導的帶領下，搭乘貝爾尼納快車奔向的目的地──海拔9754呎的「迪亞沃勒扎」滑雪場。在嚮導述說小紅火車前世今生的同時，我們全神貫注地拿起相機或手機，捕捉窗外的景色。

貝爾尼納快車從房屋密集的小鎮漸次向山坡奔去，我們已記不清穿過多少隧道、跨過多少橋梁和高架橋，看到的是山谷裡的村落、教堂和山間懸掛的小瀑布。小紅火車仰角向阿爾卑斯山脈盤旋而上，路過雪白結凍的冰柱和湖泊、從天而下的冰川、漸次改變林貌的森林，一直到全是白雪覆蓋的山峰。

奔馳於阿爾卑斯山脈的「貝爾尼納快車」。（圖片由作者提供）
奔馳於阿爾卑斯山脈的「貝爾尼納快車」。（圖片由作者提供）

當我們抵達迪亞沃勒扎站時，看到不少滑雪裝備齊全的男女老少正欲登頂。我們一行人坐上纜車，在十分鐘內從海拔約6600呎高處，直上海拔近萬呎的滑雪屋。看到那滿是白雪、以海拔1萬3284呎貝爾尼納山峰為主的阿爾卑斯山中區山脈，彷彿觸手可及般在眼前全景展開，真是雄偉，令人嘆為觀止。

阿爾卑斯山山谷裡的教堂及村落。（圖片由作者提供）
阿爾卑斯山山谷裡的教堂及村落。（圖片由作者提供）

期間發生兩件意外。一是先生在海拔近萬呎的滑雪屋待了兩小時後，心跳加速、頭痛，坐纜車回到海拔約6600處後恢復正常。二是我在下山回旅館後，本以為逃過馬州的花粉熱季節，突然猛打噴嚏，幸好隨身帶鼻噴劑，緩減花粉過敏症狀。旅遊在外，一切小心為上。

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