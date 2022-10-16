城市傳真／他推「城市公園」概念 讓你我今能療癒身心

奧姆斯特德設計的國會大廈公園長椅，造型雖簡單，但一點也不單調。長椅的扶手欄有螺旋圖形的鑄鐵裝飾、椅背佈滿窗花圖騰。（作者李逸萍提供）

賞景療癒是今日廣受認知的健康身心之道。百年前，這項觀念是美國景觀建築師奧姆斯特德(Frederick Law Olmsted, 1822-1903)盡心竭力所推廣的理念。今年是奧姆斯特德的200歲冥誕，奧姆斯特德與沃克斯(Calvert Vaux)為美國建造了第一座公共公園──紐約中央公園 。他也為自己奠定了「城市公園之父」的美譽。位於華盛頓特區的國會大廈庭院(Capitol Grounds)是奧姆斯特德的經典作品之一，充滿鄉村田園的庭院景觀，柔和了風起雲湧的政壇氣氛。儘管時過境遷，國會大廈庭院內仍然可見大師的原創作，庭院裡的公園長椅，便是最佳見證，依舊屹立不搖地散發著奧姆斯特德的天賦才藝。

奧姆斯特德 造景高手

1857年，景觀建築師奧姆斯特德因紐約中央公園的建立而聲名大噪，「想像中央公園是城市之肺」隨即成為他的名言。推廣城市公園的公共設施，也成了奧姆斯特德的終身使命。根據紐約中央公園的統計，每年約有超過4200萬人拜訪中央公園，證明了奧姆斯特德堅持「城市公園」施政的重要性。

1873年，美國國會聘任奧姆斯特德為國會大廈設計庭院景觀，當時的國會大廈四周是一片雜木灌叢的野林地，奧姆斯特德巧奪天工地把這片野地轉變成洋溢著詩情畫意的田園風光。鄉村田園向來是奧姆斯特德景觀設計的藍圖，踏入景觀建築專業之前，奧姆斯特德曾經到英國 旅行，綿延起伏的綠草坡地、錯落有致的林木、搖曳著鮮翠的綠葉，英國的田園鄉村風景，成了奧姆斯特德心目中的自然美景。

隨後他學習到利用人工造景的技巧，仿造出他心目中的典型美景。

國會大廈是一棟新古典式的長方形三層樓建築物，以白色大理石為主要建材，中央大廳有著一個壯觀的圓頂，兩側建築物分別為參院和眾院。為了與均衡對稱的新古典式佈局產生對比作用，奧姆斯特德以矮牆、街燈、樹群、草坪和曲徑等元素，做為設計特色。同時藉此柔化國會大廈井然有序的建築線條，為充滿理性的建築物增添浪漫的田園景觀，奧姆斯特德的庭院設計，確實為壯麗的國會大廈錦上添花。

長椅和街燈 國會增色

百年來，隨著政治局勢的轉變，國會大廈增添許多建設，當年奧姆斯特德所設計的景觀也隨之改變。所幸多件奧姆斯特德的原創作，都被相關單位用心保存下來。除了景觀設計，奧姆斯特德也為國會大廈庭院設計了提供避暑用的六角紅磚屋、露台和公園長椅；原意在於，為參觀旅客提供休憩賞景的機會。

他所設計的庭院街燈，則是為了照亮國會大廈，以供欣賞夜景；同時也點亮曲徑步道，以供夜行。國會大廈入口前的兩座巨型街燈，也是奧姆斯特德的創作；巨大的花崗岩塔柱，雕刻著細緻的圖騰，塔柱上頂著鍜鐵製成的燈罩，深紅色的花崗岩街燈，凸顯出國會大廈大理石建材的潔白無瑕。另外，有圓有方的街燈造型，既古典又現代，自成一格，十分搶眼。

奧姆斯特德設計的街燈，照亮國會大廈，也點亮曲徑歩道。深紅色的花崗岩街燈，凸顯出國會大廈大理石建材的潔白無瑕。（作者李逸萍提供）

國會大廈的公園長椅，雖然造型簡單，卻一點兒也不單調。公園長椅看來像個長方形涼亭，長椅的設計原意是為當年搭乘街車抵達國會大廈的訪客，提供一個等車賞景的站亭。當前往國會大廈的街車停駛後，公園長椅持續發揮它的賞景休憩功能；雖然這只是個等車的站亭，奧姆斯特德的設計，卻絲毫不馬虎。坐在長椅上，抬頭可見樹枝穿梭在平行的鐵欄屋簷之間，長椅的扶手欄有著螺旋圖形的鑄鐵裝飾、椅背布滿窗花圖騰；歇腿時，眼觀四面綠意盎然，耳聽八方的綠葉搖擺音符；坐擁賞心悅目的景觀，令人神清氣爽。

自學成才的奧姆斯特德，年過30才進入景觀建築這個專業。奧姆斯特德出生於康乃狄克州 ，雖然年幼失母，但他的成長生活環境優渥；他的父親是一位成功的生意人，同時熱愛大自然；奧姆斯特德青年時期，經常和父親騎馬旅遊。在康乃狄克州探尋風景如畫的自然景觀，與家人共享親近大自然的美好經驗，成了奧姆斯特德的啟蒙老師，潛移默化之中，為奧姆斯特德建立了未來專業才能的底蘊。

賞景療癒，是當年奧姆斯特德推廣「城市公園」的核心理念，在他的著作中，多次提醒讀者：一座城市必須為它的居民提供足夠的呼吸空間。

今日，都會城市的公共綠地規畫政策，歸功於百年前宣導推廣的成果。當我坐在國會大廈庭院裡的長椅上，心曠神怡之際，我想起了奧姆斯特德曾說：「賞景，是一種心靈運動；藉由這項心靈運動，可為身體恢復生活的動力。」21世紀的居民懂得賞景療癒的理念，這一切真得感謝奧姆斯特德，他的先見之明為後人造福許多。