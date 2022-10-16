我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

紙上播客／陳思宏筆寫家鄉 羈絆「鬼地方」

記者何卓賢
來自台灣彰化永靖的作家陳思宏，目前定居德國柏林。(出版商Europa Editions提供)
來自台灣彰化永靖的作家陳思宏，目前定居德國柏林。(出版商Europa Editions提供)

提到家鄉，你會想到什麼？也許是父母的飯菜，或是青梅竹馬的玩伴，又或是只有自己知道的隱秘花園......家鄉在每個人心中勾起不一樣的情緒。而對於台灣作家陳思宏，家鄉彰化永靖，對於今年46歲的他來說，是個「鬼地方」。

從離開永靖去上大學，到後來遠赴德國定居，永靖鄉是一個「離開了的地方」，但陳思宏還是每年回去一趟，且至今未放棄台灣護照。

「我希望跟家鄉、家人，可以永遠是愛恨交織的狀態。我還有很多問題想問，很多答案想找。我希望我永遠不要跟鬼地方和解。」

陳思宏小說「鬼地方」英譯本將在美國發售。(出版商Europa Editions提...
陳思宏小說「鬼地方」英譯本將在美國發售。(出版商Europa Editions提供)

英譯本10月在美上市

2019年出版，陳思宏的長篇小說「鬼地方」英譯本「Ghost Town」10月將在美國上市，他也將來到紐約和華府進行四場新書發表會。「鬼地方」中文版在台灣好評如潮，並獲得台灣文學金典獎年度大獎和金鼎獎文學圖書獎。陳思宏期待英文版也能在英語讀者群體之中引起共鳴。

「不管你知不知道台灣，在讀什麼語言的版本，都能在書中感受到共通的人類情感、家庭糾葛——這是我想要辦到的。」

1977年，陳思宏滿周歲。(陳思宏提供)
1977年，陳思宏滿周歲。(陳思宏提供)

「鬼地方」講述了家鄉在台灣彰化永靖的陳天宏，在德國殺了同性伴侶，坐牢後出獄，回到家鄉跟姊姊相聚的故事。開篇以他回到永靖開始，一切發生在24小時之內，但回憶閃現、角色切換以及人鬼跳轉，讓情結曲折迷離又引人入勝，讀者隨著故事深入，要試圖釐清為何看似平和的小地方永靖，會成為埋下這麼多秘密的「鬼地方」。

藉鬼說人所不知的事

鬼魂是書中很重要的角色，生人與亡靈共處，相輔相成推進揭開秘密。陳思宏表示，台灣人信鬼，又怕鬼，熱中驅魔，但成長過程中他發現，可怕的不是鬼，反而是人，但我們對鬼的恐懼卻遠遠大於愛互相捅刀的人類。把鬼寫進書裡，既是混淆視聽，也是一種暗喻——人所不知之事，鬼可以來講。

把主角名字設為「陳天宏」，跟自己只有一字之差；陳思宏有七個姊姊，而陳天宏有五個姊姊；陳思宏是同志，陳天宏也是......虛構情結與本人經歷如此多重合，其實是陳思宏故意的安排。陳思宏表示，書裡寫的都是從自己或朋友身上的真實經歷出發，再加以小說虛構技法包裝，「我沒有辦法寫完全跟我沒有關係的東西。作家在寫東西的時候，手上的題材、素材，一定要有情感的連結，情緒要足夠。」

小說埋有未解謎題

嬰孩時期的陳思宏(騎木馬者)與七姊陳麗香。(陳思宏提供)
嬰孩時期的陳思宏(騎木馬者)與七姊陳麗香。(陳思宏提供)

讀罷全書，筆者有意猶未盡、謎題未解之感。陳思宏回應，這也是不少台灣讀者的普遍回饋，而這麼多的「問號」，陳思宏稱之為「彩蛋」，都是他故意在書裡埋下的。小說影射現實，一如「人生不是每件事情都有解答」。

跟姊姊們談自己的書，陳思宏坦言是件有趣的事。書中真實和虛構的界限變模糊的時候，好奇的親朋好友總愛問姊姊，「這寫的是不是你？」

「我弟寫了我什麼？」姊姊們去翻書，跟陳思宏抱怨寫得不對。

「但這是本小說啦！」陳思宏好氣又好笑地回應。

「Ghost Town」將於10月25日全美發售。紐約、華府共四場圖書發表活動，詳見：https://www.europaeditions.com/news/2632/kevin-chen-on-tour-for-ghost-town。

掃一掃 聽播客

世界OnAir
世界OnAir

小說 德國 華府

上一則

吃貨／美食網站Yelp嚴選：全美最好吃 5家塔可餐廳

下一則

有藝思／沒有最美、只有更美 全球令人驚嘆的8座歌劇院

延伸閱讀

NFL傳奇四分衛布雷迪與超模妻傳要離婚 已各自聘請律師

NFL傳奇四分衛布雷迪與超模妻傳要離婚 已各自聘請律師
世界OnAir／人間正是「鬼地方」台作家陳思宏寫家鄉羈絆

世界OnAir／人間正是「鬼地方」台作家陳思宏寫家鄉羈絆
吠雪（二○）

吠雪（二○）
10/2法拉盛TOWN HALL二場秋季爵士樂盛宴

10/2法拉盛TOWN HALL二場秋季爵士樂盛宴

熱門新聞

全美有九所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。（Getty Images）

教育／長者拿文憑 9大學免費讀

2022-10-09 11:30
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

2022-10-09 02:20
疫情後一度成為主流遠距上班，已經打破傳統辦公室的上班模式。（Getty Images）

封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

2022-10-09 16:40
在家上班成新常態，求職不受地域限制，獲得許多專業人士青睞。(本報檔案照)

封面故事／擺脫朝九晚五 樂當合約工

2022-10-09 02:28
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。（取材自ingimage）

醫藥／提早1小時上床睡覺 憂鬱症風險大大降低

2022-10-09 02:07
紐約的辦公室使用率遠低於全國平均，全面回歸正常的時間也可能會比其他地方晚。(本報檔案照)

封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

2022-10-09 11:41

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見