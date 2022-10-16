每周一書╱蝴蝶效應造成巨大影響力

蝴蝶效應

蝴蝶效應（Butterfly effect）意指一件表面上看似毫無關係、細瑣微小的事情，隨著時間和條件的改變，經過不斷放大，對其未來狀態造成的巨大改變。換句話說，事物發展的結果對初始條件具有極為敏感的依賴性，亦即，初始條件的極小偏差，會引發極大差異的結果。

從心理學角度來看，生活中的微小偏差是在所難免，如同打撞球、下棋或其他活動，都存在「差之毫釐，失之千里」或「一招不慎，滿盤皆輸」的現象—每個人似乎都井然有序地按照各自的軌跡生活，然而，不經意之間，往往會因為一個細微的變化，而大幅扭轉了一生的命運。

本書內容描述一段故事：

1485年，英王理查三世與蘭開斯特家族的首領—亨利．都鐸（HenryTudor）在波斯沃斯展開決戰。這次戰役將決定英國 王位最終花落誰家。戰前，馬夫要為理查三世準備馬蹄釘。不過，由於鐵匠連日來一直忙於為軍馬釘馬蹄，導致鐵片用盡。怎麼辦呢？鐵匠請求說，可否等一下，自己馬上去取鐵片。可是，馬夫卻等不及了，他不耐煩地催促：「國王要打頭陣，等不及了！」

無奈之下，鐵匠不得不找來一根鐵條，將其截為四份、加工成馬蹄。當釘完第三個馬蹄時，鐵匠又發現釘子不夠了，但性急的馬夫生氣地說：「上帝啊，我都聽見軍號了，等不及啦！」

鐵匠說：「你可要知道，少一顆釘子會讓馬蹄很不牢靠。」

「那也沒辦法，再不走，國王會降罪於我。」語畢，馬夫急忙牽著馬匹遠走而去。

戰鬥開始後，查理三世 一馬當先，率軍衝鋒陷陣。然而，就在戰爭進行如火如荼時，他的坐騎突然「馬失前蹄」，向前一撲，國王隨即栽倒在地，驚恐的戰馬脫韁而去。結果，國王的意外受傷導致軍隊士氣大落，紛紛調頭逃竄，潰不成軍。亨利的軍隊團團圍住受傷的國王。絕望中，查理三世揮劍長歎：「上帝，我的國家就毀在這匹馬上！」

查理三世只因為第四個馬蹄少了一顆釘子，一個看似如此無足輕重的問題，而招致一場徹底的潰敗。這正是蝴蝶效應的絕佳證明。

後來，民間流傳的歌謠也道出了蝴蝶效應的巨大影響力：

少了一顆鐵釘，掉了一隻馬蹄。

掉了一隻馬蹄，失去一匹戰馬。

失去一匹戰馬，敗了一場戰役。

敗了一場戰役，毀了一個王朝。

此書從理論到舉例，列出50條心理盲點，每一項心理效應都以生動的故事說明。

比如第七章 骨牌效應：失敗或成功都是連鎖發生的

骨牌效應：牽一髮而動全身的連鎖反應

海勒法則：沒有監督，就沒有動力

刺蝟法則：保持距離，才更有美感

多看效應：要想別人記住你，就在人前多露臉

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