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大仁說財經／前景不明 企業假期徵才縮水

張大仁
沃爾瑪今年只計畫招募4萬名季節性員工。（美聯社）
沃爾瑪今年只計畫招募4萬名季節性員工。（美聯社）

雇主似乎已準備好停止每年例行性的「季節招聘」，專家認為這是對可能出現衰退的另一個警鐘。

ZipRecruiter首席經濟學者波拉克(Julia Pollack)表示：「今年9月我們還沒有看到以往企業發布招募臨時員工的啟事。」「這些企業正在猶豫不決，等著看情況如何發展。」

這裡所謂的「情況」是指經濟狀況和消費者支出，兩者目前都還算保持得相對不錯。失業率仍然很低；8月零售額小幅上升，因為汽油價格下跌，讓一般家庭持有更多現金。

升息衝擊假日購物季

但隨著食品價格上漲和聯準會(Fed)以驚人的速度升息，經濟學者愈來愈擔心今年假日購物季能有多強勁。也讓許多零售商擔心它們該為這個假日季準備多少庫存，同時評估是否該繼續雇用額外的臨時員工。

管理顧問公司Kearney合夥人休伊特(Jeff Hewitt)說，「我們當然聽到企業有關謹慎和某種程度的擔憂。」「更加深思熟慮的企業正在考慮能有更多彈性空間。」

沃爾瑪招聘減7成

勞工部數據顯示，零售業就業人數通常會在假日購物季增加45萬人，而倉儲和配送業則增加35萬人。這些是季節性招聘激增的主要驅動力。

去年，在全美分店擁有130萬名員工的最大私營部門雇主沃爾瑪，在假期購物季前大力招聘，在假期前的幾個月內增加了15萬名員工，其中大部分是正職員工。而今年它考慮只增加4萬個季節性工作崗位。

該公司強調，這兩者不能以相同的基準進行比較；去年大幅招聘是與其他雇主一樣，是為了填補許多在疫情大起時流失的人事缺口。

沃爾瑪發言人卡特(Jimmy Carter)說：「去年，我們需要專注於雇用全職員工，以確保我們的分店有足夠的員工來應對假期人潮。」「今年，我們的人員配備水平更齊備，因此只需要季節性員工來幫助度過假期就可以了。」

沃爾瑪在8月時警告投資人，消費者支出正從家庭用品、服裝和電子產品轉向價格更高的食品和汽油。它最近在其公司辦公室裁減了200個工作崗位，並降低了許多非必需品的價格以清理庫存。

聯邦快遞削減成本

聯邦快遞(FedEx)最近警告，全球經濟放緩損害其8月處理的包裹遞送量，並預計未來幾個月這種放緩將繼續，可能導致全球經濟衰退。與此同時，它宣布了一些削減成本的作法，包括停飛貨機和削減員工工時。它尚未宣布今年的季節性招聘目標。

聯邦快遞發言人利特爾(Caroline Moses Little)指出，「我們會繼續招聘某些據點所需的業務職位。」一年前，該公司在假期前雇用9萬名員工。

某些公司的季節性招聘計畫維持不變。

聯邦快遞的競爭對手UPS計畫像2021年一樣新增10萬名員工。沃爾瑪的競爭對手Target也將比照去年招聘10萬名季節性員工的目標，即使該公司由於消費者支出自非必需品轉移，其最近一季獲利暴跌了90%。

ZipRecruiter的波拉克表示，總體而言，招聘季節性員工的環境比以往要更謹慎得多。

她說：「這些企業只是非常保守。雇主們正在為不確定的未來做準備，暫時稍微退縮一下。」

在2018年和2019年疫情之前，「它們早在8月就提出了季節性徵才目標。」

聯邦快遞最近警告，全球經濟放緩影響包裹遞送量，公司將宣布削減成本。（Getty ...
聯邦快遞最近警告，全球經濟放緩影響包裹遞送量，公司將宣布削減成本。（Getty Images）

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