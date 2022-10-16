大仁說財經／食品價格飆漲 改變用餐習慣

食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

根據勞工統計局9月中旬公布的數據，過去一年食品價格飆升11.4%，是1979年5月以來的最大年度漲幅。在此期間，雜貨價格上漲13.5%，餐廳菜單價格上漲 8%。

根據市場研究公司IRI 7月時的數據，消費者的對應之道是尋找優惠並轉向大眾品牌。泰森食品等公司已經注意到客戶正在放棄牛肉改吃雞肉，Applebee’s和IHOP也指出，高收入客戶可能會從價格較高的餐廳改至平價餐廳用餐。有些人可能不太經常外出就餐，甚至完全不上餐館。

對於那些在物價飆升之前就很難購買食物的人來說，成本上漲可能意味著陷入糧食不安全狀態；也就是無法穩定獲得負擔得起的食物。

普渡大學農業經濟系主任盧斯克(Jayson Lusk)說，「如果食品價格繼續以超過工資增幅的速度上揚，那將是不可避免的後果。」「上次糧食不安全率大幅上升是在經濟大衰退之後。」根據農業部(USDA)的數據，去年約有10.2%的美國家庭糧食不安全，略低於2020年和2019年的10.5%。

即使對於那些沒饑餓風險的人來說，食品價格的飆升也令人震驚。

Tufts大學營養科學與政策學院教授、經濟系教授馬斯特斯(William Masters)說，食物「對我們的自尊心和情緒很重要」，「買不到人們習慣的食物，無論是孩子想要的或是家人想要的，會是一件非常痛苦的事情。」「改變任何習慣往往都非常非常困難。」

放棄簡單的快樂

對於爾曼(Carol Ehrman)來說，烹飪是一種快樂的體驗。

她說，「我喜歡自己做飯，這是我最喜歡做的事。」她特別喜歡烹飪印度和泰國菜，但儲存這些菜餚所需的香料和配料愈來愈難，「當菜餚中的成分增加時，總費用就會增加。」「過去要花250到300元的食材，現在要400元。」

大約六個月前，她意識到必須改變購買雜貨的方式。為了降低直接成本，爾曼不再像以前那樣頻繁地大量購物。現在，她等待大拍賣，盡量少買牛肉，並在購買葡萄酒時選擇盒裝而非漂亮的瓶裝。她還自行烹調簡單的飯菜，不再舉辦晚宴派對。

她甚至因為成本原因放棄自行製作番茄醬等基底配料，而是選擇了市售產品，「我知道我可以做出健康的食材，」而且「它總是嘗起來更好吃。」但那些新鮮的食材現在太貴了。

爾曼的丈夫因慢性健康問題而退休，由於本身也有健康問題，最近接受手術 安裝心臟起搏器和心導管插入術。這對住在蒙大拿州Billings的夫婦在當前物價飆升之前就很節儉，享受著簡單的快樂。但現在，即使這種生活也遙不可及。

近年來，64歲的威奇曼(Rick Wichmann)和妻子為了吃得更健康而減少了外食的次數。由於通貨膨脹導致菜單價格上漲，他們認為沒有理由改變自己的習慣。

可樂喝便宜品牌

他說，「外食很貴。」他並指出更偏愛家常菜，而不是上館子。

但在雜貨店購物也更貴。在過去的一年裡，威奇曼注意到他為自己、妻子和兒子購買雜貨的花費比以前多出25%。

為了降低這些成本，住在麻州Brookline的他開始造訪不同的雜貨店。他避開Whole Foods和Stop & Shop，轉而選擇Costco和當地連鎖超市Market Basket。

如果他覺得質量相同，他也會轉向商店自有品牌，並且有時會根據價格而不是品牌忠誠度來選擇產品。比如說，當百事可樂更便宜時，他就不會買可口可樂 。

威奇曼也關注天氣等報導，以及它們如何影響價格。當他看到有關加州 可能因乾旱而出現番茄短缺的報導時，他會特別留心，下次看到番茄醬打折時，就會一口氣囤積夠吃好幾個月的產品。

與威奇曼一樣，38歲的威爾斯(Jenni Wells)也關注天氣模式和食物系統。作為一名前廚師和牧場主人，她在當前通膨爆發之前就注意到物價上漲。

她說，「我對2019年物價上漲特別警覺。」當時中西部的毀滅性洪水淹沒了牲畜並摧毀了糧食庫存。威爾斯當時決定，必須盡量自給自足。

她指出，「當食品價格開始上漲，我意識到這將很快超出我們的預算。」所以在2月時，她鏟除了德州Fort Worth住家前與丈夫和最好的朋友共享的草坪，將其改造成為一個菜園。

草坪種菜拚生產

威爾斯說，「我只是想看看我能為自己種些什麼。」今年，她設法在這個花園裡種植了西蘭花、花椰菜、秋葵、番茄、辣椒、南瓜等等。