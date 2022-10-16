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移民專頁／I-134表怎麼填？ 只需填「受經濟支持者」

李亞倫律師主答

讀者問：

我丈夫下個月將在美國進行k3簽證面談，我需要為他填寫I-134-經濟支持聲明表。我賺的錢不夠，須要與我同住的母親當他的聯合經濟擔保人（她去年賺了4萬7000元， 並且已經在公司工作了13年）。當我為他填寫未婚夫I-129F申請表時，我明確的列出我與前夫所生三個孩子的名字。很多人告訴我，因為我的前夫在他過去三年的稅表上申報了他與我的三個孩子，而我在我的稅表沒有申報，我不需要把我的三個孩子填入I-134表，只需填上我和我丈夫共有的女兒的名字。我的納稅申報表上只有我女兒的名字。請問是真的嗎？我擔心領事官員會認為我的I-129F和I-134 之間的信息不一致。

答：

I-134經濟支持聲明表只問及依賴你經濟支持的家屬名單，即經濟部分或全部靠你的人。如果他們不依賴你提供經濟支持，那麼看來你不必列出他們的名字。

編按：

k3簽證：此簽證允許美國公民在海外結婚的配偶在等待綠卡的期間進入美國，並允許在美國可申請工作許可，直到取得合法身分。有效期通常為兩年。

I-134經濟支持聲明表：I-134是在申請非移民簽證時，用來證明申請者有足夠的經濟能力，不會給美國社會造成負擔的表格。

I-129F申請表：向美國公民及移民服務局(USCIS)提交的外國人未婚夫或未婚夫的申請表。申請表只能由21歲以上的美國公民提出。非美國公民，包括合法永久居民(LPR)，不能為其外國未婚夫提出申請。

美國公民 簽證 稅表

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