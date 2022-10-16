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醫藥／刷牙4要領 軟毛、輕力、時間久、位置對

鍾碧芳
正確刷牙，有助牙齒健康。（本報資料照片）
正確刷牙，有助牙齒健康。（本報資料照片）

怎麼刷牙才正確？很多人都聽過貝氏刷牙法，但實際上會認真操作的並不多。台灣新北市貝瑞牙醫診所院長沈瑞文說，有個更簡單的記憶口訣「軟毛、輕力、時間久、位置對」，只要掌握這四個要點，就能幫助自己刷好牙。

軟毛輕刷 位置正確才有效

首先，牙刷的刷毛要軟，太硬的牙刷毛會磨損琺瑯質，也會傷到牙肉，進而讓牙肉萎縮；而刷牙力道太大也不好，可能會造成齒頸部磨損與牙齦受傷。此外，刷牙時間短的人通常也伴隨著更大力地刷，也一樣會損害琺瑯質；最後，刷牙要刷對位置，必須刷到牙齒與牙齦溝的交界，才能正確地把食物殘渣刷出來。

沈瑞文指出，常聽到的貝氏刷牙法，講究的就是刷牙位置，這種刷牙方式特別適合有牙周病的人，但若記不住方法，只要把握牙刷刷毛是放在口腔中正確位置，用剛剛好的力道、軟硬適中的刷毛、不要只刷1、2分鐘，大致就能掌握到正確的方式了。

刷牙順序 最好看著鏡子刷

「刷牙的關鍵並非垂直在牙齒表面，而是要傾斜45度到60度的角度，刷在牙齦溝上，用這方式刷上三至五分鐘，且最好要看著鏡子刷牙。」他表示，刷牙最好要照順序走，好比說先從右上逐步刷到門牙，再刷到左上，然後再環到上顎的前牙內側，到右上的後牙內側，這才是完整的一輪。「用這種封閉式的循環，就可以刷到全部牙齒，下牙也要以同樣的方式進行。」照這樣方式刷，會發現一、兩分鐘絕對刷不完，需要刷更久時間。

至於刷牙的力道怎麼拿捏判斷？沈瑞文提供一個方法：「刷牙時，旁邊的人（約距離一公尺位置）若能聽到刷牙聲時，大概就是太大力了；若聽不到刷牙聲，基本上力道就剛剛好。」透過聲音可以了解自己是否有刷過頭的現象，如果有的話，把力道降下來，就不會刷過頭了。

活動假牙 舌苔牙肉也要刷

年輕人的牙齒齒縫緊密，通常飯後只需要使用牙刷跟牙線就能把牙齒清乾淨；但年長者的牙縫較大，這時候就需要額外再搭配牙間刷才行。尤其，許多長者也會有假牙，「基本上，自然牙與假牙的照顧方式差不多；只是假牙旁的齒縫會較大，更要使用牙間刷，或者可視狀況再加入沖牙機。」

沈瑞文說，活動假牙的刷牙方式比較不一樣，而植牙會與固定式假牙、自然牙的保養方式類似。要特別提醒的是，活動假牙因為是整副拿出來做清潔，所以很多長輩會以為口腔只要漱口就好，「但即使口腔內一顆真牙都沒有，食物還是會黏在口腔黏膜上，牙齦與舌頭上也會有殘渣，也需要輕輕刷舌苔、牙肉，或用紗布與小方巾來擦拭乾淨。」他提醒，口腔若不清潔乾淨，很容易會有念珠菌的孳生，這時牙肉就會有燒灼感，非常不舒服。

至於活動假牙的清潔，可以使用簡單的軟毛牙刷外加牙膏使用，若仍然擔心刷不乾淨，可以再浸泡假牙清潔錠，「最好要先刷乾淨再泡入假牙清潔錠，否則假牙上還是會留有一堆汙垢。」

沖牙機不能取代刷牙

貝瑞牙醫診所院長沈瑞文提醒，最近相當熱門的沖牙機，是很多民眾家裡有的設備，「但要記住，沖牙機不能取代刷牙。」他比喻，想要打掃家門前的水溝，光靠沖水柱是清不乾淨的，一定要先拿刷子加上清潔劑，刷乾淨後再沖水才會真正乾淨。「所以不是取代刷牙，而是對於狀況不好的人，是有必要再加上一項清潔工具。」

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