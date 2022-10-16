醫藥／運動受傷多冰敷？ 醫師說會妨礙血液循環

台南市立安南醫院骨科醫師方啟榮建議，運動受傷可以不冰敷就不要冰敷。（圖：醫院提供）

運動扭傷要先冰敷，可能是很多人都有的觀念，但是醫師表示，最新的研究顯示，冰敷可以減緩腫脹不適，但是卻會妨礙血液循環、影響組織的恢復，可能會留下僵硬或鬆弛的後遺症，因此除非是在受傷的第一時間冰敷減緩不適之外，其他能不冰敷最好不要冰敷。

台灣安南醫院骨科 醫師方啟榮表示，診間最常聽到病人主訴運動扭傷是否應該冰敷比較好，很多病人都會認為沒事就多冰敷，至少有冰總比沒冰好，但事實上真的是如此嗎？

方啟榮指出，就運動損傷來說，無論是以往建議的I.C.E一路衍伸到後來的P.O.L.I.C.E原則，也就是P:Protection(保護)、OL:Optimal Loading(適量復健)、I:Ice(冰敷)、C:Compression(壓迫)、E:Elevate(抬高)中皆有提到要冰敷，也因此讓大家習以為常認為在運動受傷後，發覺會痛跟熱熱時，就應該要先冰敷的第一刻板印象。

方啟榮說，2019年「英國運動醫學 雜誌」所提出的PEACE & LOVE愛與和平文章中就把冰敷一詞刪除了，原因在於所謂的運動傷害，不外乎是指急性損傷如扭傷及拉傷等，或是過度使用如疲勞性傷害而導致，因此無論肌腱、韌帶或是肌肉 傷害的當下，組織的修復所依靠的是身體新陳代謝功能；換句話說就是要靠血液的循環才可以回復組織原有的彈性跟柔軟度，如此步驟被阻斷就會容易造成後續組織纖維化、僵硬和鬆弛問題。

但是，冰敷的目的主要是讓組織降溫、讓血管收縮才不致使患肢腫脹不適，但同時也因血管的收縮進而會影響到組織的血液循環而降低新陳代謝功能，因此最新的觀念已把過往在運動傷害應馬上冰敷的陳舊觀念更新為不需冰敷。

門診中有人扭到腳，方啟榮建議，可先進行冰敷以減緩隨之而來的腫脹不適情形，但在經過適當的加壓及固定後，冰敷次數便可逐漸減少甚至不用，但是如果受傷已經有一段時間，就不要繼續冰敷。