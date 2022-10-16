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醫藥／蜂窩組織炎逾6成有代謝病 醫師：注意雙腳保養

蕭羽耘
臨床醫師觀察發現，蜂窩性組織炎住院患者，約有6、7成本身有代謝性疾病，務必多注意雙腳的保養。(本報資料照片)
臨床醫師觀察發現，蜂窩性組織炎住院患者，約有6、7成本身有代謝性疾病，務必多注意雙腳的保養。(本報資料照片)

「我又來住院了。」一名70多歲、有糖尿病的伯伯，因為有香港腳的緣故，腳上細小的傷口反覆發炎，兩年來已經是第三度住院，因為左腳紅、腫、熱、痛影響生活作息，進一步檢查發現，白血球、發炎指數超出正常值，確診蜂窩性組織炎。臨床醫師觀察發現，蜂窩性組織炎住院患者，約有6、7成本身有代謝性疾病，務必多注意雙腳的保養。

什麼是蜂窩性組織炎？台北榮總感染科醫師陳夙容指出，皮膚是身上最大的器官，負責屏障有害物質、細菌，及外來異物進入人體危害健康。當皮膚受損導致屏障出現漏洞，病原菌入侵在皮下組織產生紅、腫、熱、痛等發炎反應，即是蜂窩性組織炎。

感染蜂窩性組織炎，最大的風險因子來自於破裂的傷口或受損的皮膚，例如割傷、燙傷、動物咬傷所產生的傷口；另外，皮膚疾病如蕁麻疹、帶狀皰疹（俗稱皮蛇）或乾癬，導致表皮不完整，細菌就能大舉入侵造成傷口感染。

代謝性疾病如肥胖、糖尿病、高血壓與高血脂，都是確診蜂窩性組織炎的高風險族群。陳夙容說，平常如果沒有確實用藥，可能會造成血管脆化、老化、肢端血液循環變差，臨床上遇過許多老人，有傷口在腳部卻不自知，全是因為神經病變所致，進而導致反覆發生蜂窩性組織狀況。

因此，代謝性疾病患者除了控制病況外，陳夙容說，雙腳的保養格外重要，必需穿著鞋襪保護腳趾避免受傷；可以使用乳液保濕，避免皮膚龜裂，有皮膚疾病的人應該按指示，定期抹藥保養。

出現傷口時，陳夙容指出，像是蚊蟲咬傷、割傷，應正確清潔傷口、包紮、定期換藥，假設是慢性傷口，定期消毒，作好傷口護理。

臨床也有一些病人納悶，明明沒有皮膚病、也沒有受傷，還是得到蜂窩性組織炎。陳夙容解答，傷口並不一定肉眼可見，只要皮膚狀況不佳，如香港腳導致脫皮、皮膚乾燥龜裂等狀況，就有可能讓皮膚屏障出現漏洞。

以一般民眾而言，需注意腳指甲不宜剪過短，怕甲溝炎導致蜂窩性組織炎，另外，赴海邊需格外小心，海水裡面藏有海洋弧菌，是常見造成蜂窩性組織炎，並使傷口急速惡化的菌種。

陳夙容說，一般蜂窩性組織炎，輕微只需要服用抗生素治療。然而，它是一個隨時可能惡化的疾病，嚴重可能會進展至骨髓炎、甚至導致壞死性筋膜炎及敗血症，恐需要外科手術清創、或截肢，建議如果不明原因紅腫痛超過兩天，就需要盡速就診。

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