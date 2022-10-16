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養生／堅果、薄荷等藥草 抗氧化劑含量豐沛

張聲肇
堅果類富含抗氧化成分。（本報資料照片）
堅果類富含抗氧化成分。（本報資料照片）

抗氧化成分可以保護健康的細胞不致損壞，食物當中不僅藍莓等蔬果類富含， 堅果類和薄荷等藥草更豐沛，保健養生不可或缺。

營養與飲食研究院發言人艾沙尼（Roxana Ehsani）說，人體經常接觸自由基（free radicals），自由基是攻擊健康細胞的有害物質，健康細胞損壞、變弱，就容易生病，甚至罹癌。

她說，目前美加盛產的藍莓，每百公克就有9.2毫摩爾（mmol）抗氧化劑，這是抗氧化營養最豐富的日常蔬果之一。

濃度70%或更「苦」的黑巧克力，每百克含15毫摩爾抗氧化成分，也是高纖維、高礦物質食品，兼具改善血液循環、降血壓、增加好膽固醇等有利心臟的效益，維一該注意的是脂肪量高，不宜一口氣吃太多。

大胡桃（pecan）的抗氧化量是每百公克10.6毫摩爾。營養師艾哲曼（Valerie Agyeman）說，大胡桃富含蛋白質和優質脂肪，烤過或生吃都是很好的點心。

核桃（walnut）的抗氧化成分更高，每百公克有22毫摩爾，更妙的是，它的抗發炎脂肪omega-3含量大，益心又補腦，艾沙尼建議大家多吃。

水果當中，石榴所含的維他命C兼做抗氧化劑，每百公克有9毫摩爾，艾哲曼說對我們皮膚、韌帶、血管有修補、增生作用。

每杯濃縮咖啡含16毫摩爾/100抗氧化劑，烘培咖啡每百克也有22毫摩爾，配上一小塊濃度70%以上的黑巧克力，抗氧化成分就「雙料」進帳了。

肉桂粉的抗氧化含量是每百克139.9毫摩爾，加上其鎂與鈣微量元素，對骨骼健康大有裨益，艾哲曼說，不管飲料、雞肉料理或點心，能撒則撒，多多益善。

黑莓和黑莓乾每百克有48毫摩爾抗氧化劑，也富含纖維、錳、維他命C和K，沒有新鮮產品時，就用曬乾處理過的黑莓乾代替，艾沙尼認為是「旅行聖品。」

香草當中，薄荷每百克含142.6毫摩爾，又富含有益眼睛健康的維他命A；乾的藥草或香料，如丁香（clove）、甜胡椒（allspice）和披薩草（oregano，又譯牛至）每百克最高含277毫摩爾抗氧化劑，艾沙尼說，三餐用多了，還可省鹽。

她說，「你不會後悔在餐盤中多撒這些香料，有高血壓糖尿病的人更是如此。」

高血壓 咖啡 糖尿病

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