我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平20大稱10年偉大變革 港媒：彰顯功績勝鄧小平

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

星座／10月16日至10月22日 天秤座為人作嫁 水瓶座自信不足

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

為生活添加一些樂趣的想法會影響你一整周，你會為此做一些新的改變，可能是調整約會的方式，也可能是安排一些社交聚會。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：處女座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。

幸運色彩：珊瑚橙

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：草根白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★★☆☆

良好的表達力為你本周的運勢加分不少，在與人交流時可以好好發揮。只管將自己的想法和觀念說出來，你的聽眾會被你所說的深深打動。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

處女座

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：古銅青

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天蠍座

總運指數：★★☆☆☆

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★★

好運在唱歌的一周，專守為攻的愛情模式在這段時間對你會更有助益；工作學習激情高揚，易有收穫；財運不錯，錢來得快去得慢。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

摩羯座

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：生態綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一周也將因此而荒廢。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？



更多命理分析，請前往 科技紫微網

指數

上一則

封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

下一則

旅遊／乘火車 登萬呎阿爾卑斯山峰

延伸閱讀

10月7日星座運勢 雙子幹勁十足 射手偶遇桃花

10月7日星座運勢 雙子幹勁十足 射手偶遇桃花
星座／10月2日至10月8日 摩羯人氣上升 巨蟹需要打氣

星座／10月2日至10月8日 摩羯人氣上升 巨蟹需要打氣
星座／9月25日至10月1日 巨蟹財運亨通 射手收拾玩心

星座／9月25日至10月1日 巨蟹財運亨通 射手收拾玩心
星座／9月18日至9月24日運勢 獅子座 迎來好運 雙子座 好奇傷己

星座／9月18日至9月24日運勢 獅子座 迎來好運 雙子座 好奇傷己

熱門新聞

全美有九所允許年長者免費就讀的大學，不過各校對於年齡和入學門檻要求不一。（Getty Images）

教育／長者拿文憑 9大學免費讀

2022-10-09 11:30
亞馬遜常常不定時推出「閃電交易」，例如「接下來三個小時內以下品項五折優惠」之類的促銷訊息。（路透）

生活／亞馬遜網購 省錢的6大妙招

2022-10-09 02:20
疫情後一度成為主流遠距上班，已經打破傳統辦公室的上班模式。（Getty Images）

封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

2022-10-09 16:40
在家上班成新常態，求職不受地域限制，獲得許多專業人士青睞。(本報檔案照)

封面故事／擺脫朝九晚五 樂當合約工

2022-10-09 02:28
提早1小時上床睡覺，可大大降低罹患重度憂鬱症的風險。示意圖。（取材自ingimage）

醫藥／提早1小時上床睡覺 憂鬱症風險大大降低

2022-10-09 02:07
紐約的辦公室使用率遠低於全國平均，全面回歸正常的時間也可能會比其他地方晚。(本報檔案照)

封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

2022-10-09 11:41

超人氣

更多 >
普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重

普亭被盟友公然嗆聲7分鐘 這國總統怒：我們要尊重
「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？

「每隔1天就打臉1次」G20拜習會 仍有變數？
投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫

投資大師羅傑斯：留下大量中國股票給子孫
20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂

20大直播／習近平：外部勢力干涉台灣事務 堅決反分裂
習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見

習掌權10年拚與美「終極一戰」 備戰態度1979年來首見