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有藝思／沒有最美、只有更美 全球令人驚嘆的8座歌劇院

胡玉立、周靜芝
西班牙瓦倫西亞的索菲亞王后藝術歌劇院。(Getty Images)
西班牙瓦倫西亞的索菲亞王后藝術歌劇院。(Getty Images)

歌劇源起於16世紀晚期義大利，此後一直被視為西方音樂最負盛名的一項傳統。建築師們設計歌劇院時，都期盼彰顯歌劇藝術形式的莊嚴氛圍，同時滿足歌劇複雜的技術和音響需求。來看看全球八座最令人驚嘆的歌劇院：

●巴黎歌劇院

巴黎歌劇院。(Getty Images)
巴黎歌劇院。(Getty Images)

1858年35歲的建築師卡尼爾（Charles Garnier）在新的巴黎歌劇院（Palais Garnier）設計競賽中獲勝；他從巴洛克式大教堂、希臘神廟和文藝復興時期別墅汲取靈感，還引入鋼鐵和玻璃等先進技術。被問及他的建築風格為何，卡尼爾回答：「拿破崙三世風格」。劇院興建過程中，建築商意外遇到高水平地下水，卡尼爾即興想出絕妙方案─造出雙層地基，將地下水作為蓄水池，以防火災。此事曾引來「劇院建於地下湖上」的謠言，1910年勒魯（Gaston Leroux）將謠言寫進小說「歌劇魅影」（Phantom of the Opera），助長了巴黎歌劇院的流行文化地位。

●布宜諾斯艾利斯 科隆劇院

布宜諾斯艾利斯的科隆劇院。(Getty Images)
布宜諾斯艾利斯的科隆劇院。(Getty Images)

南美洲首屈一指的科隆劇院（Teatro Colón）是阿根廷在世紀之交的象徵；當時義大利和西班牙移民潮湧入布宜諾斯艾利斯，劇院旨在滿足這些新阿根廷人的品味，也鞏固了該國的歐洲文化形態。劇院建築師（Francesco Tamburini、Vittorio Meano 和 Julio Dormal）就是歐洲移民，他們的設計結合了義大利、德國和法國風格，堪稱是對歐洲歷史審美總結。1908年開幕第一齣歌劇是維瓦第（Giuseppe Verdi）的《阿依達》（Aida）。科隆劇院常被認為擁有世上最好的音響效果，已故歌劇界寵兒帕華洛帝（Luciano Pavarotti）曾抱怨：「它最大的缺陷就是音響效果太完美了！唱得不好，立刻會被注意到。」

●雪梨歌劇院

雪梨歌劇院。(Getty Images)
雪梨歌劇院。(Getty Images)

雪梨歌劇院（Sydney Opera House）是稀有現代建築。此代表性建築興建時曾遭遇諸多難題，包括成本超支、工人罷工、頻繁的設計變更、設計劇院的丹麥建築師烏松（Jørn Utzon）最後甚至辭職了。雪梨歌劇院1973年正式開放，2003年烏松獲得普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize）。2007年雪梨歌劇院被宣布為聯合國教科文組織世界遺產，烏松是舉世第二位在有生之年獲此殊榮者；第一位是巴西首都巴西利亞的建築師尼邁耶（Oscar Niemeyer）。

●米蘭 斯卡拉歌劇院

米蘭的斯卡拉歌劇院。(Getty Images)
米蘭的斯卡拉歌劇院。(Getty Images)

斯卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）一直是米蘭地標。在歌劇黃金時代，它是羅西尼（Rossini）、維瓦第和普契尼（Puccini）等音樂家作品首演的歌劇院首選；1980年代德國前衛作曲家斯托克豪森（Karlheinz Stockhausen）也選它來全球首演。劇院供不太富裕的人觀看表演的頂層樓座（loggione）很出名，那裡的常客被稱為loggionisti，可能是世上最挑剔、最嚴肅的歌劇迷。2006年著名男高音阿拉尼亞(Roberto Alagna)演出阿依達(Aida)時被噓下台，逼得「代打」帕隆比(Antonello Palombi)沒時間換戲服就上場補位。

●紐約 大都會歌劇院

紐約大都會歌劇院。(Getty Images)
紐約大都會歌劇院。(Getty Images)

北美最負盛名的大都會歌劇院（Metropolitan Opera House）始建於1883年，1966年遷至現址。建築師哈里森(Wallace K Harrison)最初構想是宏偉的中庭和壯觀的雕像，但後來減為水泥門廊和白色石灰華波浪形極簡設計。劇院內部有旋轉舞台、五個地下樓層和兩幅巨型夏卡爾（Marc Chagall）壁畫，現值2000萬元。這座世界最大型歌劇院擁有3850個座位及先進的舞台裝置。女高音普萊絲(Leontyne Price)形容她心愛的大都會歌劇院時說：「這宏偉的所在，就是這樣閃閃發光。」

●瓦倫西亞 索菲亞王后藝術歌劇院

西班牙瓦倫西亞 (Valencia) 的索菲亞王后藝術歌劇院(Palau de les Arts Reina Sofía)由有「建築詩人」美譽的西班牙建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦（Santiago Calatrava）設計，位於Turia河已乾涸的河床上，占地86英畝，2005年落成後已成為瓦倫西亞的主要藝術表演場地，也是這座充滿活力城市的地標之一。

歌劇院主體建於一座水池之上，高達75公尺，使它成為全世界最高的歌劇院，可容納1706人的空間，適合歌劇、音樂會、芭蕾、戲劇等表演用途。巨型貝殼般的建築物，允許人們從外前往內部不同的空間，透過長廊、陽台、樓梯和外部電梯相連，中間則是一座地中海式花園。由於只有進入主要表演廳才需要門票，使歌劇院成為當地最受歡迎的聚會場所。

●倫敦 皇家歌劇院

倫敦皇家歌劇院。(Getty Images)
倫敦皇家歌劇院。(Getty Images)

皇家歌劇院（Royal Opera House），從18世紀以來便矗立於倫敦市中心的柯芬園（Covent Garden）。音樂家韓德爾所創作的知名神劇《參孫》、《彌賽亞》與歌劇都曾在此演出，直到1759年他過世為止。皇家歌劇院曾兩度遭遇大火摧毀，由英國建築師愛德華·米德爾頓·巴里(Edward Middleton Barry)進行第三度改建，以富麗堂皇、古典奢華的內部與外觀，1858年落成後便成為倫敦市地標之一。

一戰期間，這裡被當成堆放家具的地方，二戰時又成為Mecca舞廳，直到1946年被古典音樂出版商博浩(Boosey & Hawkes)買下，才再度回歸為表演藝術空間。皇家歌劇院每年的確有許多歌劇的演出，但實際上更多的是芭蕾演出的劇場；對歌劇演員和芭蕾舞演員來說，能在皇家歌劇院表演，是一件至高無上的榮譽，也是一種肯定。

●巴西瑪瑙斯 亞馬遜歌劇院 

巴西瑪瑙斯的亞馬遜歌劇院。(Getty Images)
巴西瑪瑙斯的亞馬遜歌劇院。(Getty Images)

亞馬遜歌劇院 (Teatro Amazonas) 或許是全世界最夢幻離奇的歌劇院，巴西亞馬遜州首府瑪瑙斯(Manaus)早在19世紀末就有「熱帶巴黎」的稱號，這座宏偉的歌劇院有如一座文化紀念碑，印證了當年橡膠產業高度繁榮時期，這一熱帶雨林的核心地帶曾經有過歐洲文化的輝煌歲月。

在經過長達15年的艱苦施工後，歌劇院於1896年12月31日正式落成，除了產自當地的木材以外，所有材料都從歐洲進口。這座可容納700個座位的歌劇院，最優雅的設計在於參照古希臘七弦琴形狀設計的曲線形大廳。義大利建築師瑟萊斯泰爾·撒卡蒂姆（Celestial Sacardim）仿效巴黎卡尼爾宮（Palais Garnier）設計了歌劇院的內部裝潢，由義大利畫師所繪的穹頂壁畫，給人以如同仰望艾菲爾鐵塔般的崇敬感。

亞馬遜歌劇院的命運隨著瑪瑙斯這座城市的興衰而起伏，其間數度因各種因素而關閉，1997年歌劇院重新開幕，回歸正常運作，成立亞馬遜愛樂管弦樂團，並在每年舉辦亞馬遜歌劇院節。

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