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料理功夫／英女王最愛的炒蛋

周靜芝 / 綜合報導
英女王最愛的炒蛋
英女王最愛的炒蛋

毫無疑問，某種獨特的炒蛋是英國伊麗莎白女王生前喜愛的食物之一。比起一般炒蛋，女王愛吃的這款炒蛋，加了兩種不同的材料，其中之一是加檸檬皮 (lemon zest) ，這或許可以理解，因為酸味可以引發和加強食物的風味；但是另一項是加入肉豆蔻 (nutmeg)，這就讓人摸不著頭緒了。

知名廚師兼作家李．霍姆斯 (Lee Holmes)，在她的網站分享了這道炒蛋食譜，她表示一位朋友過去曾為女王做過這道炒蛋，因而洩漏出這道食譜，「這是女王最愛的炒蛋方式」。

英國伊麗莎白女王生前喜愛的炒蛋，比一般的炒蛋多了兩項食材。(Getty Imag...
英國伊麗莎白女王生前喜愛的炒蛋，比一般的炒蛋多了兩項食材。(Getty Images)

霍姆斯說，她現在也經常為朋友做這道炒蛋，她的母親會在早餐吃些富含蛋白質的食物，這道炒蛋剛好符合需求，也成為她的最愛。「大家或許不知道，女王愛吃自家烹煮和在地生產的食物，也是當令食物的擁護者。」

如何製作女王愛吃的炒蛋？以下這份食譜可提供兩個人的分量，但對於食材的選擇也要十分講究，就像女王一樣。

霍姆斯的朋友曾透露，女王偏愛褐色的雞蛋，有時候也會搭配另一樣她喜愛的食物—煙燻鮭魚。

另一個要注意的是，這道炒蛋必須用小火慢炒，這樣才能軟嫩多汁、不致結塊。女王也喜歡配上一杯格雷伯爵茶 (Earl Grey tea)、加一點點牛奶

材料：

3粒有機 (褐色) 雞蛋、1茶匙牛奶、1茶匙奶油或初榨橄欖油、1茶匙磨碎的檸檬皮、少量肉豆蔻粉、少許現磨黑胡椒、海鹽、切碎的細蔥和搭配的煙燻鮭魚(如果喜歡的話)。

英女王最愛的炒蛋材料
英女王最愛的炒蛋材料
肉豆蔻粉(Getty Images)
肉豆蔻粉(Getty Images)

作法：

1.將雞蛋與牛奶攪拌均勻，加入海鹽調味

2.以中火將淺底鍋中的奶油或橄欖油加熱，倒入蛋汁，並將火轉為小火，接著用抹刀慢慢翻攪，讓蛋不要黏在鍋底

3.在蛋快熟之前，加入檸檬皮、肉豆蔻粉

4.將所有材料攪勻後，炒蛋便可裝入盤中，上面撒點黑胡椒、切碎的細蔥即可。

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