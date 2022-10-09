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料理功夫／美人腿的滋味

伊蓮小姐
紅白雙筊
紅白雙筊

雪白挺直的筊白筍又稱為美人腿，大妹妹送來了近20條的茭白筍，於是我變化料理幾道菜式。台灣產的筊白筍品質非常良好，新鮮美味，不但甜度好、肉質也鮮脆細緻。但當中有些筊白筍有黑點，是種「菰黑穗菌孢子」，少數不影響食用，只是賣相差而已，可放心食用。

紅白雙筊

材料：

筊白筍4條、胡蘿蔔1/3條、油適量、水適量、鹽少許。

作法：

1.筊白筍刨去粗纖維洗淨切片、胡蘿蔔洗淨去皮切片備用。

2.鍋中放些油品，先放入胡蘿蔔片炒，加些水燜炒約5分鐘，接著放入筊白筍片，加些鹽一起翻炒約2分鐘，即可起鍋。

筊白筍魚丸佐香菇小黃瓜
筊白筍魚丸佐香菇小黃瓜

筊白筍魚丸佐香菇小黃瓜

材料：

筊白筍3條、澎湖魚丸數顆、香菇5朵、小黃瓜1條、油適量、水適量、鹽巴少許、白胡椒粉（可加可不加）。

作法：

1.香菇泡水1小時，對半切開；筊白筍刨去粗纖維，洗淨切滾刀塊；小黃瓜切滾刀塊；魚丸切半備用。

2.平底鍋熱油，先煸炒香菇再放入魚丸，加適量水，約10分鐘後放入筊白筍、小黃瓜，大火燜炒3分鐘，加鹽調味，就能盛盤，可撒上白胡椒粉增添風味，視個人喜好添加。

雞腿紅燒筊白筍
雞腿紅燒筊白筍

雞腿紅燒筊白筍

材料：

筊白筍6條、雞腿3隻、醬油適量、水適量。

作法：

1.筊白筍去除粗纖維洗淨，雞腿洗淨後汆燙備用。

2.拿個小深鍋，加入雞腿、筊白筍，加入水和醬油，以中火滷約35分鐘後，關火燜5分鐘後即可。

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