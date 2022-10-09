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運動╱老少玩匹克球 上手快又很有樂趣

Jeffrey Huang
研究發現，中老年人每周三天打一小時Pickleball 球，持續六周，可以改善血壓、膽固醇和心肺健康水平。(Getty Images)
研究發現，中老年人每周三天打一小時Pickleball 球，持續六周，可以改善血壓、膽固醇和心肺健康水平。(Getty Images)

匹克球（Pickleball）很多人沒聽說過，這是一項風靡美國及全球全的運動。我因打羽毛球參加運動俱樂部，俱樂部一半場地是羽毛球的場地，另一半是匹克球的場地。我打羽毛球時也觀看匹克球會員比賽，漸成為匹克球愛好者。

匹克球歷史：

1965 年夏天，Joel Pritchard、Barney McCallum、Bill Bell在美國西雅圖市度假時發明了匹克球。他們要創造一種讓大人和小孩可以共同參與的運動。

在綜合研究了網球、羽毛球、乒乓球等項目之後，他們選用羽毛球的場地，採用類似乒乓球拍的木質球拍，設計了和網球大小差不多的空心塑料球，能讓球速減慢。很快的就讓許多人上手並且喜愛上了這種運動。因為上手快又很fun，所以很快就傳播開來。

匹克球對身心的益處：

1.改善心血管功能

《國際運動生理學研究雜誌》（International Journal of Research in Exercision Physiology）上的一項研究發現，中老年人每周三天打一小時匹克球球，持續六周，可以改善血壓、膽固醇和心肺健康水平。

2.降低抑鬱症與失智症風險

近期一項研究發現，參加匹克球 比賽的老年人患抑鬱症的風險較低。許多年的研究表明，任何形式的體育鍛鍊，包括匹克球，都有助於防止認知能力下降。

3.增強獨立性

經常玩匹克球的人可以改善他們的反射和平衡，這可以增長他們獨立生活時間。 匹克球有助於減少關節炎症狀，讓他們能夠輕鬆完成日常生活。

4.增加社交活動

匹克球是一個很好的社交活動。在球場上可以結交許多志同道合的朋友。這種與朋友聯繫的渴望會讓愛好者一次又一次地回到球場。既能鍛鍊身體又能和朋友交流。

誰在玩匹克球：

匹克球運動量比網球小，是一老少咸宜的運動。(Getty Images)
匹克球運動量比網球小，是一老少咸宜的運動。(Getty Images)

匹克球適合所有年齡，任何人都可以玩，我這兩年玩匹克球，結識許多匹克球愛好者。他們從12歲到90多歲，有雙下肢截肢、單下肢截肢後使用假肢的人，有雙下膝關節置換術後的人，還有一個是雙膝關節及雙髖關節置換手術後的人。他們依然活躍在球場上。

還有一個球友受到腰痛的影響，為了更好打球，他要求做腰椎間盤手術，恢復後又回到球場。從我個人的觀察，隨著參加匹克球的選手不斷增加，年輕人愈來愈多。年輕人打匹克球更多注重力量和速度（banger），年紀大的選手則更依賴自己的控球和耐心（dinker）。

綜上所述，匹克球是一項老少皆宜的運動，對愛好者身心健康有許多益處。也是很好的社交渠道，可以結識許多新朋友。是一項能讓人沉迷的運動。

匹克球小檔案。 來源：周刊組整理
匹克球小檔案。 來源：周刊組整理

匹克球是一項容易上手、規則簡單、運動器材損耗率低、經濟實惠的的運動，更可以為你和家人帶來許多快樂。可以自家的driveway做場地，購買可以移動的網，任何時候可以和家人或者朋友一起玩。

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