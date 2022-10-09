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每周一書／「放歌」起於流亡，終於移民

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哈金在「放歌」一書的自序中提到，「經常有人問我是流亡者還是移民， 我往往回答說兩者都是」。（取自博客來網站）
哈金在「放歌」一書的自序中提到，「經常有人問我是流亡者還是移民， 我往往回答說兩者都是」。（取自博客來網站）

「這半世紀以來，中國發生了多少事情？但文學真正反映多少？不多的！」作家哈金去年剛出版的新書「放歌」(A Song Everlasting），他接受BBC中文專訪時，敘述他對當代文學，中國以及小說的看法時這麼說。

哈金現任教於波士頓大學。他1956年出生於中國遼寧省，曾在解放軍服役五年。「放歌」一書描述主角--知名中國首席獨唱姚天，隨歌舞團結束美國巡演後，為了籌措女兒的留學費用，私自接下紐約當地華人籌辦的商演，孰料後果竟像滾雪球般失控。姚天返國後，被告知該場商演背後的出資者是台灣泛綠團體，支持台獨，要求他必須繳交悔過書。就在上級要求收走他的護照，姚天憑著一股衝動決定回到紐約，抗議中共政權脅迫他身為藝術家的自由。

在老朋友亞斌的幫助下，姚天的海外演唱事業風生水起。很快地，他上了中國政府的黑名單，事業生活開始頻頻受挫。姚天心知除非他願意公開譴責造就他新生活的一切前提，就是自由，否則他將永遠無法回到中國。無論如何，姚天堅持作為一名歌唱家，他拒絕出賣自己的聲音。

哈金在「放歌」一書的自序中提到，「經常有人問我是流亡者還是移民， 我往往回答說兩者都是，但從未多談這種身分分裂所帶來的問題和困擾。總體來說，流亡者通常生活在過去，與眼前的世界格格不入，而移民更專注當下和將來，要在異地創建新的生活。據我個人觀察，許多人逃離中國，但並沒有立即要成為移民，往往是中國政府不依不饒，繼續迫害他們，最終迫使他們選擇移民，放棄原來的國籍，好在異地重新開始。就是說，首先是國家背叛了個人，個人才選擇放棄國家。」 

「我注意到一些來自中國的藝術家們在北美的艱難處境，他們大多都才分過人，要努力在這裡以藝術家的身分來生存和發展，但阻力實在太大，找不到觀眾和聽眾，大部分人最終都回國了，選擇了相對安穩的生活。當然，也有個別人不給自己留退路，要一條道走到底，追求自己心靈的自由。「放歌」的主人翁姚天就屬於後者，視自由為自己生存的條件，所以他起於流亡，而終於移民。」

「放歌」一書獲評：

「書名的『歌』是一首自由之歌，唱得不大聲卻持續不斷，是全世界的人都可以跟隨的曲調。在此刻，對那些遺忘它的人而言，它具有特別的聲響。」──《波士頓環球報》

 「哈金在書中描述中國監控網路的細節使這本小說帶有強烈的現實主義色彩。」──《紐約時報》

 「姚天的故事成就超越《自由生活》。」──《紐約客》雜誌

 「國家圖書獎得獎小說《等待》的作者哈金，在新作品中透過中國歌唱家姚天來探討身為藝術家的意義，他在紐約的表演危及了自身安全與中國及台灣的關係。」──《早安美國》

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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