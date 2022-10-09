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生活／搶在黑五前 亞馬遜10月再推會員專屬優惠日

編譯徐薏茹
亞馬遜將於10月11、12日推出專屬於Prime會員的優惠活動。 （Getty Images）
亞馬遜將於10月11、12日推出專屬於Prime會員的優惠活動。 （Getty Images）

亞馬遜(Amazon)日前宣布，將於10月11、12日推出專屬於亞馬遜Prime會員(Amazon Prime)的優惠活動「Prime Early Access Sale」，活動時間共48小時，共15個國家的Prime會員可參與這場獨家的大型購物慶典。

本次優惠日亞馬遜還將列出本季最受歡迎且適合送禮的百大商品清單，這份清單精選孩之寶(Hasbro)、iRobot、KitchenAid、三星(Samsung)、派樂騰(Peloton)、New Balance等品牌的商品，清單上的商品將於優惠日降價，其他各類商品也都會提供折扣，包括電子、時尚、居家、廚房、寵物、玩具、亞馬遜自有品牌設備等。

Prime會員還享有幾樣亞馬遜Fire TV精選智慧電視的折扣，折扣最高多達80%；亞馬遜智慧型助理Alexa的相關設備、知名品牌樂高(Lego)、愛迪達(Adidas)、Furbo、愛室麗家居(Ashley Furniture)都在優惠名單之列。

假期禮物指南和亞馬遜的「最愛玩具」(Toys We Love)清單也會一同於優惠日亮相。

今年的第一個亞馬遜優惠日Prime Day大獲成功，2022年Prime Day期間全球共賣出超過3億件商品，比去年多出約5000萬件，創下亞馬遜會員日促銷活動史上最佳紀錄。

根據Adobe公司的數據，國內消費者在這兩天共花費119億元，比去年增長8.5%；美國消費者第一日花費60億元，第二日花費59億元。

亞馬遜7月發布的報告顯示第二季的銷售成長7%，達到1212.3億元，高於華爾街預測的1190.9億元；該數據代表亞馬遜連續第三季的個位數年收入成長。

展望未來，亞馬遜第三季的預測表明成長可能會再加速，介於13%到17%之間；亞馬遜預計本季收益為1250億元至 1300億元。

亞馬遜 Amazon 華爾街

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