旅遊／挪威羅弗敦 探訪北極圈秘密仙境

挪威羅弗敦如空谷幽蘭般，似乎是從海底升起的世外仙境。（圖片皆由作者提供）

挪威人說，如果世界是一本書，那羅弗敦群島就是最美麗的一頁。那年夏天，海達路德號郵輪停泊羅弗敦，女兒催促我報了船上組織的環島遊。蒼山碧水、翠綠山巒，美不勝收，羅弗敦如空谷幽蘭般，好似從海底升起的世外仙境。但是走馬觀花地遊半日，哪夠？時隔六年後的冬季，我再度造訪羅弗敦。

賞山光水色 天堂黯然失色

羅弗敦群島是北極圈裡的秘密仙境，源於冰川 ，組成連綿的風景，山水相依，說不出的動人美麗。羅弗敦群島險峻而陡峭，也因此讓北冰洋的風浪無法入侵，使得這片土地溫暖平靜。

峰巒疊嶂，倒影翩翩。（圖片皆由作者提供）

世界上被譽為人間天堂的地方那麼多，羅弗敦群島也是其一，它的遼闊壯美甚至讓天堂黯然失色。

絕美雪峰下，散落著星星點點的彩色小木屋，其中一個正是我們在羅弗敦的第一個溫暖小家。

特別預訂海景房，不用出門，家裡每一處都能觀賞到寧靜的海峽，由冰川雕琢而成的大小島嶼。日落時分，無垠的海水色彩斑斕，水天交接處彩霞流瀉，波光粼粼，海鳥飛翔，讓人不禁感嘆：「落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色。」

住網紅小屋 抬頭迎接極光

「快點快點，外面有極光了」，范隊推門進來報告。「別聽他忽悠，他像狼外婆似的已經叫喚了三次」，范夫人瞪他一眼嘲諷道。「這回是真的啦，再不出門損失一個億」，范隊開始急紅了臉。攝影 師紅宇極具職業素養，聽范隊一說，操起傢伙，一陣風似地飄出門。

彩色的精靈在夜空下開始漫天飛舞，綠、黃、藍、紫、粉，五彩繽紛、形狀不一。（圖片皆由作者提供）

抬頭，彩色精靈在夜空下漫天飛舞，綠、黃、藍、紫、粉，五彩繽紛、形狀不一，輕盈飄盪，綺麗無比，任何彩筆都無法繪出那嬉戲無常、變幻莫測的炫目之光。就在我們的小屋頂上，是我們自己追到的北極光。此時此刻，望見極光多麼令人熱淚盈眶。

今夜，當天空中閃爍的北極光映照在海面上時，各色的極光繽紛多彩，給童話般的漁村Hamnoy更增加了一層神祕感。

在紅色小屋外，拍到了與美國國家地理雜誌封面一樣的網紅照片。（圖片皆由作者提供）

那年夏天到此地的第一遊，在我心中種下的小草如今已長成大樹。這次旅行時，我迫不及待地把住宿安排到名叫Hamnoy的小漁村。這次到挪威之前做足功課，預訂在羅弗敦的第二家旅館是個著名網紅景點，如果不是因為疫情，一般都要提前一年預訂，且現在的價格只有疫情前的一半。

我們住的房子正是美國地理雜誌封面圖片裡的那些紅房子，小紅木屋在高山大海的掩映下特別驚艷，因此吸引無數攝影師前來拍照。怪不得，不管白天黑夜，都有掛著大相機的遊人在我們的小木屋附近轉悠並「喀嚓」著。

小紅木屋，是我們在羅弗敦的第一個溫暖小家。（圖片皆由作者提供）

入住前，房東 電郵告訴了我開門的密碼，因此入住到最後退房，都不需要跟房東打照面，簡單快捷。

我預訂了三間套房中的一套，有三房一廳一衛，待我們抵達，房東把三套房子全部給了我們，隨便用。買一送二，大家驚喜交加，竟還有這等好事？幾個人迫不及待地衝出屋外，像許多慕名而來的遊客一樣對著小紅木屋一陣猛拍。

雪山、大海與彩色房屋相映成趣，寧靜而溫馨。推開窗戶，遠觀近賞那為雪白頭的青山、因風皺面的綠水、狹長的跨海大橋、鮮豔的紅色木屋……，竟有些恍惚，莫不是真的住進了畫中？

小木屋很大很舒適，暖氣充足，進屋後特別溫暖；廚房用具齊全，吃啥喝啥隨便做。這兒網路快速，更方便的是離鎮上唯一的超市開車只要一分鐘、步行五分鐘，范隊變戲法似地拎回了挪威鮭魚、北極甜蝦……，獨缺了北極帝王蟹，略有遺憾。團隊幾個人戰鬥力超強，五磅一包的北極甜蝦一天吃光，來自廣東的吃貨紅宇小妹抹嘴讚道：「原產地的就是不一樣，鮮得來！」

小漁村雷訥 景色如詩如畫

究竟一個地方能有多美，美得像畫一般？小漁村雷訥（Reine）就是這樣一個地方。

攝影師紅宇從別人的遊記裡讀到羅弗敦有個心型小湖，剛開始我們在A鎮尋找而不得。紅宇突然靈光閃現，莫非近在眼前？幾個人直奔離我們居住的雷訥小紅木屋很近的大橋，前幾次來此觀景拍照，真沒看出點啥名堂。現在，從大橋高處眺望這顆頗為完美的心型湖泊，真是浪漫。

雷訥小鎮旁完美、浪漫的心型湖。（圖片皆由作者提供）

沿著心型湖漫步，四周綿綿的雪山纏繞、清澈凝淨的海水，加上雪山腳下積木般的彩色房子如跳動的音符，為這曠世絕美的冷酷仙境增加了無窮的活力。

難怪雷訥被譽為「挪威最美麗的村莊」，置身於這個「明信片」或「田園詩」一般的地方，幾個人甚至動念想在此購置房產。我們在美國所住的亞利桑納州鳳凰城位於沙漠中心，夏天漫長而炎熱，有幾個月的氣溫超過100℉，如果在雷訥置個小木屋，夏天過來住幾月，躲避鳳凰城那難熬的苦夏，真是令人神往。

微風拂過，空氣清新宜人，我深吸一口，如仙氣般滋潤回甘，大家完全陶醉其中，久久不捨離去。一排排晾鱈魚的架子佇立在山崖上，以打漁為主要生產力的Lofoten群島隨處可見這種晾著魚頭的木架。轉個彎，看到正在晾曬鱈魚的挪威帥哥，大家又對著他一陣猛拍。

看到正在晾曬鱈魚的挪威帥哥，大家對著他一陳猛拍。（圖片皆由作者提供）

詩歌的美，在於動人的描述；而雷訥小漁村的美，則在於我們眼觀之處，遍地驚艷。

但是，旅程後幾天持續狂風暴雨，深夜裡狼嚎鬼哭的北極圈殺人風幾度要掀翻屋頂。幾個人搖頭嘆息道：唉，看看美景就好，至於購房置業，頭腦不能發熱，得冷靜。

我們又開始尋找傳說中羅弗敦「最美的白沙灘」Haukland beach。白色的銀沙灘、藍色的海水、大西洋永不停歇的浪花，和海面上空正在飛翔的天使，在遠山的襯托下構成了一幅如詩畫卷。

白色的銀沙灘，藍色的海水，大西洋永不停歇的浪花，和海面上空正在飛翔的天使，在遠山的襯托下構成了一幅如詩畫卷。（圖片皆由作者提供）

不少遊人和我們一樣，在這兒守候日落。遠方，厚厚的雲層染上醉人的薰紅，連同周遭的房屋小船一併倒映湖面，將湖水也染成七彩，彷彿上帝打翻了調色盤，整個天地間都被染上色彩，讓我們在這個仙境一般的地方觀賞到了羅弗敦最美的晚霞。

厚厚的雲層染上了醉人的薰紅，連同周遭的房屋小船一併倒映湖面，將湖水也染成七彩，彷彿上帝打翻了調色盤。（圖片皆由作者提供）

我們幾個比較貪心，日落後又期盼著海灘上空的極光，等候兩小時後海上升起明月，皎潔的月光驅散了我們期待的熱情，也頂不住餓得嘰哩咕嚕叫的肚子，打道回府。

羅弗敦，我會思念你的，荒蕪、孤美、浪漫，充滿仙氣；峽灣、冰川、島嶼、小屋，是世界盡頭，是人間仙境，更是我靈魂渴望的棲息之所。

飛機飛越羅弗敦群島上空。（圖片皆由作者提供）

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