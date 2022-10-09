旅遊補給站／大失血 年底假日出遊機票更貴

專家表示，今年年底的假期航班機票將是五年來最貴。（Getty Images）

今年感恩節、聖誕節 如果要搭機出遠門過節，要準備為票價付出比往年更多錢。

票價追蹤業者Hopper公司表示，今年年底的假期航班將是五年來最貴，預估感恩節期間美國境內航班平均票價達350元、國際往返平均票價795元；與新冠疫情 爆發前的2019年相較，各增加22%。

根據Hopper調查，今年聖誕節期間國內往返機票價格將比2019年貴將近三分之一，平均為463元，國際機票價格上漲26% 、達1300元。

在需求旺盛的假期旅遊季飛行，例如感恩節前的周三或聖誕節前幾天，機票價格向來比平常貴，旅遊專家建議保有飛航日彈性、盡可能選在交通高峰期之外搭機。

但旅遊網站Cranky Flier創始人、前航空公司經理斯奈德（Brett Snyder）警告，今年情況更棘手，假期期間任何一天都可能很難找到便宜機票。因為航空公司比以往更能控制座位數量，業者刻意將聖誕節航班大量減少，即使想方設法找到較便宜的票價，也不會便宜太多。

此外，導致夏季航空混亂的諸多因素如飛機和人員短缺等並未馬上緩解，將導致接下來的飛行能力受限，機票價格可能繼續偏高。

如果打算年底假期搭機，Hopper首席經濟學者伯格（Hayley Berg）建議最晚不要拖到10月中旬以後訂票；伯格並說，如果看到不錯的價格就趕緊預訂。

線上訂票網站線上訂票網站cheapair.com列出年底假期預估票價，顯示越早訂票的價格越便宜；該網站追蹤假期1萬1000航班票價，針對感恩節，9、10、11月平均價位各是480、533、733元，針對聖誕節和元旦假期，9、10、11、12月平均價位各是524、521、719、817元。整體預估，今年感恩節、聖誕節機票價格平均各較去年上漲25%、28%。