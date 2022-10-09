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旅遊補給站／紐約客秋季度假 21勝地

周芳苑
21紐約客秋季度假勝地。（來源：新聞組整理）
21紐約客秋季度假勝地。（來源：新聞組整理）

秋天到了，休閒娛樂媒體TimeOut針對紐約客選出21個最佳秋季度假勝地，除了賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。這21個旅遊勝地適合紐約客、或者從紐約出發，紐約上州多達11個景點，康州、麻州各3處，羅德島有2處，長島和賓州各有1個推薦景點。

秋色醉人，紐約市周邊有許多賞楓景點。（Getty Images）
秋色醉人，紐約市周邊有許多賞楓景點。（Getty Images）

紐約上州11個景點包括伍德斯托克（Woodstock）、比肯（Beacon）、新帕爾茲（New Paltz）、哈德遜（Hudson）、綺色佳（Ithaca）、普萊西德湖（Lake Placid）、沃里克（Warwick）、石崗（Stone Ridge）、雅森斯（Athens）、薩拉托加溫泉小鎮（Saratoga Springs）、 蘇利文郡（Sullivan County） 。紐約州另1景點是長島的諾福克（North Fork）。

康州的3個景點包括錫爾弗邁恩（Silvermine）、斯托寧頓（Stonington）、米斯蒂克（Mystic）。

麻州的3景點包括伯克希爾（Berkshires）、塞勒姆（Salem）、萊諾克斯（Lenox）。

羅德島的2個度假勝地位於紐波特（Newport）、首府普羅維登斯（Providence）。

賓州的1景點則是費城（Philadelphia）。

紐約市距離這些風景如畫的地方只有幾個小時的路程 ，有些地方甚至可搭乘大眾工具抵達，猶如紐約市後花園。

紐約伍德斯托克

─這裡有退休嬉皮人士、藝術家和一般居民混居，除了漫步街上，還可以到俯瞰山（Overlook Mountain）登山。

紐約比肯

─這個古樸城市，有非常棒的飲食和藝術景觀，從火車站步行五分鐘就可到達現代藝術博物館「Dia Beacon」。

紐約新帕爾茲

─小鎮內的莫霍克山莊有2200英畝森林，適合健走。

秋季除了登山、賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。（Getty Images...
秋季除了登山、賞楓，還可享受美酒、舒適住宿或豪華露營。（Getty Images）

紐約綺色佳

─這座位於美國紐約州五指湖南部地區的城市，是一座大學城，賞楓、採南瓜之餘，又可盡情體驗城鎮夜生活和眾多餐廳。

紐約薩拉托加溫泉小鎮

─這座小鎮200多年來因天然礦泉聞名，其天然碳酸奇觀全美罕見，據說有治療功效，泉水有助舒緩胃部不適和胃灼熱。

麻州伯克希爾

─以文學和音樂文化著稱，是波士頓大都會時髦人士體驗美好、安靜生活的好去處。

賓州費城

─距紐約市僅一小段火車車程，鵝卵石街道和古樸老式聯排別墅更可烘托秋季美景，從紐約市出發可速去速回。

在全年最美的季節安排一個周末出遊，一年的辛勞都值得了。

紐約市 紐約上州 麻州

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