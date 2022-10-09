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金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

移民專頁／當研究生期間 也可以參加H-1B抽籤

耿婷律師主答

讀者問：

我現在美國讀大學，想畢業後留在美國工作，因此要申請H-1B。如果美國大學畢業H-1B三抽不中，我能不能去讀個美國碩士，然後再抽三次H-1B？

答：

直接回答你的問題的話，答案是肯定的，你可以再抽三次H-1B。但是我們想指出的是其實你可以不止抽三次，而且不必等碩士畢業後就可以參加H-1B抽籤。

首先想糾正很多讀者的一個概念：具備申請三年OPT(STEM OPT)的條件和具備申請H-1B抽籤的條件並不相同。只要你具有大學（Bachelor's Degree）或以上的學位，並且有美國雇主願意為你申請H-1B身分，你就具有參加美國H-1B抽籤的資格。哪怕你目前在上研究生，或者目前人在中國，都可以參加每年3月的H-1B抽籤。如果H-1B批准時你人是在海外，你可以拿著H-1B批准書去美國駐海外使領館簽H-1B簽證，並最早於當年的10月1日開始為美國雇主用H-1B身分工作。

如果你打算美國大學畢業畢業抽不中H-1B後再上美國碩士的話，只要你就讀研究生期間仍有雇主願意sponsor你的H-1B，你上學期間也可以參加H-1B抽籤。並且參加H-1B抽籤的次數沒有限制，只要有雇主願意為你申請，你就可以一直抽下去。

H-1B OPT 簽證

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