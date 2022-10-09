移民專頁／曾有短期非法工作經歷 申請綠卡時要豁免

如果你申請的綠卡是屬於職業移民綠卡、在最後一次入境之前有非法工作經歷，那麼可申請INA 245(K) 豁免。(取材自臉書)

讀者問：

我的I-485面試 時被查到五年前有兩個月cloud particle工作經歷（並無使用這段工作經歷去辦OPT和extension），被面試官懷疑。面試後過了兩個月，我收到一封信，需要提供工作證明offer和job duties。請問如何解決的呢？在網上查到大家都用I-601申請。但我現在沒有生娃想法，所以沒有辦法適用。

答：

你在問題裡並未明確描述你申請是哪種類型的綠卡 申請，只是敘說了你在五年前曾有兩個月非法工作的經歷，因此收到補件通知讓你補充那段非法工作經歷的工作證明和工作職責。

如果你申請的綠卡是屬於職業移民綠卡、並且這段非法工作經歷是發生在你最後一次入境之前，那麼你可以申請INA 245(K) 豁免來獲得綠卡。如果你的這段非法工作經歷是發生在你最後一次入境之後， 那麼你的確需要申請I-601豁免來獲得綠卡。

同時I-601的申請是要求你向移民局 證明你的公民或綠卡配偶或小孩會因為你的遣返而遭受極度困難。如果你僅僅只是證明你配偶或子女是美國綠卡或公民，而無法證明他們在你遣返後會面臨極度困難，那麼你I-601申請也不會獲批。關於INA 245(K) 和I-601具體申請要求和步驟你需要諮詢有關移民律師來規畫。

編按：

I-485：是美國身分調整和永久居民身分調整申請。 此表格要求申請人提供個人訊息的工作狀況給美國公民與移民服務局(USCIS)來審批申請人是否適合永久居留。 I-485通常是經過移民律師代交的。

INA 245(K)：要在美國境用調整身分，245(K)是一個非常重要的條款，因為245(K)允許身分非法或逾期停留未超過180天的職業移民申請人調整身分（I-485）；並且還無需繳納$1000罰款。