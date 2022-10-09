娛樂／新作評分史上最低 張翰被譏：斷網多久

張翰自編自演的「東八區的先生們」成為豆瓣評分有史以來最低的影視作品。（取材自豆瓣電影）

中國電視劇「東八區的先生們」，豆瓣評分2.1分，正式取代2015年的「逐夢演藝圈」，成為豆瓣評分有史以來最低的影視作品。人設油膩、劇情懸浮，充斥著大量令人不適的鏡頭，在觀眾看來，很少有影視作品如「東八區的先生們」這樣，拿著放大鏡都找不出優點的作品，劇中的大量台詞、設定以及劇情，都彷彿是30年前港台日韓偶像劇的大雜燴。

開播口碑就崩了

集男主演、編劇、製片人三身分於一身的演員張翰，成為觀眾砲口對準吐槽的對象。「都2022年了，張翰你家是斷網了嗎？你是看著VCD碟片創作的產品嗎？」

近年來電視劇舞台中，經常呈現一個情況：電視劇開播的前三集，演員演技、劇情設定、故事節奏均在線，過了第三集開始崩壞，於是大量觀眾選擇棄劇。而「東八區的先生們」則屬特異，從第一集開始，口碑就崩了。

從劇集的設定來看，「東八區的先生們」頗為大膽，在流行題材都市女性群像劇進入創作瓶頸的時候，「東八區的先生們」來了一個180度大翻轉，給出一部男性群像劇，裡面既有理想追尋，也有中年危機，既有兄弟情義，也有美滿愛情。換句話說，「東八區的先生們」就是男性版的「歡樂頌」、「三十而已」，就是現代版的「夢華錄」，就是中國版的「紳士的品格」。

「東八區的先生們」宣傳照。（取材自豆瓣電影）

嘔心之作成笑料

在電視劇開播之前，張翰曾參演了一檔名為「初入職場的我們」的職場類綜藝節目，曾表示自己在拍攝「先生們請立正」（「東八區的先生們」原片名）時，一天拍攝23個小時，自己和實習生一起同步剪輯，還要求雪花不應該落到肩頭，而應該落在眼睫上，按照張翰自己的表述，這樣一部精雕細琢的作品，顯然是一部佳作。

劇中的故事從大學開始，四位好朋友，童語（張翰飾）、郭崇（杜淳飾）、李傑森（黃宥明飾）、向小飛（經超飾）被輔導員怒斥跑圈，四位年齡超過35歲的男演員在暴雨 中濕身，肚腩在被雨水打濕的衣服下若隱若現。

「東八區的先生們」劇照。（取材自微博）

隨即畫風一轉，時間過去了十幾年，雨中跑圈的四兄弟都成為了滬漂的一分子。各自的出路分別是留校當老師、廚師、奢侈品店店長、科技企業總工程師，大家都有著光明的未來。隨後，無論是從直升機上下來參加婚禮，還是在泳池邊撩妹的鏡頭，都令觀眾相當不適。四人同行的鏡頭必須有背景音樂加持，在浮誇奢華的泳池邊上，一句句辣眼睛的台詞撲面而來。

「其實水手不能只需要一個碼頭。」「比起喧鬧我更喜歡閱讀，便在你的帶領下，靜靜地走向你的深處。」

看到這裡不少觀眾已經暴怒，但作品給予觀眾的傷害還沒停止。留校當老師的30多歲被評為副教授、奢侈品店店長被富婆當眾求婚、科技企業總工程師住在寬敞的別墅裡……這樣的「中年危機」讓觀眾們再次心痛。

「東八區的先生們」中的部分台詞令觀眾不滿。（取材自豆瓣電影）

觀眾們怎麼也想不到，男女主換高跟鞋的場景在「我的野蠻女友」上映21年後還能出現在中國的國產電視劇中。更想不到，台灣偶像劇「便利貼女孩」（又譯「命中注定我愛你」）播出15年後，醉酒走錯房間的場景也能再次被致敬。而上一次男主挽留女主不小心扯到內衣引發的尷尬，則來自2014年的南韓電影 「熱血青春」。

霸道總裁早退流行

頂著「油膩」「侮辱女性」「人設浮誇」等一系列非議，「東八區的先生們」的口碑自開播就崩了。張翰又一次跌入了霸道總裁的坑裡，與之前不同的是，這次的坑是他自己親手挖的。

張翰之所以反覆被觀眾質問「家裡斷網多久了？」，很大一部分原因是，霸道總裁的設定如今早已不再被觀眾買帳，而他卻一再「堅持」。網路文學作家張小樹表示，霸道總裁的設定之所以被當下受眾拋棄，一方面源自人們並不追捧奢華的生活，一方面則源自真正的企業家絕不是曾經網文和影視劇中這樣的設定。

張翰在2009年電視劇「一起來看流星雨」中飾演貴族子弟慕容雲海。（取材自豆瓣電影）

「為了讓作品的人設變得更突出，矛盾感更強，大約20年前的網文作者們很喜歡設定一個霸道總裁的人物，其多為男性、多金、俊美、事業有成、生活條件優越、永遠不乏追求者。」在張小樹看來，當年信息交換封閉，很少人能真正碰到鉅富公子哥，對於有錢人的生活處於腦補和幻想狀態。「有錢人就一定過著驕奢淫逸的生活，這是不對的。雖然現實中的確有富二代過得靡爛，但是很大一部分有錢人的生活相當低調。」

張小樹說，「小時代」為什麼被那麼多人攻擊？因為它所展現的並不是真實的生活，它所引領的風氣和審美也是扭曲的。」在影視編劇鐘路看來，如今創作作品中的霸道總裁角色，總是要非常小心，因為近年來隨著觀眾思考和覺醒，「霸道總裁」曾經的某些行為和話語，會造成觀眾的大量逆反，「不尊重勞動者」「不尊重女性」，其中哪一點都會令作品的口碑翻車。鐘路表示，「即便在劇中設定一個傳統霸道總裁的形象，也需要為他設定更多俏皮、搞怪、滑稽的段落，讓他落下來，而不是懸浮在半空中。」

張翰出道13年幾乎清一色接演富家子弟、霸道總裁角色。（取材自豆瓣電影）

「非總裁」只演1次

令觀眾費解的是，在圈中打拼了13年的張翰，彷彿完全不知道影視角色形象的迭代升級，多年仍然停留在「一起來看流星雨」中的水平。2009年播出的「一起來看流星雨」給了25歲的張翰一夜暴紅的機會，不僅一躍成為了一線小生，還就此展開了自己的「霸道總裁」之路。

「為你承包下整片魚塘」的「杉杉來了」；向韓劇 「藍色生死戀」致敬的「一不小心愛上你」，狗血劇情的「剩女的代價」，超能力魔幻劇「不一樣的美男子」……張翰飾演的霸道總裁的形象數不過來。縱觀張翰的演藝之路，唯一一次和霸道總裁不同的形象便是參演吳京的作品「戰狼2」，全程沒用替身的張翰，在片中飾演了一個「硬漢」的角色。

張翰在2010年電視劇「一不小心愛上你」飾演豪門公子。（取材自豆瓣電影） 張翰在2014年電視劇「杉杉來了」飾演風騰集團總裁。（取材自豆瓣電影） 張翰在2018年「溫暖的弦」飾演高科技公司老闆。（取材自豆瓣電影）

電影下映沒多久，張翰就走回了自己的老路上， 隨後在電視劇「溫暖的弦」中，張翰又演了一個霸道總裁。「髮膠抹上頭，皮鞋擦亮油，風衣配襯衫，滿眼都是愁」，可以說是張翰塑造的經典形象。

張翰2018年在接受「人物」採訪時，曾經提到，「藝術追求和市場無法兼美，它意味著市場，你就只能順勢而走。」採訪中張翰對「人物」記者說，「你可以找一些咱們國家非常優秀的演員去嘗試一下霸道總裁，這東西不好演，真的。」事實上，在部分觀眾看來，張翰的失敗並非是塑造了失敗的霸道總裁形象，而是他只會塑造高度雷同的這一形象。

「家裡斷網」的張翰，彷彿停留在了自己出道時的年月裡，也不知道這次「東八區的先生們」口碑翻車，他能否看到滿屏指責的彈幕和社交媒體上來自四面八方的質疑。求求了，張翰下次拍片前，先把家裡的網連上吧，多霸道的總裁，家裡也不能沒網啊。

（取材自中國新聞周刊）