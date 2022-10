娛樂／基特哈靈頓 祖父疑是龐德原型

基特哈靈頓近期上尋根節目「我祖父母的戰爭」發現許多家族祕密。 (Getty Images)

英國 新一季尋根節目「我祖父母的戰爭」(My Grandparents' War)9月中旬播出,本季主角為英國影星基特哈靈頓(Kit Harington),他得知祖父曾為英國間諜 ,不僅執行20世紀最具爭議性的任務,肩負觀察至少兩位退位國王的重任,甚至可能是啟發英國特務「007」系列小說原著構思主角詹姆斯龐德(James Bond)的原型人物與靈感來源。

英國「第四台」(Channel 4)為紀念第二次世界大戰(World War II)爆發80周年而製作「我祖父母的戰爭」,講述英國名人的祖父母在戰爭時代的故事與軼聞。

新一季主角為基特哈靈頓,他在時代設定在中古世紀的奇幻影集「權力遊戲:冰與火之歌」(Game of Thrones:A Song of Ice and Fire)中飾演「瓊恩雪諾」(Jon Snow)打響知名度。2021年,基特哈靈頓在漫威(Marvel)的美國史詩超級英雄電影電影「永恆族」(The Eternals)中飾演女主角「瑟希」(Sersi)的男朋友「戴恩惠特曼」(Dane Whitman)。

祖父曾為間諜

基特哈靈頓表示,他的祖父約翰哈靈頓(John Harington)曾在二戰期間擔任間諜,任務是負責監視溫莎公爵和公爵夫人(Duke and Duchess of Windsor),以防1936年退位的溫莎公爵將任何訊息偷偷捎給納粹 (Nazis)。不過,約翰肩負的這項任務迄今仍充滿爭議。

英國每日郵報(The Daily Mail)報導,現年35歲的基特哈靈頓與祖父約翰素未謀面,他的親戚對於約翰的特務身分所知甚少。

不過,約翰確實曾經與007原著小說作者佛萊明(Ian Fleming)共事,兩人1941年被招募加入海軍情報單位,派駐加勒比國家牙買加(Jamaica) 。

詹姆士龐德原著小說作者佛萊明。 (Getty Images)

赫見皇族血統

基特哈靈頓告訴英國每日電訊報(The Telegraph)說,他因為 「我祖父母的戰爭」這個節目,才赫然發現家族可能與英國皇室有血緣關係,因為他的祖父約翰是國王愛德華三世(King Edward III)的第22代曾孫。

對於祖父約翰的間諜身分,基特哈靈頓表示「非常興奮」,且訝異祖父竟然負責20世紀最爭議的諜報任務之一。

基特哈靈頓猜測,祖父約翰可能是007主角詹姆斯龐德的原型人物,因為他和007小說作者佛萊明曾為同袍,且在1941年共赴牙買加執行任務。

基特哈靈頓表示,他曾經「聽到關於祖父約翰擔任間諜期間的傳聞」,但不清楚祖父工作的詳細內容,就連約翰的兒子、基特的父親大衛理查‧哈靈頓爵士(David Richard Harington)也被蒙在鼓裡。

詹姆士龐德原著小說。 (Getty Images)

基特哈靈頓說:「我們找不到太多細節,但我們(親戚們)知道約翰在監視他們(溫莎公爵和公爵夫人),我認為,我的祖母也很值得深入調查,因為我聽到許多謠言,甚至還有來自中國的小道消息,內容攸關他們參與的事情。」

諜報鴛鴦結為連理

約翰的妻子、基特的祖母拉文德哈靈頓(Lavender Harington)二戰期間在英國位於北美洲的海外領土百慕達(Bermuda)擔任密碼破譯員,她會閱讀書信,分析其中是否含有來自納粹間諜的加密訊息;約翰及拉文德在戰爭期間在百慕達從事情報工作時相識,往後相戀並結為連理。

過去數十年來,英國當局屢次否認監督溫莎公爵和公爵夫人的間諜行動,這個秘密時至今日還是個謎。

除了暗中觀察溫莎公爵和公爵夫人,約翰還負責留意前國王愛德華八世(Edward VIII);愛德華八世被任命為加勒比國家巴哈馬的總督(Governor of the Bahamas),愛德華八世最為後世知曉的史蹟,便是他1937年與納粹黨領袖希特勒(Adolf Hitler)喝茶。

據傳溫莎公爵在巴哈馬的房間被裝上竊聽器,確保他沒有洩露任何機密訊息,這是因為溫莎公爵同情納粹,事涉國家安全。

基特哈靈頓在「權力遊戲:冰與火之歌」中飾演瓊恩雪諾暴紅。(取材自IMDb)

基特哈靈頓坦言,聽劇組告知調查祖父約翰及祖母拉文德的故事之後,難以置信。他說,家人只是模糊地聽說祖父母曾經參與可能涉及「官方保密法」(Official Secrets Act)的事情,但他的祖父母從未實際談論當年發生了什麼事。

在紀錄片中,基特哈靈頓還得知了他母親的爸爸蓋茨比(Mick Catesby)在二戰之後,背負「倖存者罪惡感」生活。

蓋茨比曾為皇家砲兵(Royal Artillery)軍官,1944年遠征義大利南部,且在1944年1月17日5月19日的「卡西諾戰役」(Battle of Monte Cassino)之後,留下難以撫平的精神創傷。

蓋茨比的妻子碧琶蓋茨比(Pippa Catesby)是基特哈靈頓唯一熟稔的祖父母輩至親,碧琶在二戰期間於英格蘭艾希特(Exeter)擔任資深護士,但在軍事衝突加劇之後,她被迫放棄原本的職業生涯。

基特哈靈頓表示,回憶祖父母的戰時經歷,讓他意識到不同世代是如何處理心理創傷,因為他的外公蓋茨比絕口不提戰爭。

基特哈靈頓說:「我的祖父母輩非常封閉,我認為我們已經好多了,可以公開談論軍事衝突並討論相關感受,這樣可以預防被過去的戰時創傷綁架並縱容這些傷痛持續傷害我們。」

「我祖父母的戰爭」2019年11月首播,目前播到第二季,在基特哈靈頓的祖父母的故事說完之後,還會有更多明星家族的歷史故事。

基特哈靈頓和老婆蘿絲萊斯利因拍「權力遊戲:冰與火之歌」結緣,圖為兩人2021年參加大都會藝術博物館慈善晚宴。 (Getty Images)

接續登場的主角家包括,2013年獲得「全英音樂獎」(BRIT Awards)最佳英國女獨唱歌手和英國年度專輯獎殊榮的歌手艾蜜莉珊黛(Emeli Sande)、2003年擔綱主演「神鬼奇航:鬼盜船魔咒」(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)的女星綺拉奈特莉(Kiera Knightly),以及演出2006年電影「柯波帝:冷血汙名」(Infamous)走紅的影星陶比瓊斯(Toby Jones)。