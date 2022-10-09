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娛樂／基特哈靈頓 祖父疑是龐德原型

陳韻涵
基特哈靈頓近期上尋根節目「我祖父母的戰爭」發現許多家族祕密。 （Getty Images）
基特哈靈頓近期上尋根節目「我祖父母的戰爭」發現許多家族祕密。 （Getty Images）

英國新一季尋根節目「我祖父母的戰爭」（My Grandparents' War）9月中旬播出，本季主角為英國影星基特哈靈頓（Kit Harington），他得知祖父曾為英國間諜，不僅執行20世紀最具爭議性的任務，肩負觀察至少兩位退位國王的重任，甚至可能是啟發英國特務「007」系列小說原著構思主角詹姆斯龐德（James Bond）的原型人物與靈感來源。

英國「第四台」（Channel 4）為紀念第二次世界大戰（World War II）爆發80周年而製作「我祖父母的戰爭」，講述英國名人的祖父母在戰爭時代的故事與軼聞。

新一季主角為基特哈靈頓，他在時代設定在中古世紀的奇幻影集「權力遊戲：冰與火之歌」（Game of Thrones：A Song of Ice and Fire）中飾演「瓊恩雪諾」（Jon Snow）打響知名度。2021年，基特哈靈頓在漫威（Marvel）的美國史詩超級英雄電影電影「永恆族」（The Eternals）中飾演女主角「瑟希」（Sersi）的男朋友「戴恩惠特曼」（Dane Whitman）。

祖父曾為間諜

基特哈靈頓表示，他的祖父約翰哈靈頓（John Harington）曾在二戰期間擔任間諜，任務是負責監視溫莎公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Windsor），以防1936年退位的溫莎公爵將任何訊息偷偷捎給納粹（Nazis）。不過，約翰肩負的這項任務迄今仍充滿爭議。

英國每日郵報（The Daily Mail）報導，現年35歲的基特哈靈頓與祖父約翰素未謀面，他的親戚對於約翰的特務身分所知甚少。

不過，約翰確實曾經與007原著小說作者佛萊明（Ian Fleming）共事，兩人1941年被招募加入海軍情報單位，派駐加勒比國家牙買加（Jamaica） 。

詹姆士龐德原著小說作者佛萊明。 （Getty Images）
詹姆士龐德原著小說作者佛萊明。 （Getty Images）

赫見皇族血統

基特哈靈頓告訴英國每日電訊報（The Telegraph）說，他因為 「我祖父母的戰爭」這個節目，才赫然發現家族可能與英國皇室有血緣關係，因為他的祖父約翰是國王愛德華三世（King Edward III）的第22代曾孫。

對於祖父約翰的間諜身分，基特哈靈頓表示「非常興奮」，且訝異祖父竟然負責20世紀最爭議的諜報任務之一。

基特哈靈頓猜測，祖父約翰可能是007主角詹姆斯龐德的原型人物，因為他和007小說作者佛萊明曾為同袍，且在1941年共赴牙買加執行任務。

基特哈靈頓表示，他曾經「聽到關於祖父約翰擔任間諜期間的傳聞」，但不清楚祖父工作的詳細內容，就連約翰的兒子、基特的父親大衛理查‧哈靈頓爵士（David Richard Harington）也被蒙在鼓裡。

詹姆士龐德原著小說。 （Getty Images）
詹姆士龐德原著小說。 （Getty Images）

基特哈靈頓說：「我們找不到太多細節，但我們（親戚們）知道約翰在監視他們（溫莎公爵和公爵夫人），我認為，我的祖母也很值得深入調查，因為我聽到許多謠言，甚至還有來自中國的小道消息，內容攸關他們參與的事情。」

諜報鴛鴦結為連理

約翰的妻子、基特的祖母拉文德哈靈頓（Lavender Harington）二戰期間在英國位於北美洲的海外領土百慕達（Bermuda）擔任密碼破譯員，她會閱讀書信，分析其中是否含有來自納粹間諜的加密訊息；約翰及拉文德在戰爭期間在百慕達從事情報工作時相識，往後相戀並結為連理。

過去數十年來，英國當局屢次否認監督溫莎公爵和公爵夫人的間諜行動，這個秘密時至今日還是個謎。

除了暗中觀察溫莎公爵和公爵夫人，約翰還負責留意前國王愛德華八世（Edward VIII）；愛德華八世被任命為加勒比國家巴哈馬的總督（Governor of the Bahamas），愛德華八世最為後世知曉的史蹟，便是他1937年與納粹黨領袖希特勒（Adolf Hitler）喝茶。

據傳溫莎公爵在巴哈馬的房間被裝上竊聽器，確保他沒有洩露任何機密訊息，這是因為溫莎公爵同情納粹，事涉國家安全。

基特哈靈頓在「權力遊戲：冰與火之歌」中飾演瓊恩雪諾暴紅。（取材自IMDb）
基特哈靈頓在「權力遊戲：冰與火之歌」中飾演瓊恩雪諾暴紅。（取材自IMDb）

基特哈靈頓坦言，聽劇組告知調查祖父約翰及祖母拉文德的故事之後，難以置信。他說，家人只是模糊地聽說祖父母曾經參與可能涉及「官方保密法」（Official Secrets Act）的事情，但他的祖父母從未實際談論當年發生了什麼事。

在紀錄片中，基特哈靈頓還得知了他母親的爸爸蓋茨比（Mick Catesby）在二戰之後，背負「倖存者罪惡感」生活。

蓋茨比曾為皇家砲兵（Royal Artillery）軍官，1944年遠征義大利南部，且在1944年1月17日5月19日的「卡西諾戰役」（Battle of Monte Cassino）之後，留下難以撫平的精神創傷。

蓋茨比的妻子碧琶蓋茨比（Pippa Catesby）是基特哈靈頓唯一熟稔的祖父母輩至親，碧琶在二戰期間於英格蘭艾希特（Exeter）擔任資深護士，但在軍事衝突加劇之後，她被迫放棄原本的職業生涯。

基特哈靈頓表示，回憶祖父母的戰時經歷，讓他意識到不同世代是如何處理心理創傷，因為他的外公蓋茨比絕口不提戰爭。

基特哈靈頓說：「我的祖父母輩非常封閉，我認為我們已經好多了，可以公開談論軍事衝突並討論相關感受，這樣可以預防被過去的戰時創傷綁架並縱容這些傷痛持續傷害我們。」

「我祖父母的戰爭」2019年11月首播，目前播到第二季，在基特哈靈頓的祖父母的故事說完之後，還會有更多明星家族的歷史故事。

基特哈靈頓和老婆蘿絲萊斯利因拍「權力遊戲：冰與火之歌」結緣，圖為兩人2021年參...
基特哈靈頓和老婆蘿絲萊斯利因拍「權力遊戲：冰與火之歌」結緣，圖為兩人2021年參加大都會藝術博物館慈善晚宴。 （Getty Images）

接續登場的主角家包括，2013年獲得「全英音樂獎」（BRIT Awards）最佳英國女獨唱歌手和英國年度專輯獎殊榮的歌手艾蜜莉珊黛（Emeli Sande）、2003年擔綱主演「神鬼奇航：鬼盜船魔咒」（Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl）的女星綺拉奈特莉（Kiera Knightly），以及演出2006年電影「柯波帝：冷血汙名」（Infamous）走紅的影星陶比瓊斯（Toby Jones）。

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