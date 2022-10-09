我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

瑞典研究：中國武器自製率92%稱霸印太 日本74%居次

大仁說財經／一旦PO網 留痕別想刪乾淨

張大仁
從臉書上刪除了內容，其他人還是可能已經複製了你發布的圖片。(路透資料照片)
從臉書上刪除了內容，其他人還是可能已經複製了你發布的圖片。(路透資料照片)

大多數人可能以為可以隨時從網路服務中刪除他們的貼文、訊息和個人數據，而這就是他們認為的數位生活。但9月中一場技術聽證會對這個核心假設提出了質疑。

推特前安全負責人札特克(Peiter “Mudge” Zatko)在參議院委員會聽證時指出，推特無法可靠地刪除取消帳戶的用戶數據，這進一步擴大了他在接受媒體專訪時以吹哨人身分披露有關推特資安管理漏洞的超級指控。

在他的證詞和吹哨人披露中，聲稱推特並未讓人信服地刪除用戶數據，在某些情況下是因為它無法追蹤訊息。推特對札特克的指控進行了全面的辯護，宣稱他的披露描繪針對該公司的「虛假陳述」。推特之前曾表示，它已「展開刪除流程」的工作，但並未說明是否會完成該流程。

雖然札特克的指控令人震驚，但它也讓學者馬茲(Sandra Matz)提醒大家：在網路上分享我們的數據時「通常有多麼的無腦」。

社交媒體研究員兼哥倫比亞商學院教授馬茲說，「聽起來很簡單，無論你在網路發布什麼，都不要指望它會再次變得私密。」「想要從互聯網上撤回一些東西，點擊重置按鈕，幾乎是不可能的。」

錯誤地認為自己可以控制自有數據以及對刪除數據的能力充滿信心，這種風險從未像當今世態這麼高。在最高法院於6 月推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）的決定之後，現在任何人都有可能利用搜尋歷史、定位數據、短訊等方式追蹤到那些在網路上尋找有關墮胎服務訊息或徵詢墮胎服務的人。

7月就有一個例子，據傳執法部門透過截取Messenger發送的訊息，用來指控內布拉斯加州一名青少年及其母親非法墮胎，臉書母公司Meta因此遭受社會嚴厲的責難。因為沒有任何跡象示這個案例中的任何訊息之前已被刪除。

德克薩斯州A&M大學網絡安全研究員兼教授森恩(Ravi Sen)表示，在某些案例中，執法部門和其他「擁有資源並可以使用正確的工具和專業知識」的團體，有辦法恢復已刪除的數據。

森恩說，很多人並不知道他們的數據最終存在哪裡。任何貼文，無論是電子郵件、社交媒體評論還是直接傳遞的訊息，通常都保存在用戶的設備、收件人的設備以及所使用平台公司擁有的伺服器上。他說，「最理想情況下，如果生成內容的用戶」刪除它，「內容應該從所有三個位置都消失。」但一般而言，「這不是那麼容易的事。」

他說，用戶可以聯繫公司並要求它們從擁有的伺服器中刪除數據，不過許多人可能從未採取過這一步。他補充說，從用戶設備中恢復已刪除訊息的機會隨著時間的過去而大幅降低。

隱私專家指出，控制線上數據的最佳方式是只使用提供端到端加密的應用程式。管理雲端備份設置也很重要，以確保來自加密服務的私人數據不會被其他第三方取得。

但是，馬茲說，即使個人採取所有預防措施，一旦把東西放到網路上，「你基本上就已經失去了控制權。」

她說，「因為即使推特現在刪除了貼文，或者你從臉書上刪除了內容，其他人還是可能已經複製了你發布的圖片。」

馬茲說，她建議人們更加注意在大型科技平台上分享的內容。雖然聽起來很悲觀，但她認為最好在網上再如何謹慎都不為過。

她說，「因為只要想到在網路上發布的所有東西都可以被任何人使用，並且會永久存在，自然就會心生畏懼謹慎了。」

網路隱私爭議，推特居近日風暴核心。（路透）
網路隱私爭議，推特居近日風暴核心。（路透）

推特 墮胎 臉書

上一則

大仁說財經／電動車夯 福特油車仍蓬勃

下一則

每周一書／「放歌」起於流亡，終於移民

延伸閱讀

推特發起俄烏和平公投 馬斯克驚見「最大機器人攻擊」

推特發起俄烏和平公投 馬斯克驚見「最大機器人攻擊」
推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先測

推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先測
財經簡訊

財經簡訊
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

熱門新聞

家中該放多少現金，才能應付緊急所需，可參考專家意見。（取自pexels）

理財百科／現金該放多少在家 才安全又能應急？

2022-10-02 02:16
1944年4月24日出版的這期《Life》封面，即為伊麗莎白的大幅黑白照片，左下小標題是「伊麗莎白18歲了」。（作者提供）

新聞眼／我有78年前《LIFE》 封面是她

2022-10-02 02:21
費雯麗與勞勃泰勒在「魂斷藍橋」演出風靡華人觀眾。（取材自IMDb）

封面故事／電影控必看… 12部電影 陪你懷舊

2022-10-02 10:33
「貓王」故居「雅園」是國內多年來第二多人拜訪的居住地，僅次於白宮，卻在新冠疫情期間面臨重大危機。(Getty Images)

封面故事／貓王故居雅園 面臨債券違約危機

2022-10-02 16:24
「貓王」艾維斯普里斯萊在電影「監獄搖滾」中的宣傳照，擺出他的經典動作。（Getty Images）

封面故事／「貓王艾維斯」回來了 再見搖滾傳奇

2022-10-02 02:29
「披荊斬棘」第二季第一次公演中，吳克群、潘瑋柏、張震嶽、ICE楊長青表演的「新地球」，把海洋潮汐、活螃蟹搬上舞台。（取材自微博）

娛樂／舞台、特技喧賓奪主 「披荊斬棘2」核心沒了

2022-10-02 09:32

超人氣

更多 >
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民