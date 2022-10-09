稅務漫談／新增預算查稅 排除小企業

財政部長葉倫 （Janet Yellen）致信國稅局 ，不得使用《降通膨法》(Inflation Reduction Act) 中分配的任何新資金來稽查年收入低於40萬元的美國人。這封信是在共和黨 人抨擊新法將加重中產階級和小企業審查負擔後撰寫。拜登政府一再表示，國稅局將專注於加強對高財富納稅人和大公司的執法活動，而非針對年收入低於40萬美元的家庭。

葉倫指示國稅局在半年內製定革新運營計畫，以確保政府撥款得到充分使用。葉倫寫道，「新的運營計畫應包括在未來十年如何將資源用於技術、服務改進和人員僱傭的詳細信息。」「新法所進行的稅改將成為『改變美國稅收管理制度的巨大機會』，而完成這項艱鉅的挑戰需要國稅局員工傾盡全力參與其中。」

450億僱新員工 遭質疑

為了加強對超級富豪和大型公司繳納公平稅率的審查力度，新法將在未來十年為國稅局分配高達800億美元，其中450億美元用於加強執法活動及僱傭大量新員工，但此舉遭到了共和黨人的強烈質疑。國稅局預計新撥款可以使該機構在十年內僱用近8萬7000萬名全職員工，涵蓋了所有職位，而不僅僅是執法人員。國稅局需要在未來六年內僱用5萬2000人，以維持目前的人員配置水平，以取代那些退休或以其他方式離職的人。

解決即將出現的「減員問題」是國稅局的當務之急，而該機構的首要任務則是「全面解決案件積壓問題並顯著改善對納稅人的服務」。國稅局因長期存在的「案件積壓」問題飽受質疑，而新冠疫情的爆發則令該機構的業務處理能力再受重創。不僅是納稅人，連稅務專業人士都很難在電話上找到國稅局專員。

美國註冊會計師協會（AICPA）致信國稅局在其所謂的稅務專業人員「從業者優先服務」（Practitioner Priority Service，簡稱PPS）中更快地接聽電話，指出近年來服務水平「直線下降」。

全國納稅人辯護服務處（National Taxpayer Advocate）向國會提交的年度報告發現，國稅局在 PPS線上接聽電話的百分比從2019財年的78.3%下降到2021財年的28%，平均接聽電話的速度從8.8分鐘增加到16.1分鐘，在同一時期幾乎翻了一番。

儘管如此，這還是比普通納稅人的服務水平要好，後者的國稅局員工接聽電話的比率從2019財年的28.7%下降到 2021財年的11.4%，平均接聽速度從2019財年的16.2分鐘下降到2021財年為22.8分鐘，許多納稅人抱怨他們根本沒有接通過。

AICPA建議國稅局再次為PPS線路配備訓練有素、能力強大的專員。客戶服務代表應停止向從業者詢問他們的社會安全號碼和出生日期。國稅局需要改進其新的自動回電系統，以及授權PPS客戶服務代表從一條線上處理所有類型的電話，無論是涉及IRS業務主文件、個人主文件還是豁免組織領域。

PPS客戶 首次應獲減免

國稅局應要求所有PPS客戶服務專員接受並考慮納稅人或其代表通過電子服務或傳真提交的信函、文件和其他通信，並允許專員處理和發布延期。該服務需要提供更多的主管可用性，並使PPS客戶服務代表能夠處理國際稅務問題和國際納稅人，並在國際情況下應用首次減免，例如罰款。AICPA還希望國稅局禁止PPS客戶服務專員在接下來的15分鐘內輪班結束時接聽電話，並調查系統性的電話接聽問題。

還有一些問題涉及特定事項，例如委託書請求（POA）。AICPA建議，如果在PPS通話開始時，從業者表示他們的 POA可能沒有存檔，則國稅局應在通話開始時向從業者提供傳真號碼。在涉及稅務謄本（tax transcript）時，AICPA建議國稅局應恢復在PPS通過電話提供謄本。至於帳戶管理功能與其自動收款系統，AICPA建議應恢復授予帳戶管理人員授予周期暫停的能力，授權其自動收款系統解決更多帳戶問題，並授權PPS客戶服務代表授予將信件發送到該機構的180天保留期。（作者為註冊會計師）