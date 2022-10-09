理財百科／做這幾件事 不要用簽帳卡

簽帳卡(debit card)很類似現金，使用時一樣有風險。（Getty Images）

簽帳卡(debit card)類似現金，交易就在彈指之間，結帳那刻，錢就從銀行帳戶離開了。銀行未對簽帳卡提供防護機制，對歹徒來說更具吸引力。以下幾個例子，最好不要用簽帳卡。

1. 線上購物：聯邦貿易委員會(FTC)表示，線上購物時，為了安全，最好使用信用卡 。如果被駭客擷取簽帳卡號碼，帳戶裡的錢立刻會被榨光；但信用卡有好的防護機制，在消費者未經授權下，不必對50元以下刷卡金額負責。

2. 加油：加油站是犯罪的熱點，根據Visa組織統計，全美1.3%的刷卡詐騙金額來自加油機。FTC也警告消費者留意加油機的竊取裝置，歹徒可側錄卡片資料，在網上轉賣個資，或是購買其他物品。如果要用簽帳卡加油，FTC建議勿輸入密碼。

3. 在外用餐：簽帳卡如離開視線幾分鐘，有可能落入歹徒手中。外出用餐，最好使用現金或信用卡，除非服務生帶著刷卡工具到桌子旁邊，這樣簽帳卡才不會離開你的視線。

4. 預訂旅館 ：為確保訂房與突發事件，旅館通常會要求提供付款資料。旅遊資訊網站Frommer's表示，如提供簽帳卡，旅館會先取走一定金額的錢，等退房結帳時，這筆錢才會歸還，但因為銀行作業時間會延誤幾天。

5. 租車 ：如無信用卡，租車費用會較高，例如Hertz租車網站便說明他們會檢查使用簽帳卡顧客的信用，這可能使你的信用分數降低。某些租車公司可能會留下你的簽帳卡資料。

6. 高價商品：當買的家具送到時，卻發現邊角有損傷或是有污漬，怎麼辦？如果是用信用卡支付，可以取消這筆訂單、把錢拿回來。「公平信用票據法」允許消費者提出有爭議的款項，在信用卡公司調查期間，消費者不必支付這筆錢。

7. 個別的ATM提款：一些商店內也會設立個別的提款機，這些提款機沒有像銀行內的設置有監視器，這也意味歹徒更有機會盜錄卡片資料。所以別圖方便，還是去銀行提款機領錢吧。