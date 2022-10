談藝／「郎朗的迪士尼」 滿載童年回憶

郎朗去年升格當爸爸,初為人父後的首張專輯「郎朗的迪士尼」今年9月推出,滿載童年回憶,改編了27首迪士尼經典曲目。(迪士尼提供)

鋼琴家郎朗去年升格當爸爸,初為人父後的首張專輯「郎朗的迪士尼 」今年9月推出,滿載童年回憶,他改編27首迪士尼經典曲目,但不是獻給兒子,而是想給所有練琴的小朋友,「練琴時可能會覺得無聊,但有了這樣一張唱片,除了彈貝多芬、莫札特、巴赫,偶爾也可以彈一下白雪公主、阿拉丁、冰雪奇緣,或許會更有效果;用鋼琴詮釋對下一代的愛,這也是我應該做的。」

★動畫歌曲 改編鋼琴曲

郎朗日前在曼哈頓舉辦記者會,分享新專輯創作心得;他說,迪士尼音樂在他的童年留下不可磨滅的印象,因此希望把這些經典動畫歌曲改編成鋼琴曲,不僅能讓各年齡段的人都找到滿滿的回憶,也能讓孩子們練琴的時候增加樂趣;專輯收錄眾多迪士尼經典曲目,如「木偶奇遇記」(Pinocchio)、「森林王子」(The Jungle Book)、「獅子王」(The Lion King)、「冰雪奇緣」(Frozen)、「尋夢環遊記」(Coco)等經典動畫片的主題曲。

郎朗回憶,自己和迪士尼的淵源來自1995年的一次鋼琴比賽,遊覽東京迪士尼樂園是獲勝獎勵,「那時我第一次聽見『小小世界』的旋律,就讓我感到迪士尼是一個真的小世界」。

郎朗今年上半年曾專程拜訪迪士尼公司檔案室,了解「小小世界」創作歷程;他說,小小世界原來是一首慢歌,是為迪士尼園區所寫的,讓來自世界各國的兒童用不同的語言唱出,展現全球一家的風貌;「這首歌曲很有意義,我們在改編的時候也做了一些炫技。」他還表示,2016年上海迪士尼園區開幕時,他就在現場演奏冰雪奇緣主題曲「Let It Go」,這次也收錄其中。

郎朗表示,迪士尼動畫音樂太過經典,因此改編和呈現起來有一定挑戰;「所以我們希望把古典音樂不同的風格展現出來,例如小飛象(Dumbo),我認為這首歌比較適合法國的印象派,所以就以德布西(Claude Debussy)的風格來改編;還有,我小時候最喜歡舒曼的浪漫派風格,就按照浪漫派改編了阿拉丁的主題曲。」

郎朗還和不少全球著名樂手和歌唱家合作,改編歌曲;「我們與義大利 歌王波切利(Andrea Bocelli)合作,他選擇演唱泰山(Tarzan)的主題曲,但他又不想用英語唱,而是選擇義大利語。」

相比過去的專輯準備,郎朗表示,和傳統古典音樂譜相比,迪士尼音樂給他更大的改編靈活度,「有很多改編的想法可以落實,也可以即興,這和錄製巴赫、貝多芬的曲子不一樣,如果我要改貝多芬一個音,貝多芬估計要從墳墓裡跳出來抓我。」

郎朗的太太吉娜(左)也參加了本次專輯的製作,獻唱「木偶奇遇記」主題曲「向星星許願」。(郎朗團隊提供)

★太太吉娜 參與錄製獻唱

郎朗的太太吉娜也參加了本次專輯的錄製,獻唱「木偶奇遇記」(Pinocchio)主題曲「向星星許願」(When You Wish Upon a Star);郎朗介紹,吉娜和迪士尼也有淵源,之前就演唱過「冰雪奇緣2」的中文版主題歌;他說,本來他想邀請美國著名音樂人菲董(Pharrell Lanscilo Williams)演唱這首歌,「但菲董卻說此歌太難、旋律太出名,他不敢唱,正好這個時候吉娜聽到我講話,就說『菲董都不敢唱,那讓我唱吧。』我也正等她說這句話,最後她錄了三個版本,包括中文。」

他還表示,這種專輯中最喜歡的旋律是「花木蘭 」的主題歌「倒影」(Reflection),因為它帶有東方的韻律,由中國知名二胡演奏家果敢伴奏;但郎朗透露,一開始本來想直接請同樣是二胡演奏家的父親郎國任出馬,「這樣又省錢又好,但是他推脫說很多年沒有拉琴了,最後只好作罷。」

這也是郎朗為人父後的首張專輯,郎朗表示,一歲半的兒子最近常聽音樂,之前吉娜也給兒子做了一張專輯,「這次又來一個迪士尼專輯,我就說算了,不要再給兒子寫了,不然哥們聽太多音樂會受不了,所以這張專輯就沒有說要先給我兒子;但我心裡是一直有他的,錄製的時候也是一直想著他的。」

「我覺得,很多小朋友童年練琴的時候可能覺得無聊,不願意練,所以這次我收錄一些動畫片的曲子,除了彈貝多芬、莫札特、巴赫,偶爾也可以彈一下白雪公主、阿拉丁、冰雪奇緣,或許會更有效果」,郎朗表示,「我兒子當不當鋼琴家問題不大,我也沒想那麼多,畢竟現在才一歲半;但是能擁有快樂的童年,聽到這樣的音樂,用鋼琴來詮釋我們對下一代的愛,這是我們應該做的。」

郎朗表示,重視教育是華人的優良傳統,而且現在鋼琴似乎已經從一種愛好升級為必修課;雖然他自己從小在父母的嚴格督促下練琴,但他提醒家長,還是應讓孩子首先了解音樂,再去學習,「不要還沒弄清楚音樂帶來的感覺、沒有對樂器產生連結感時就逼迫孩子去學音樂,這樣容易半途而廢,而且也可能產生厭惡情緒;家長應該先帶孩子多熏陶,然孩子嘗到音樂帶來的甜頭,激發興趣比被逼無奈好得多。」