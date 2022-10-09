談藝／「郎朗的迪士尼」 滿載童年回憶

郎朗去年升格當爸爸，初為人父後的首張專輯「郎朗的迪士尼」今年9月推出，滿載童年回憶，改編了27首迪士尼經典曲目。（迪士尼提供）

鋼琴家郎朗去年升格當爸爸，初為人父後的首張專輯「郎朗的迪士尼 」今年9月推出，滿載童年回憶，他改編27首迪士尼經典曲目，但不是獻給兒子，而是想給所有練琴的小朋友，「練琴時可能會覺得無聊，但有了這樣一張唱片，除了彈貝多芬、莫札特、巴赫，偶爾也可以彈一下白雪公主、阿拉丁、冰雪奇緣，或許會更有效果；用鋼琴詮釋對下一代的愛，這也是我應該做的。」

★動畫歌曲 改編鋼琴曲

郎朗日前在曼哈頓舉辦記者會，分享新專輯創作心得；他說，迪士尼音樂在他的童年留下不可磨滅的印象，因此希望把這些經典動畫歌曲改編成鋼琴曲，不僅能讓各年齡段的人都找到滿滿的回憶，也能讓孩子們練琴的時候增加樂趣；專輯收錄眾多迪士尼經典曲目，如「木偶奇遇記」(Pinocchio)、「森林王子」(The Jungle Book)、「獅子王」(The Lion King)、「冰雪奇緣」(Frozen)、「尋夢環遊記」(Coco)等經典動畫片的主題曲。

郎朗回憶，自己和迪士尼的淵源來自1995年的一次鋼琴比賽，遊覽東京迪士尼樂園是獲勝獎勵，「那時我第一次聽見『小小世界』的旋律，就讓我感到迪士尼是一個真的小世界」。

郎朗今年上半年曾專程拜訪迪士尼公司檔案室，了解「小小世界」創作歷程；他說，小小世界原來是一首慢歌，是為迪士尼園區所寫的，讓來自世界各國的兒童用不同的語言唱出，展現全球一家的風貌；「這首歌曲很有意義，我們在改編的時候也做了一些炫技。」他還表示，2016年上海迪士尼園區開幕時，他就在現場演奏冰雪奇緣主題曲「Let It Go」，這次也收錄其中。

郎朗表示，迪士尼動畫音樂太過經典，因此改編和呈現起來有一定挑戰；「所以我們希望把古典音樂不同的風格展現出來，例如小飛象(Dumbo)，我認為這首歌比較適合法國的印象派，所以就以德布西(Claude Debussy)的風格來改編；還有，我小時候最喜歡舒曼的浪漫派風格，就按照浪漫派改編了阿拉丁的主題曲。」

郎朗還和不少全球著名樂手和歌唱家合作，改編歌曲；「我們與義大利 歌王波切利(Andrea Bocelli)合作，他選擇演唱泰山(Tarzan)的主題曲，但他又不想用英語唱，而是選擇義大利語。」

相比過去的專輯準備，郎朗表示，和傳統古典音樂譜相比，迪士尼音樂給他更大的改編靈活度，「有很多改編的想法可以落實，也可以即興，這和錄製巴赫、貝多芬的曲子不一樣，如果我要改貝多芬一個音，貝多芬估計要從墳墓裡跳出來抓我。」

郎朗的太太吉娜(左)也參加了本次專輯的製作，獻唱「木偶奇遇記」主題曲「向星星許願」。（郎朗團隊提供）

★太太吉娜 參與錄製獻唱

郎朗的太太吉娜也參加了本次專輯的錄製，獻唱「木偶奇遇記」(Pinocchio)主題曲「向星星許願」(When You Wish Upon a Star)；郎朗介紹，吉娜和迪士尼也有淵源，之前就演唱過「冰雪奇緣2」的中文版主題歌；他說，本來他想邀請美國著名音樂人菲董(Pharrell Lanscilo Williams)演唱這首歌，「但菲董卻說此歌太難、旋律太出名，他不敢唱，正好這個時候吉娜聽到我講話，就說『菲董都不敢唱，那讓我唱吧。』我也正等她說這句話，最後她錄了三個版本，包括中文。」

他還表示，這種專輯中最喜歡的旋律是「花木蘭 」的主題歌「倒影」(Reflection)，因為它帶有東方的韻律，由中國知名二胡演奏家果敢伴奏；但郎朗透露，一開始本來想直接請同樣是二胡演奏家的父親郎國任出馬，「這樣又省錢又好，但是他推脫說很多年沒有拉琴了，最後只好作罷。」

這也是郎朗為人父後的首張專輯，郎朗表示，一歲半的兒子最近常聽音樂，之前吉娜也給兒子做了一張專輯，「這次又來一個迪士尼專輯，我就說算了，不要再給兒子寫了，不然哥們聽太多音樂會受不了，所以這張專輯就沒有說要先給我兒子；但我心裡是一直有他的，錄製的時候也是一直想著他的。」

「我覺得，很多小朋友童年練琴的時候可能覺得無聊，不願意練，所以這次我收錄一些動畫片的曲子，除了彈貝多芬、莫札特、巴赫，偶爾也可以彈一下白雪公主、阿拉丁、冰雪奇緣，或許會更有效果」，郎朗表示，「我兒子當不當鋼琴家問題不大，我也沒想那麼多，畢竟現在才一歲半；但是能擁有快樂的童年，聽到這樣的音樂，用鋼琴來詮釋我們對下一代的愛，這是我們應該做的。」

郎朗表示，重視教育是華人的優良傳統，而且現在鋼琴似乎已經從一種愛好升級為必修課；雖然他自己從小在父母的嚴格督促下練琴，但他提醒家長，還是應讓孩子首先了解音樂，再去學習，「不要還沒弄清楚音樂帶來的感覺、沒有對樂器產生連結感時就逼迫孩子去學音樂，這樣容易半途而廢，而且也可能產生厭惡情緒；家長應該先帶孩子多熏陶，然孩子嘗到音樂帶來的甜頭，激發興趣比被逼無奈好得多。」