封面故事／重回辦公室？勞資兩樣情

疫情後一度成為主流遠距上班，已經打破傳統辦公室的上班模式。（Getty Images）

2020年2月在美國爆發的新冠肺炎，徹底改變了人們長年以來習以為常的工作型態，原本朝九晚五的上班族，都因疫情 不得不居家辦公；然而，隨著疫情消退，人們的生活漸漸回歸正常，雇主們愈來愈希望員工們可以回到辦公室上班，只是在過去兩年中已習慣這種「另類」工作型態的普通勞工，是否願意在職場上「回歸正常」，還是希望這種「另類」可以發展成「常態」？

史丹福經濟學家研究指出，新冠疫情在家工作降低工作效率，並導致全球經濟成長率下降。(本報檔案照)

根據蓋洛普(Gallup)民調統計數據，超過三分之一的受訪者希望可以永遠保持遠距上班的工作型態，史丹福大學(Stanford University)的一項報告也指出，今年春季全美勞工平均有35%上班時間是居家辦公；數據看起來沒過半，但對雇主而言，如果不能在「事態進一步惡化」以前及時干預，把員工拉回辦公室上班，等到遠距辦公成為新常態後，雇主就不可能有能力把人叫回來，不論是招聘或留才，都會落入「不得不答應員工居家作業要求」的被動境地。

遠距上班省卻通勤的麻煩，更減少因為搭乘大眾運輸工具而染疫的風險。(Getty Images)

回來上班 企業提上日程

事實上，大概一年多前各大企業就由於疫苗研製成功及接種率提升，希望全面恢復實體上班，但卻碰上Delta變種病毒 肆虐不得不推遲；雖然目前全世界也面臨Omicron變種病毒的考驗，但或許是因為Omicron絕大多數都是輕症或無症狀，大部分企業都表示這次他們會認真執行「返回辦公室」的政策；像是美國運通(American Express)、微軟(Microsoft)、高盛投顧(Goldman Sachs)等紛紛下令員工回辦公室作業，蘋果(Apple)、第一金控(Capital One)、康卡斯特電信(Comcast)、紐約時報(The New York Times)等公司也正在制定新的出缺勤政策，將員工重回辦公室提上日程。

專營個人財務顧問的「信緣公司」(Credit Karma)首席人事官柯琳．麥考瑞里(Colleen McCreary)指出，各行各業的高層在面臨「把員工叫回辦公室」時都面臨很大阻力，以她自己個人經驗來說，2020年幾次全公司視訊會議上，反對回辦公室的意見幾乎清一色來自員工，管理部門很少有不同意見；反對回辦公室的同仁們總是說「在家裡工作比較有效率」、「居家辦公比較能兼顧個人生活」，甚至拿同行其他公司做比較，說「某某公司已全面允許遠距辦公」等等。

疫情反反覆覆，谷歌數度推遲要求員工重返辦公室的時間。(Getty Images)

對於基層同仁們的心聲，麥考瑞里強硬地說：「常常聽到同仁們說什麼谷歌(Google)如何如何、臉書(Facebook)如何如何，甚至是『某條巷子裡新開的一間公司如何如何』，為什麼我們不行？說真的，我明白『全面遠距辦公』是那些公司的選擇，但『全面回辦公室上班』則是本公司的選擇，如果對此有意見，大可遞出辭呈，出去外面好好闖一闖。」

軟體公司史拉克(Slack)旗下的研究機構「未來論壇」(Future Forum)副總裁席拉．斯巴拉曼尼(Sheela Subramanian)說：「許多企業高管在管理方面擁有超過數十年的老到經驗，他們太知道即便自己發布命令，也一定會有員工試圖反抗新政策，且就我觀察發現很多高管愈來愈想弄清楚『接下來會發生什麼』。」

有員工覺得，居家辦公比較能兼顧個人生活；但雇主則會認為影響工作效率。(Getty Images)

全面回歸 勞工多不願意

從勞工的角度觀察，「接下來會發生的事」就是盡可能爭取到居家辦公的條件，這顯然與雇主的期待相去甚遠；「未來論壇」去年夏天在全球範圍內的抽樣調查發現，隨著疫情趨緩，各國勞資雙方就是否回辦公室這個話題漸漸出現代溝；受訪的老闆至少75%希望員工每周至少在辦公室上三至五天的班，但只有不到33%的勞工能接受這樣的工作強度，若要求「每周五天全面回歸辦公室」，能接受的勞工更降低至17%。

在科羅拉多州丹佛(Denver)某金融公司任職內部審計員的柔伊．珊德斯(Zoe Sands)就說：「我現在每周只需進辦公室三天，但如果公司要我另外兩天也進辦公室的話，我就會和主管攤牌講清楚；說實在的，每天早上起床不需要花大把時間在鏡子前化妝或在衣櫥裡挑上班要穿的衣服，就可以直接投入工作，真的令我感到很自在；我有一次進公司前在衣櫃裡看了很久實在不知道穿哪件，但我總不可能為了這種蠢事打電話去公司說要請假吧？現在居家辦公的模式讓我活得比較開心。」

新冠疫情持續數年，將永久改變辦公室工作型態。(本報檔案照)

明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis)一間廣告公司主管坎貝爾(Chris Campbell)也很不想回公司，多次向公司高層進言不要強制員工回來上班，特別是當競爭對手全面放寬出勤政策的同時，強令員工回辦公室極可能導致人才流失；他說：「我們公司在實施居家辦公後許多專案仍廣獲業界認同，也不斷在擴大客戶，既然如此，堅持回歸舊有的上班制度到底有什麼意義？雖然我已明確表達我的立場，但我還是很擔心高層早就下定決心，只是還沒說罷了。」

對此，史拉克集團副總裁艾略特(Brian Elliott)指出，他推測最有可能的原因是基層勞工認為高層主管「不知民間疾苦」；能當上高層主管的人，除非是新創公司，否則應該都有一定年紀，家裡沒有撫育兒童或青少年、同時又必須奉養雙親的壓力，因此當然能瀟灑地每天走入辦公室全身心投入工作，但基層員工較年輕，許多人才剛成家，藉疫情「嚐到遠距辦公讓他們能同時兼顧工作與家庭的甜頭後」，根本不願意放棄現有的生活模式。

艾略特說：「高層主管的工作環境比較好，通常有一個不受人打擾的辦公室，家裡也沒有像基層年輕員工一樣的育兒壓力，對員工來說，高層主管根本不願意聽他們的意見、不明白他們的壓力，只會下令要人回辦公室上班。」

蘋果等大公司制定新的考勤制度，將認真執行「返回辦公室」政策。(本報檔案照)

見到彼此 建立團隊意識

相對於艾略特，喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)軟體資訊公司「翡冷翠電腦健康」(Florence Healthcare)人事部主管吉雅．甘內許(Gia Ganesh)則提出比較不一樣的觀點，她認為人畢竟是社交動物，大多數公司老闆之所以在面對員工反彈聲浪及部分科學研究認為「遠距辦公能提升效率」的結論，仍堅持做出要員工回辦公室的決定，實在是因為「實體」辦公室才能建立員工歸屬感，「讓大家見到彼此」在社會心理學上正是建立團體意識的重要一步。

甘內許說：「明明在家工作也能表現出相同的工作效率，甚至交出更棒的工作成果，我為什麼非得每天進辦公室不可？每天多花兩個小時的時間通勤，這些時間拿來多睡一下不香嗎？但正是這種生活模式，讓辦公室才能建立的『公司歸屬感』被破壞殆盡，只有實體的辦公室，才能真正建立員工對公司的向心力。」

德州大學心理學教授馬克曼(Arthur Markman)則認為，勞資間對回辦公上班的看法差異與「同溫層」有關，正因為有些企業高管希望員工回辦公室上班，導致大部分企業高管都希望員工回辦公室上班；相同地，有些勞工發出了繼續維持居家作業的強烈意願，使接受到此意向的其他勞工也發出相同的意見；馬克曼把這種現象稱作「目標蔓延」(goal contagion)，用中文講，就是「近朱者赤，近墨者黑」。

馬克曼說：「當你觀察到別人的行為後，自己也會在無形之中接納相同的目標，特別是當自己與一群朝著相同目標邁進的人一同工作時，這種『目標蔓延』現象更容易『蔓延』至團隊中的每個人」；本於馬克曼的理論，由於企業高管生活圈的親友多數也是企業高管，因此加強了「讓員工回辦公室」的想法，而普通勞工生活圈的親友多數也都是普通勞工，因此加強了「讓我繼續待在家工作」的想法。

當然，對於回不回辦公室的不同看法或許也與「年齡」有關，因為老一輩的人還是比較傾向「面對面的溝通」；喬治亞州軟體開發公司「Relay Payments」人事部主管艾咪．齊馬曼(Amy Zimmerman)就表示，相比於年輕的員工，年長的企業高管更重視「面對面的溝通」，認為這樣才能敏銳地察覺組織中的一切變化，也才能關注每一位員工，考核他們的表現；然而，時代終究在變化，如果墨守成規，堅持所有員工必須全時段進辦公室上班，最終可能逃不過被淘汰的命運。

疫情後習慣了遠距工作的員工，大多反對重回辦公室。(Getty Image)

弭平代溝 折衷或許更佳

齊馬曼說：「就我自己與某間企業執行長合作的經驗觀察，他就非常喜歡在辦公室上班，覺得在辦公室上班那種『充滿能量的感覺』無法被取代；但事實上，美國的公司型態已經因為新冠疫情而『永久地』被改變了，如果仍然繼續堅持所有員工周一到周五每天都要進辦公室打卡，絕對是一大錯誤，因為員工自己也有眼睛，觀察得到過去兩年以來其他不必進辦公室的公司有多麼亮眼的成績表現，然後就會思考『憑什麼我們就要進辦公室』？長此以往，公司會愈來愈難招得到新血入注。」

既然勞資雙方對是否恢復實體上班有極為相異的看法，艾略特與甘內許都認為或許「折衷」是現階段弭平代溝的方法之一，也就是如同珊德斯的公司一樣，讓員工一周幾天在家、幾天在辦公室；艾略特說：「我們的研究顯示，讓員工一周五天全待在辦公室實際上沒辦法發揮最高效率，反而是善用現代科技，讓員工科技辦公，更能孕育出良好的公司文化，特別是對於員工種族背景多元的公司尤為如此；那些願意投資現代科技，並思考如何以科技凝聚向心力的公司，比起那些只一味要求員工必須全員、全時段返回辦公室上班的企業，有著更好的表現。」

聯邦勞工部 8月統計數據顯示，上個月全美只有7%的勞工「因疫情」選擇遠距作業，但專家表示這個數字嚴重低估了現實情況，因為問卷問題是「是否『因疫情』而在家工作」，而非「是否在家工作」；換句話說，雖然遠距辦公的工作型態確實是因為疫情而興起，但發展至今已不再是單純為避疫而存在；或許我們必須認清新的事實：新冠肺炎已全面重塑了職場的傳統規範。