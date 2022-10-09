封面故事 ／紐約客 何時回辦公室？

紐約的辦公室使用率遠低於全國平均，全面回歸正常的時間也可能會比其他地方晚。(本報檔案照)

去年9月，隨著Alpha變種病毒 的消退及疫苗的普及，許多公司期待可以全面終結「線上辦公」作業，恢復疫前生活型態，然而Delta變種病毒與Omicron變種病毒相繼殺出，導致今年即便Omicron疫情 顯著消退，公司也確實祭出新的實體辦公政策，但大家都不敢把話說死，畢竟誰知道會不會又冒出一個Pi病毒、Rho病毒、Sigma病毒，甚至Omega都用完了還要找其他語言的字母繼續命名。

非營利組織「紐約事務中心」(Center for New York City Affairs)經濟暨財政政策主任帕羅特(James Parrott)就說：「疫情影響顯著減緩，9月確實會是各大公司嘗試恢復疫前辦公模式的一個拐點，但這種變化應該是漸進式的，而且接下來的一段時間內，也很難把人全面帶回辦公室。」

許多紐約客依靠地鐵通勤，疫情過後治安惡化，讓乘客提心吊膽，也成為返回辦公室的阻礙。(本報檔案照)

紐約時報記者艾瑪．高柏格(Emma Goldberg)也與帕羅特持相似意見，她說：「勞工節連假過後，回辦公室辦公的人數應該會比今年夏天還要多一些，但這是『慢慢上升』而非『驟升』；何況，調查顯示5月時紐約政經中心曼哈頓(Manhattan)只有8%的辦公室全面恢復全員實體辦公，不太可能短短半年內就超過50%；也有研究指出封城時間較短的地方或者以汽車為主要通勤工具的城市，回到辦公室上班的人比較多，如果這份研究是真的，紐約封城時間長，又有大量通勤人口以地鐵 上下班，可以期待紐約全面回歸正常的時間可能會比其他地方晚。」

高柏格的說法似乎與紐約交通局的評估報告的結論相同，交通局針對地鐵營收狀況與載客量的預測指出，2025年紐約地鐵預計將有25億元的虧損，但就算到了2026年，地鐵載運量卻可能僅恢復疫前的80%，顯見紐約遭逢三年疫情的打擊，需要不只三年的時間去恢復。

事實上，根據企業保全系統開發商「城堡系統」(Kastle Systems)數據，紐約8月底的辦公室使用率只有35.3%，比起8月底前一周還下降2.3%，相比全國平均的45.3%更差了一成，而全國各地辦公室使用率突破50%的地方只有三個，即奧斯汀(Austin)、達拉斯(Dallas)、休士頓(Houston)，全部位於德州。

就算要員工現在就全體回到辦公室上班不太現實，畢竟疫情還在，而且許多員工在嚐到「平衡工作與家庭的甜頭」後，不見得願意再回辦公室上班，但高管們還是希望可以全面恢復疫情以前的模式；傑弗瑞銀行集團(Jefferies)就在致員工公開信中表達了希望有朝一日員工全面回辦公室上班的意願，並陳述了全面實體辦公的好處。

傑弗瑞銀行集團在信中指出：「只要新冠疫情持續可控，我們總有一天需要每位員工全面恢復實體辦公，但同時我們也向每位員工保證現階段不會去查員工的每日出缺勤狀況，且一旦有需要再度執行居家辦公的狀況出現，我們也不會阻撓；但是要求員工回辦公室上班的重點，在於可以讓熟稔業務的資深員工將經驗傳遞給資遣同仁，對於公司栽培下一代人才至關重要。」

雷克斯房地產開發商(Lex Markets)執行長莫妮卡．史溫尼(Monica Swinney)也指出，「經驗傳承」是實體辦公無可取代的優點；她說：「我太知道一個菜鳥能在辦公室學到多少東西了，常常一個資深同仁從資淺同仁的身後路過，單憑一瞥電腦螢幕就可以知道新進同仁哪裡被卡住，但這位新進同仁卻直到被提點才會意識到『原來自己被卡住』，這在辦公室內就是件自然而然發生的事，但居家辦公無人提點，很可能一步錯步步錯；不過我也明白，讓大家全面恢復實體辦公以前還有一段路要走，可能是六個月，也可能是一年，但職場新鮮人會漸漸發現在辦公室辦公的好處的。」