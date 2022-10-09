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封面故事／遠距工作 疫情之後暴增

編譯孫梁
疫情爆發之後，主要在家遠距工作的人大增。(美聯社)
疫情爆發之後，主要在家遠距工作的人大增。(美聯社)

遠距工作的美國人2021年比2019年增多三倍，人口普查局公布的最新美國社區調查顯示，主要在家遠距工作的人占員工的比重從2019年的5.7%升至2021年的17.9%，即從900萬人增至2760萬人，而且增多勢頭今年仍將繼續保持。

絕大多數的遠距工作是白領，而許多需與顧客互動以及操作機器的職業則不適合遠距工作。

部分大都會地區的遠距工作遠高於全國平均水平，科羅拉多州圓石市(Boulder)、舊金山灣區、大華府、德州奧斯汀、北卡羅來納州洛麗市(Raleigh)和西雅圖等都會區，遠距工作的人都超過30%。而較小城市的遠距工作則低於全國平均水平，如路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)、加州貝克斯菲(Bakersfield)和堪薩斯州威奇塔(Wichita)等地，遠距工作的比重都不到10%。

疫情後上班族的通勤方式也出現些許變化，近1億500萬人2021年是獨自開車，少於2019年的1億1900萬人。依靠捷運交通的上班族2021年為380萬人，比2019年減少逾半。騎車、拼車和步行上班的人也在下降，但搭計程車和騎摩托車的上班族2021年是230萬人，比2019年增多4.1%。

非遠距工作的上班族2021年的通勤時間平均為25.6分鐘，比2019年少了兩分鐘。

遠距工作2020年5月曾達到峰值，超過工作天數的60%，此後逐步降低，2022年春天開始保持穩定，今年4至8月遠距工作的天數約占30%，而在疫情前還不到5%。

史丹福大學經濟學者布魯姆(Nicholas Bloom)說：「許多大公司呼籲更多員工在勞工節後重返辦公室，但作用可能不大。大公司在2020和2021年得勞工節後也都呼籲過，但沒有作用，今年也不例外，員工與雇主今年在遠距工作上的交鋒結果是三比零。」

私營部門的資料顯示，遠距工作與辦公室坐班之間實現了新平衡，今年9月初，全國10個主要城市的辦公室平均占用率與2020年3月的43.4%持平。

今年8月，在Indeed.com網站搜索遠距工作的招聘廣告占全部搜索的9.1%，幾乎是2020年2月的五倍。而8月Indeed.com網站約8.8%的招聘廣告是遠距工作，比2019年增多2.7%。

疫情 勞工 北卡羅來納州

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