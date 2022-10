學習／透進裂縫的陽光

演講俱樂部成員的聚會合影。(思南提供)

加拿大詩人倫納德·科恩(Leonard Cohen)說: 「每樣事物都有裂縫,光線才能射進來。」(There is a cack in everything. That’s how the light gets in.)

2020年3月,當新冠疫情 開始蔓延時,學校轉為網課,與世隔絕的日子讓人分外渴望與人的交流。一天,我在當地的報紙上,看到一則英文演講俱樂部網上聚會的啟事,就按照廣告上的電郵寫信去,凱西馬上就給我回信。次日,我第一次旁聽他們的會議。

參加演講俱樂部

那天一共有十多個成員出席,各司其責。語法負責人教大家一個新的詞彙;贅詞記錄員摇鈴警告那些使用「這個,那個,你知道嗎?」之類的贅詞的人;控制時間的人出示綠牌,黃牌和紅牌;幽默故事負責人活躍氣氛。這個聚會,看上去像是在做遊戲,然而每個角色都有其意義,幫助會員們注意演講的各個要素。

除了角色分配,每次會議有三個重點。一是演講。演講者做一個五到七分鐘的演講。二是講評者從語言、內容、肢體語言等方面給出反饋。最後是話題分享。話題主持人確定主題後,提出不同問題,讓大家輪流做一到兩分鐘的即興演講。然後投票選出最佳發言者。

演講俱樂部(Toastmaster International)是國際性的非營利組織,在美各地甚至世界各國都有分會。我們這個城市就有不少俱樂部。這個組織的目的是通過演講,幫助成員培養溝通能力,鼓勵成員擔任各種職務,培養領導能力,提供一個積極的學習環境,提高成員們的自信,帶來全方位的成長。

我剛加入俱樂部時,負責教育 的安娜要我選擇一個導師。我選擇了凱西。她是亞利桑納大學護士專業的教授,退休 後搬回洛杉磯照顧母親。她思維縝密、內斂寡言、善解人意。我們定期電話溝通,談論彼此的生活。她會提出建設性的意見,我們也談論我們讀的書。

演講為耳朵而寫

她對我最大幫助在於提高演講水平。每次演講前,我都會跟她討論我的構思,並把草稿給她看,她會提供詳細的意見,連語法錯誤都不放過。有一次,她對我說:「我們倆都是寫作的人,我們有相同的弱點,就是我們的文章是為眼睛而寫的,而演講是為耳朵而寫,所以,要用簡單,明瞭的語言。」每次演講之後,她會給我詳盡的反饋,然後徵求我的看法。

作為教師的我,對演講並不陌生,但我發現,經過這樣全面訓練,我在語言和技巧上都上了一個臺階。更重要的是,認識了一群人,他們中間不少是老師、外交官、心理輔導員、企業家等。成員多數是美國人,也有來自不同的國家的成員。參與者出於各種不同的目的,有像我這樣為了提高英語和演講能力、也有為了培養幽默感、增強領導能力與溝通能力等。每個人背景不同,演講的主題,關注的角度各有不同。

第一天的演講者是若冰,她是我們學區的退休教師。她講的主題是關於她的母親。母親不滿足於一個家庭婦女的角色,進入政壇,為婦女發聲。聽完了,我給她發短信說,「你的故事真感人,可以寫下來發表,鼓勵更多的女子走出家庭。」第二次,她的演講題目是關於錯誤,她說:「我們不要怕犯錯,要在錯誤中學習、成長」我給她反饋說:「你的演講讓我想起一位史丹福學者的書,<成長性思維>,只有哪些把失敗當初成功階梯的人,才能從失敗中學習並成長。」

有一次,俱樂部的副主席安娜演講「我的旅程」,她坦承地講述她失憶症的診斷帶給她的震驚和思考。安娜80多歲,來自義大利,在退休前是國稅局的官員,退休後,常年在社區服務。她精力充沛、為人熱情。她這樣的人很難跟失憶症畫上等號。講完之後,有的人眼裡噙著淚。第二天,我寫給她一個反饋:「聽了你的演講,我很感動。我讚賞你的勇氣,把你的軟弱跟人分享。約翰·多恩(John Donne )曾經寫過一首詩:<沒有誰是一座孤島>。在軟弱中,我們得以彼此聯結,因為,我們是整個大陸的一個部分,是全人類中的一員。」

蘇珊是俱樂部的另一個成員。她以世界公民的身分穿行在各國。在美國,她是社工人員,服務於社區的老人和特殊教育的孩童。她曾經去過25個國家,2005年她去泰國教小學生英文會話,她也教和尚英文。她曾去印度12次,為貧民區孩子做教育服務。1997年,她在德蕾莎修女那裡住了一周。她對修女說,她在猶豫是否應留在這裡做修女。德蕾莎修女問她:「妳在美國做什麼工作?」蘇珊說:「做臨終關懷。」修女說:「回美國去,在妳的社區服務。」在蘇珊家的牆上,掛著她和德蕾莎修女的合影,紀念那段難忘的日子。

有一次,蘇珊分享她服務臨終關懷病人的體會。她說,臨終的人最怕三件事,一是疾病纏身的疼痛,二是給家人造成經濟負擔,三是擔心此生沒有意義。她在照顧臨終的父親時,請人來講父親一生的故事,並編成一本書。在他生前,就請人來做追思會。那天,到場的有70多人,他們談論她的父親給自己的影響,讓她父親明白自己的一生沒有虛度。現在父親雖然過世了,但關於父親的事跡和書籍卻留了下來,成為美好的記憶。

有一天,凱西主持話題討論,那天的話題是愛好。她問在座的一位什麼是她的愛好,她問另一位,如何鼓勵別人建立新的興趣,輪到我時,她說:「邱吉爾曾經說過,要真正地快樂,安全,一個人需要有兩三個愛好,而且應該是真實的愛好。你對這話怎麼看?」

融入多元化團體

我分享了自己小時候的經歷和寫作對我的幫助,最後總結道:「我覺得一個真實的愛好,無論是園藝、繪畫、寫作、運動,可以讓我們與自然聯結,與自己聯結,與他人聯結,讓我們的生活更有深度和廣度。」話題討論後是投票,選舉最佳話題,我竟然中獎。

這個群體的人們在一起,彼此坦誠,自己的挫折、軟弱、人生思考,這些話題分享和演講,讓大家彼此溝通,建立聯繫。

我在隔離的日子加入演講俱樂部,在兩年中,做了20多次演講,其中有個人經歷、介紹中華傳統文化、比較中西文化,也針對亞裔在疫情中受到歧視而發聲;我曾代表俱樂部参加本地區的幽默演講比賽,以破除華人沒有幽默感的刻板印象;也在俱樂部擔任秘書和負責公關。在這個過程中,不僅學到演講的技巧,提高英文水平,也增強自信和對社區服務的參與感。更重要的是加入了一個溫暖友愛的團體,認識了一群來自不同背景的成員,彼此分享,互相激勵,真正融入了美國這個多族裔、多元化的社會。

疫情中的生活因裂縫中透進來的陽光而照亮。