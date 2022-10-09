學習／透進裂縫的陽光

演講俱樂部成員的聚會合影。（思南提供）

加拿大詩人倫納德·科恩（Leonard Cohen）說: 「每樣事物都有裂縫，光線才能射進來。」（There is a cack in everything. That’s how the light gets in.)

2020年3月，當新冠疫情 開始蔓延時，學校轉為網課，與世隔絕的日子讓人分外渴望與人的交流。一天，我在當地的報紙上，看到一則英文演講俱樂部網上聚會的啟事，就按照廣告上的電郵寫信去，凱西馬上就給我回信。次日，我第一次旁聽他們的會議。

參加演講俱樂部

那天一共有十多個成員出席，各司其責。語法負責人教大家一個新的詞彙；贅詞記錄員摇鈴警告那些使用「這個，那個，你知道嗎？」之類的贅詞的人；控制時間的人出示綠牌，黃牌和紅牌；幽默故事負責人活躍氣氛。這個聚會，看上去像是在做遊戲，然而每個角色都有其意義，幫助會員們注意演講的各個要素。

除了角色分配，每次會議有三個重點。一是演講。演講者做一個五到七分鐘的演講。二是講評者從語言、內容、肢體語言等方面給出反饋。最後是話題分享。話題主持人確定主題後，提出不同問題，讓大家輪流做一到兩分鐘的即興演講。然後投票選出最佳發言者。

演講俱樂部（Toastmaster International）是國際性的非營利組織，在美各地甚至世界各國都有分會。我們這個城市就有不少俱樂部。這個組織的目的是通過演講，幫助成員培養溝通能力，鼓勵成員擔任各種職務，培養領導能力，提供一個積極的學習環境，提高成員們的自信，帶來全方位的成長。

我剛加入俱樂部時，負責教育 的安娜要我選擇一個導師。我選擇了凱西。她是亞利桑納大學護士專業的教授，退休 後搬回洛杉磯照顧母親。她思維縝密、內斂寡言、善解人意。我們定期電話溝通，談論彼此的生活。她會提出建設性的意見，我們也談論我們讀的書。

演講為耳朵而寫

她對我最大幫助在於提高演講水平。每次演講前，我都會跟她討論我的構思，並把草稿給她看，她會提供詳細的意見，連語法錯誤都不放過。有一次，她對我說：「我們倆都是寫作的人，我們有相同的弱點，就是我們的文章是為眼睛而寫的，而演講是為耳朵而寫，所以，要用簡單，明瞭的語言。」每次演講之後，她會給我詳盡的反饋，然後徵求我的看法。

作為教師的我，對演講並不陌生，但我發現，經過這樣全面訓練，我在語言和技巧上都上了一個臺階。更重要的是，認識了一群人，他們中間不少是老師、外交官、心理輔導員、企業家等。成員多數是美國人，也有來自不同的國家的成員。參與者出於各種不同的目的，有像我這樣為了提高英語和演講能力、也有為了培養幽默感、增強領導能力與溝通能力等。每個人背景不同，演講的主題，關注的角度各有不同。

第一天的演講者是若冰，她是我們學區的退休教師。她講的主題是關於她的母親。母親不滿足於一個家庭婦女的角色，進入政壇，為婦女發聲。聽完了，我給她發短信說，「你的故事真感人，可以寫下來發表，鼓勵更多的女子走出家庭。」第二次，她的演講題目是關於錯誤，她說：「我們不要怕犯錯，要在錯誤中學習、成長」我給她反饋說：「你的演講讓我想起一位史丹福學者的書，<成長性思維>，只有哪些把失敗當初成功階梯的人，才能從失敗中學習並成長。」

有一次，俱樂部的副主席安娜演講「我的旅程」，她坦承地講述她失憶症的診斷帶給她的震驚和思考。安娜80多歲，來自義大利，在退休前是國稅局的官員，退休後，常年在社區服務。她精力充沛、為人熱情。她這樣的人很難跟失憶症畫上等號。講完之後，有的人眼裡噙著淚。第二天，我寫給她一個反饋：「聽了你的演講，我很感動。我讚賞你的勇氣，把你的軟弱跟人分享。約翰·多恩（John Donne ）曾經寫過一首詩：<沒有誰是一座孤島>。在軟弱中，我們得以彼此聯結，因為，我們是整個大陸的一個部分，是全人類中的一員。」

蘇珊是俱樂部的另一個成員。她以世界公民的身分穿行在各國。在美國，她是社工人員，服務於社區的老人和特殊教育的孩童。她曾經去過25個國家，2005年她去泰國教小學生英文會話，她也教和尚英文。她曾去印度12次，為貧民區孩子做教育服務。1997年，她在德蕾莎修女那裡住了一周。她對修女說，她在猶豫是否應留在這裡做修女。德蕾莎修女問她：「妳在美國做什麼工作？」蘇珊說：「做臨終關懷。」修女說：「回美國去，在妳的社區服務。」在蘇珊家的牆上，掛著她和德蕾莎修女的合影，紀念那段難忘的日子。

有一次，蘇珊分享她服務臨終關懷病人的體會。她說，臨終的人最怕三件事，一是疾病纏身的疼痛，二是給家人造成經濟負擔，三是擔心此生沒有意義。她在照顧臨終的父親時，請人來講父親一生的故事，並編成一本書。在他生前，就請人來做追思會。那天，到場的有70多人，他們談論她的父親給自己的影響，讓她父親明白自己的一生沒有虛度。現在父親雖然過世了，但關於父親的事跡和書籍卻留了下來，成為美好的記憶。

有一天，凱西主持話題討論，那天的話題是愛好。她問在座的一位什麼是她的愛好，她問另一位，如何鼓勵別人建立新的興趣，輪到我時，她說：「邱吉爾曾經說過，要真正地快樂，安全，一個人需要有兩三個愛好，而且應該是真實的愛好。你對這話怎麼看？」

融入多元化團體

我分享了自己小時候的經歷和寫作對我的幫助，最後總結道：「我覺得一個真實的愛好，無論是園藝、繪畫、寫作、運動，可以讓我們與自然聯結，與自己聯結，與他人聯結，讓我們的生活更有深度和廣度。」話題討論後是投票，選舉最佳話題，我竟然中獎。

這個群體的人們在一起，彼此坦誠，自己的挫折、軟弱、人生思考，這些話題分享和演講，讓大家彼此溝通，建立聯繫。

我在隔離的日子加入演講俱樂部，在兩年中，做了20多次演講，其中有個人經歷、介紹中華傳統文化、比較中西文化，也針對亞裔在疫情中受到歧視而發聲；我曾代表俱樂部参加本地區的幽默演講比賽，以破除華人沒有幽默感的刻板印象；也在俱樂部擔任秘書和負責公關。在這個過程中，不僅學到演講的技巧，提高英文水平，也增強自信和對社區服務的參與感。更重要的是加入了一個溫暖友愛的團體，認識了一群來自不同背景的成員，彼此分享，互相激勵，真正融入了美國這個多族裔、多元化的社會。

疫情中的生活因裂縫中透進來的陽光而照亮。