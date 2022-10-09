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城市傳真／最老室外泳池 代代童樂

羽 嚴
美國最古老的室外公共游泳池 Underwood，泳池左邊的綠筒滑梯趣味性極高。（作者提供）
美國最古老的室外公共游泳池 Underwood，泳池左邊的綠筒滑梯趣味性極高。（作者提供）

搬來小城一年多，發現幾處水景宜人的勝地，有的散步十分鐘、半小時就到，有的駕車20分鐘或一個多小時；如此易於親水的戶外走動，為我們的閒居日子，添趣不少。

早年遊訪我喜愛漫步的查爾斯河畔，如今搭乘公車幾分鐘、閒逛幾步就可到。下車後由哈佛廣場漫步書店、咖啡館、糕點舖子、酒吧等，來到河畔；波士頓的樓宇景觀矗立對岸，開懷地與我們隔水相望。查爾斯河是我見過蜿蜒最多的水道，從源頭到出海距離50公里，而河道流轉了130公里，可想見河岸多樣的曲折風貌。

小城老泳池 建逾百年

小城居民不到3萬，有個帶老故事的游泳池。剛搬來時，我去圖書館熟悉環境，瞥見小坡下有一方淡藍的水，原來是戶外泳池。今年暑假我們和晚輩同去泳池戲水乘涼，進門刷卡處掛幀黑白照，是1912年初建時的景況：圖中大片林木前一棟寬廣的更衣室，更衣室前方一大潭的清涼水，周圍鋪著沙子，沙石間開滿小野花；潭水中的平台上站著幾個小男孩，旁邊的高梯跳板上有人準備跳水， 那潭水看著非常清澈。

2012年泳池百年慶，記者特地報導池水的來源仍與當初相同：引天然泉水入池，每日7萬加侖。許多家庭幾代人都在此學成了游泳，大家心中引以為傲的泳池，是美國最古老的室外公共游泳池。

前世紀轉入上世紀初，本鄉的Henry Underwood以配製香辣火腿醬而發家致富，Henry看著鄰里的小童成長，希望他們像自己童年在室外玩得那麼有趣，在公園的遊戲場跑跳運動、在附近的天然水塘裡自在游泳，他永遠懷念的時光！於是Henry購地、在市民大會上提案：為社區興建他夢想中的戶外兒童遊戲運動場。

提議通過後，他的兄弟子姪也參與設計，一個綜合設施供場子上遊玩健身和泳池裡戲水活動，Henry特別重視天然風味，因此大水塘邊上鋪著沙，讓孩子們在艷陽下享受沙灘的樂趣。當年全美尋不著資料，最後找到德國有幾個室外泳池的例子做參考，那時建了一套鞦韆組、沙坑、游泳水塘、更衣室等；整體設施落成，Henry將處於天然環境的一套運動場贈予本城，聲明這公眾活動場所專屬於年少兒童，只在水塘結冰的冬季黃昏後、兒童們不太可能使用公園時，才歡迎成人來溜冰。

如今的池區，設備全新、管理也全新；除了小男孩和小女孩，老中青幼各年齡層一同分享新池樂趣。因百年慶時大家意識到，儘管老水塘曾數次改造翻新，畢竟負載了一個世紀多的厚重印痕；鄉親們多次開會討論，2014 年提出方案開始募款，2015年在原址興建全新的戶外兒童遊戲游泳運動場。深池裡多了高聳的圓筒滑梯，身量夠高的孩子蹬上筒道入口、一溜、衝入水，跌落水池的趣味極具吸引力，蹦出的歡樂正是當年Henry Underwood所願望的。

這位有心人姓Underwood「林下」，讓我想起「水邊林下」不禁莞爾。白居易：林下水邊無厭日，便堪終老豈論年；畫竹必先「胸有成竹」的文同：獨坐水邊林下，宛如故里閒居；想我們閒居時尋到水邊林下，自無厭日，滿懷陶醉可喜的自在。

七、八月間有幾回熱浪撲來，我們就近往泳池避暑。坐南坡眺望，四周寬敞一圍林木濃蔭、前有大小泳池滑水道、後有健身遊戲的公園，微風拂過清爽宜人，毫不覺華氏近百度的燥熱，想那池上歡樂的水氣帶著清涼意隨風飄舞，扇走了燠熱。

過了中秋氣候溫和下來。周末那天整日晴朗，我們向北朝海岸開70多分鐘，望見沙洲、海鷗、沙灘了；決定下車，去遇見那大西洋岸的沙灘。只見海洋接天沙灘廣闊，那水天一色的美藍，看得陶然忘我。沒想到9月天來沙灘的樂水族依然成群，餐廳裡得排長隊點餐、等座位，用餐時聽鄰桌客人說他們小時隨父執一同來此的往事，也談目前各自孫輩如何如何，是幾代人同生長於新英格蘭的世交，很幸運。

下午再逛海邊，見許多風箏在空中逍遙自在，不由憶起多年來的風箏情懷；踏著細步不捨離去，如此個暖陽秋風和煦的一日遊，說很適當、又感不足，這時才知9月仍是旺季，所有旅社房間都sold out，下回請早或準備周詳吧。

我當再來，美樸的白沙灘。

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